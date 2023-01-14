«Арсенал» вытрет «Тоттенхэмом» пол. Футбол Конте пресный и неинтересный, болельщики от него устали, думаю». Саттон верит в победу «канониров» 3:0

Крис Саттон считает, что «Арсенал» разгромит «Тоттенхэм».

Дерби Северного Лондона пройдет в рамках 20-го тура . Матч состоится 15 января, начало – в 19:30 по московскому времени. Саттон спрогнозировал победу « » со счетом 3:0.

«Я знаю, что Харри Кейн любит играть против «Арсенала». Я также знаю, что он может побить рекорд Гривза [по голам за «Тоттенхэм»] в этом туре, но он этого не сделает.

Он не забьет, и «Тоттенхэм» не забьет – «Арсенал» вытрет ими пол.

Я с нетерпением жду этой игры, и будет достаточно интересно просто понаблюдать за моментами в технической зоне, когда и выйдут к полю. Я не думаю, что Конте оценит выходки Артеты, если он будет вести себя так, как во время ничьей «Арсенала» с «Ньюкаслом», так что за этим стоит следить.

На поле конкуренция может быть значительно слабее. «Арсенал» гораздо лучше как команда, и большую часть сезона выступления «Тоттенхэма» были недостаточно хороши.

«Шпоры», конечно, могут играть сильнее в этом матче, потому что он много значит для болельщиков обеих команд, так что «Тоттенхэм» не будет сложа руки. Но мне надоело говорить, что у них скоро случится поворотный момент, и я устал от оправданий Конте, когда они играют плохо. Они не заслуживают того, чтобы я предсказывал им положительный результат.

Я думаю, что многие болельщики «Тоттенхэма» тоже устали от футбола Конте – он пресный и неинтересный, в то время как «Арсенал» – полная противоположность, даже с травмированным Габриэлом Жезусом.

Я считают, что «канониры» сделают громкое заявление в воскресенье на поле « », – сказал бывший нападающий «Челси» и сборной Англии.