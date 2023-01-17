«Тоттенхэм» может не продлить с Конте контракт, истекающий летом. Руководство беспокоит форма команды (Daily Mail)

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может лишиться работы летом.

Как утверждает Daily Mail, руководство клуба беспокоит текущая форма команды, и будущее итальянца находится под вопросом.

Контракт 53-летнего тренера рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Клуб может отказаться продлевать действие договора, если игра и результаты не изменятся.

За последние 9 матчей в АПЛ «шпоры» проиграли 5 раз. На данный момент они идут на пятом месте.

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29 комментариев

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HoratioH
Летом Конте скажет, что ему не купили нужных игроков, поссорится со всеми и уйдёт в какой-нибудь Лион выигрывать Лигу 1
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Колено решфорда
Ответ Герцог Анжуйский
Кого не поставь, ничего не поменяется. Карма.
Если бы Почеттино давали бы деньги, то с ним можно было на что-то претендовать, после были сбитый летчик и Конте-физрук.
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Евгений Ох
Ответ Vitto
И что дальше? Это было в том году. Ресурсы МЮ выше чем у шпор. Челси, Ливерпуль ниже, а Вест Хэм на вылет стоит.
Да ничего дальше) просто рад, что Конте не пришел в МЮ вот и все. Ничего против него лично не имею, но футбол который он ставит мне не нравится + посмотрите на его карьеру нигде дольше 3 лет не задерживается, обычно меньше и почти всегда уходил из-за разногласий с руководством. Сейчас Тоттенхэм забыл что такое первый тайм и вероятно Конте опять поменяет работу
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Макс Шева
Ответ Водяра
Конте физручелло на уровне Мартинеса.
Ну а в общем и целом под водяру его футбол пойдет?
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Макс Шева
Ответ ТТХ не фарм клуб
Если не нравится форма команды, вид этой формы, то пусть её переделывают дизайнеры, Конте причём тут?
)))))))
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МТБ
Ответ kqkly
Там Тухель есть, его можно было бы попробовать
Нужно. Но как по мне, они упустили Эмери и он бы им подошёл.
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Водяра
Ответ corazón blanco
Под Конте шпоры сделали много трансферов, а выхлопа по сути ноль, пора возвращать Почеттино.
Я бы попробовал генерала Рос армии, осетинского шашлычника.
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Водяра
Конте физручелло на уровне Мартинеса.
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arspurs9
Ответ Герцог Анжуйский
Кого не поставь, ничего не поменяется. Карма.
Извиняюсь, карма за что?
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-3
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ТТХ не фарм клуб
Если не нравится форма команды, вид этой формы, то пусть её переделывают дизайнеры, Конте причём тут?
+4
-2
+2
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stason79
Ответ Football poet
Ну по факту, Конте, можно сказать, не оправдал надежд, так как под него собрали команду, удержали Кейна, а результата никакого, да он попал в ЛЧ (еле как), но по сути игру показывает очень невзрачную, нестабильную, при это команду по прежнему тащит связка Кейн-Сон
Сон уже сдулся... пишут, что почти уже как Деле
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Джейме Ланнистер
Ответ Vitto
И что дальше? Это было в том году. Ресурсы МЮ выше чем у шпор. Челси, Ливерпуль ниже, а Вест Хэм на вылет стоит.
Там только Кейн стоит как вся атака МЮ. В МЮ провалился бы ещё похлеще
+3
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Макс Шева
Это очередная акция борьбы за права BLM? Им уже не нравится ,что у кукареку форма- белая и в этом короче виновен Конте

Вы посмотрите на них, решили Конте в данной ситуации , сделать белой вороной !
+1
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Vitto
Ответ corazón blanco
Под Конте шпоры сделали много трансферов, а выхлопа по сути ноль, пора возвращать Почеттино.
Под Почеттино сделали ряд трансферов и они шли с ним во второй десятки.
PS Тухель - вариант, а Поч - физрук.
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-4
-4
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МТБ
Ответ Football poet
Ну по факту, Конте, можно сказать, не оправдал надежд, так как под него собрали команду, удержали Кейна, а результата никакого, да он попал в ЛЧ (еле как), но по сути игру показывает очень невзрачную, нестабильную, при это команду по прежнему тащит связка Кейн-Сон
Тут смотря, какие были надежды. После того, как команда Почеттино посыпалась, была надежда, что Моуриньо вернёт команду на тот уровень, а может и прибавит. Когда и там не пошло, скорее ожидание было, чтобы команда не посыпалась и не откатилась сильно от пула претендентов.
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Vitto
Ответ Евгений Ох
Помню как в прошлом году после попадания Тоттенхэма ЛЧ и не попадания туда МЮ многие писали как ошибся Юнайтед не назначив итальянца
И что дальше? Это было в том году. Ресурсы МЮ выше чем у шпор.
Челси, Ливерпуль ниже, а Вест Хэм на вылет стоит.
0
0
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Джейме Ланнистер
Просто судьи не тащить как в конце прошлого сезона. Самые позорные пенки сезона против Бернли и Арсенала позволили им обойти Арсенал.
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DekiB
Гыгыгыгы
0
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Евгений Ох
Помню как в прошлом году после попадания Тоттенхэма ЛЧ и не попадания туда МЮ многие писали как ошибся Юнайтед не назначив итальянца
0
0
0
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kqkly
Ответ corazón blanco
Под Конте шпоры сделали много трансферов, а выхлопа по сути ноль, пора возвращать Почеттино.
Там Тухель есть, его можно было бы попробовать
+1
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encaro_one
Тяжелый Антошка по голове, да и игра не самая яркая.
Раз результата в виде попадания в топ-4 нет, зачем держать.
В прошлом году Арсенал очень плохим апрелем-маем отдал место сам.
+2
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corazón blanco
Под Конте шпоры сделали много трансферов, а выхлопа по сути ноль, пора возвращать Почеттино.
+3
-2
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Герцог Анжуйский
Кого не поставь, ничего не поменяется. Карма.
+7
-1
+6
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Yri Yrov
Глупо будет его отпустить, что то из серии Челси с Тухель
0
-3
-3
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ChefJhonnyMorgan
Клоуны
0
-1
-1
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