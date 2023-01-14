«Арсенал» вытрет «Тоттенхэмом» пол. Футбол Конте пресный и неинтересный, болельщики от него устали, думаю». Саттон верит в победу «канониров» 3:0

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Антонио Конте Крис Саттон Харри Кейн Футбол

Крис Саттон считает, что «Арсенал» разгромит «Тоттенхэм». 

Дерби Северного Лондона пройдет в рамках 20-го тура АПЛ. Матч состоится 15 января, начало – в 19:30 по московскому времени. Саттон спрогнозировал победу «Арсенала» со счетом 3:0. 

«Я знаю, что Харри Кейн любит играть против «Арсенала». Я также знаю, что он может побить рекорд Гривза [по голам за «Тоттенхэм»] в этом туре, но он этого не сделает.

Он не забьет, и «Тоттенхэм» не забьет – «Арсенал» вытрет ими пол.

Я с нетерпением жду этой игры, и будет достаточно интересно просто понаблюдать за моментами в технической зоне, когда Антонио Конте и Микель Артета выйдут к полю. Я не думаю, что Конте оценит выходки Артеты, если он будет вести себя так, как во время ничьей «Арсенала» с «Ньюкаслом», так что за этим стоит следить.

На поле конкуренция может быть значительно слабее. «Арсенал» гораздо лучше как команда, и большую часть сезона выступления «Тоттенхэма» были недостаточно хороши.

«Шпоры», конечно, могут играть сильнее в этом матче, потому что он много значит для болельщиков обеих команд, так что «Тоттенхэм» не будет сложа руки. Но мне надоело говорить, что у них скоро случится поворотный момент, и я устал от оправданий Конте, когда они играют плохо. Они не заслуживают того, чтобы я предсказывал им положительный результат.

Я думаю, что многие болельщики «Тоттенхэма» тоже устали от футбола Конте – он пресный и неинтересный, в то время как «Арсенал» – полная противоположность, даже с травмированным Габриэлом Жезусом.

Я считают, что «канониры» сделают громкое заявление в воскресенье на поле «Тоттенхэма», – сказал бывший нападающий «Челси» и сборной Англии.

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16 комментариев

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Гусеконь
автобус Конте как раз контрит стиль Артеты
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Okaka
Против МЮ так же говорили)
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евГений
Ответ Romeo Yankovich
Болельщики и от моура уставали, но тот вывел команду в финал, перед которым его слили и финал в том числе.
Я вообще не понимаю, откуда у токсичного, убогого и безыдейного автобусника остаются фанаты в 2023 году.
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NottinghamForest79
ПАРИК УСТАРЕЛ
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Garikus89
Ответ Romeo Yankovich
Болельщики и от моура уставали, но тот вывел команду в финал, перед которым его слили и финал в том числе.
Вывел в финал *кубка английской лиги*

Три матча в третьесортном кубке с лихвой должны были компенсировать усталость от игры Моура, конечно)
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Benner
Ответ Romeo Yankovich
Болельщики и от моура уставали, но тот вывел команду в финал, перед которым его слили и финал в том числе.
В финал великого кубка лиги💪
Как же я ору, когда миньоны моура преподносят его мусорные трофеи будто он ЛЧ выиграл🤣
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Cruel Snake
«Арсенал»—«Тоттенхэм»
«Ман Юнайтед »—«Ман Сити»
«Реал»—«Барселона»... ух какие выходные 💥
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NottinghamForest79
ЭТ ТОЧНО
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Блуждающий странник
Арсенал всегда кошмарно играет против Тоттенхэма на их стадионе. Побуду тоже Нострадамусом: Тоттенхэм минимум не проиграет. Как раз Конте умеет настраивать на такие вывески своих игроков, выйдут умирать, будет много борьбы и по такой игре Арсеналу будет тяжело. Желаю Арсеналу победы в лиге, но в их победу завтра не верю совершенно
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corazón blanco
Английский Кассано?)
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ss_podonok
давай кейн. заткни всех хейтеров и деклассируй выскочек !!
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инок
У Артеты симпатичная и поставленная игра, победы
Арсеналу
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ss_podonok
Ответ Sevuska
Хороший прогноз . А главное - очень оптимистичный . Канониры - вперёд 💪
ты только завтра не плачь))
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Sevuska
Хороший прогноз . А главное - очень оптимистичный .
Канониры - вперёд 💪
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Niko [Ars]
Лучше пусть всякие Саттоны помолчат
Так и норовят сглазить Арсенал
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Romeo Yankovich
Болельщики и от моура уставали, но тот вывел команду в финал, перед которым его слили и финал в том числе.
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