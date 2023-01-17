«Тоттенхэм» может не продлить с Конте контракт, истекающий летом. Руководство беспокоит форма команды (Daily Mail)
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может лишиться работы летом.
Как утверждает Daily Mail, руководство клуба беспокоит текущая форма команды, и будущее итальянца находится под вопросом.
Контракт 53-летнего тренера рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Клуб может отказаться продлевать действие договора, если игра и результаты не изменятся.
За последние 9 матчей в АПЛ «шпоры» проиграли 5 раз. На данный момент они идут на пятом месте.
Вы посмотрите на них, решили Конте в данной ситуации , сделать белой вороной !
PS Тухель - вариант, а Поч - физрук.
Челси, Ливерпуль ниже, а Вест Хэм на вылет стоит.
Раз результата в виде попадания в топ-4 нет, зачем держать.
В прошлом году Арсенал очень плохим апрелем-маем отдал место сам.