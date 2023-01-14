«Арсенал» вытрет «Тоттенхэмом» пол. Футбол Конте пресный и неинтересный, болельщики от него устали, думаю». Саттон верит в победу «канониров» 3:0
Крис Саттон считает, что «Арсенал» разгромит «Тоттенхэм».
Дерби Северного Лондона пройдет в рамках 20-го тура АПЛ. Матч состоится 15 января, начало – в 19:30 по московскому времени. Саттон спрогнозировал победу «Арсенала» со счетом 3:0.
«Я знаю, что Харри Кейн любит играть против «Арсенала». Я также знаю, что он может побить рекорд Гривза [по голам за «Тоттенхэм»] в этом туре, но он этого не сделает.
Он не забьет, и «Тоттенхэм» не забьет – «Арсенал» вытрет ими пол.
Я с нетерпением жду этой игры, и будет достаточно интересно просто понаблюдать за моментами в технической зоне, когда Антонио Конте и Микель Артета выйдут к полю. Я не думаю, что Конте оценит выходки Артеты, если он будет вести себя так, как во время ничьей «Арсенала» с «Ньюкаслом», так что за этим стоит следить.
На поле конкуренция может быть значительно слабее. «Арсенал» гораздо лучше как команда, и большую часть сезона выступления «Тоттенхэма» были недостаточно хороши.
«Шпоры», конечно, могут играть сильнее в этом матче, потому что он много значит для болельщиков обеих команд, так что «Тоттенхэм» не будет сложа руки. Но мне надоело говорить, что у них скоро случится поворотный момент, и я устал от оправданий Конте, когда они играют плохо. Они не заслуживают того, чтобы я предсказывал им положительный результат.
Я думаю, что многие болельщики «Тоттенхэма» тоже устали от футбола Конте – он пресный и неинтересный, в то время как «Арсенал» – полная противоположность, даже с травмированным Габриэлом Жезусом.
Я считают, что «канониры» сделают громкое заявление в воскресенье на поле «Тоттенхэма», – сказал бывший нападающий «Челси» и сборной Англии.
Три матча в третьесортном кубке с лихвой должны были компенсировать усталость от игры Моура, конечно)
Как же я ору, когда миньоны моура преподносят его мусорные трофеи будто он ЛЧ выиграл🤣
«Ман Юнайтед »—«Ман Сити»
«Реал»—«Барселона»... ух какие выходные 💥
Арсеналу
Канониры - вперёд 💪
Так и норовят сглазить Арсенал