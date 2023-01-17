«Тоттенхэм» может не продлить с Конте контракт, истекающий летом. Руководство беспокоит форма команды (Daily Mail)

Главный тренер « » может лишиться работы летом.

Как утверждает Daily Mail, руководство клуба беспокоит текущая форма команды, и будущее итальянца находится под вопросом.

Контракт 53-летнего тренера рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Клуб может отказаться продлевать действие договора, если игра и результаты не изменятся.

За последние 9 матчей в «шпоры» проиграли 5 раз. На данный момент они идут на пятом месте.