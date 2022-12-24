Эмилиано Мартинес: «Мечтал выиграть ЧМ, чтобы не осталось сомнений, что Месси – лучший в истории»

считает лучшим футболистом в истории.

«Месси – лучший игрок на планете. Как вратарь я мечтал взять титул на чемпионате мира для лучшего в мире, чтобы не осталось сомнений в том, что он лучший игрок в истории», – сказал голкипер сборной Аргентины и « ».

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2). Мартинес справился с ударом с точки, который исполнял вингер Кингсли Коман, а полузащитник Орельен Тчуамени не попал в створ.

«Я наблюдаю за тобой!» Как Мартинес вытащил серию пенальти в финале – еще один урок психологии