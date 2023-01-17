Антонио Конте: «В Англии с прессой общается только тренер – никогда не видел, чтобы сюда приходил кто-то из медштаба или руководства, как в Италии»

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте считает, что общаться с прессой должен не только тренер.

«Думаю, в Англии есть плохая привычка: говорить [с прессой] может только тренер. Я никогда не видел, чтобы медицинский штаб приходил сюда и объяснял [журналистам], что конкретный игрок испытывает трудности с восстановлением. Я никогда не видел, чтобы спортивный директор объяснял стратегию и видение клуба.

В Италии перед каждой игрой со СМИ общается представитель клуба, отвечает на множество вопросов. Для нас это могло бы быть лучше, потому что в противном случае мы каждый раз подставляем свое лицо.

Я имею в виду, что если говорит только тренер, иногда могут возникать недопонимания. Было бы неплохо, если бы представитель клуба выступал перед СМИ. Может быть, не каждую неделю, но каждые 15 дней или раз в месяц.

Вам [журналистам] было бы проще понимать и [не приходилось бы видеть] одно и тот же лицо. Поверьте мне, это трудно. Все, что вы пытаетесь сказать – это или критика, или что-то неправильное, или что-то негативное. Это не является истиной», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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1 комментарий

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felipe89
Да, и нам не хватает игроков, нужно еще пару точечных трансферов - добавил Антонио
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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