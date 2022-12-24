Эмилиано Мартинес: «Мечтал выиграть ЧМ, чтобы не осталось сомнений, что Месси – лучший в истории»
Эмилиано Мартинес считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Месси – лучший игрок на планете. Как вратарь я мечтал взять титул на чемпионате мира для лучшего в мире, чтобы не осталось сомнений в том, что он лучший игрок в истории», – сказал голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы».
В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2). Мартинес справился с ударом с точки, который исполнял вингер Кингсли Коман, а полузащитник Орельен Тчуамени не попал в створ.
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И все же: Месси или Роналду?
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Не могу представить себе, что вокруг криштиану кто-то такое сделает
Браво, Аргентина! Лучшая сборная этого года!
P. S.
Процентов на 50 именно Мартинеса заслуга в этой победе! Как он парировал удар в упор ногой, в самом конце матча это просто космос! Браво!