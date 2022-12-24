Эмилиано Мартинес: «Мечтал выиграть ЧМ, чтобы не осталось сомнений, что Месси – лучший в истории»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси – лучший игрок на планете. Как вратарь я мечтал взять титул на чемпионате мира для лучшего в мире, чтобы не осталось сомнений в том, что он лучший игрок в истории», – сказал голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы».

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2). Мартинес справился с ударом с точки, который исполнял вингер Кингсли Коман, а полузащитник Орельен Тчуамени не попал в створ.

«Я наблюдаю за тобой!» Как Мартинес вытащил серию пенальти в финале – еще один урок психологии  

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63 комментария

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ColonelKurtz
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Что он творил на пенках? 3 удара за две серии отбил? Вааааааааааааау, такого никто раньше не делал
Почему промах заживающего не идет в копилку к вратарю? Любой тоновый футболист на тренировке 10/10 забьем мощными ударами, но тут дело в психологии. А Мартирес психологически деклассировал французов
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Darth_Malice
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Ответ ColonelKurtz
Типа как главного трештокера и лучшего вратаря. Да, в основное время лучший кипер это Ливакович без шансов, как он уничтожил Бразилию это нужно увидеть, но что творил Мартинес на пенках с Голландией и Францией - что -то на МакГрегорском
как единственного трештокера. а вернее просто дурачка и клоуна. среди вратарей разве что только третий, и то только в финале хорошо и играл (хотя правда ради, работы у него было не так много, только в последние полчаса игры). Ливакович в сериях пенальти на голову выше
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ZamoRano
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Ответ Митрандир цвета хаки
Не знаю кто ты, но лучше тебе залечь туда, где пребывает твой кумир. В этой ветке тебя неоднократно уличили во лжи. Правда, если ты фанат фрукта со стажем, у тебя должен быть выработан иммунитет к позору и унижениям.
Уличили во лжи? Неоднократно? Маш, ты перенюхала труселей сб Аргентины?🤣👍
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Chris "Birdman" Andersen
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Ответ ColonelKurtz
Типа как главного трештокера и лучшего вратаря. Да, в основное время лучший кипер это Ливакович без шансов, как он уничтожил Бразилию это нужно увидеть, но что творил Мартинес на пенках с Голландией и Францией - что -то на МакГрегорском
Что он творил на пенках? 3 удара за две серии отбил? Вааааааааааааау, такого никто раньше не делал
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jxmazefan
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Ответ v.belorussky
Месси, конечно, посрамил этим ЧМ всех скептиков. Говорили, плохо бьёт пенальти. На этом чемпионате бил отлично. Говорили, что плохой капитан. А он нехило сплотил вокруг себя команду. Игроки реально, как Мартинес, готовы были умирать именно за Месси. Во многом, благодаря этому достигли такого успеха. И я даже не помню похожих случаев в современном футболе, когда одна фигура настолько влиятельна. Ну и наконец, как вишенка на торте, выложил самый залайканный пост в инстаграме))
Ну он плохой капитан. Был. На этом чм вёл себя совсем по другому, на судей наезжал, кто его по ногам бил - тоже наезжал. Прям завёлся, этого и не хватало видимо
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rigobersong
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Ответ Экспертное мнение
А ведь у Роналду в команде тоже были фанаты, но он начал красть у них голы и развалил всю атмосферу - "лидер". Просто смешно становится как вспомню визги о том, что Месси не лидер, а Роналду лидер потому что лучше прыгает у бровки, просто жесть насколько люди далеки от реального понимания вещей.
Кринжтиану позор мирового футбола!:)
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ZamoRano
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Ответ Ванька-Манька
Самаранка давно уже в коленно-локтевой :)
Как тебе победы сына твоего хозяина в ММА, плакала от радости?))
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Trey4rch
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Хз что тут странного, парни реально выходили умирать за него на поле, настолько сплотились вокруг Лео, я такого не помню ни в клубном футболе, ни в сборных, чтобы вот так вот прям
Не могу представить себе, что вокруг криштиану кто-то такое сделает
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Экспертное мнение
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Ответ pont77
Вся команда Аргентины - это фанаты Месси, которые в 2014 болели за него по тв, некоторые ещё школотой. У Де Поля на лодыжке татуировка с Лео, они умирать выходили за него.
А ведь у Роналду в команде тоже были фанаты, но он начал красть у них голы и развалил всю атмосферу - "лидер". Просто смешно становится как вспомню визги о том, что Месси не лидер, а Роналду лидер потому что лучше прыгает у бровки, просто жесть насколько люди далеки от реального понимания вещей.
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Игорь Климов
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Ответ Морщина Модрича
Мартинес сыграл не менее важную роль, чем Месси. Ментально этот человек очень крепок, в нужное время он проявил сверх мастерство. Он выполнил свою работу идеально. А забей Франция когда 1 на 1 вышели. Мартинес спасал тогда, когда это нужно было на 100 %! Он стал великим за 1 чемпионат Мира
Так футбол - это командная игра, и один игрок ни-ког-да не выиграет ЧМ без поддержки своих партнёров.
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timur055
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Странная мотивация чтобы выиграть кубок мира. По мне как стать самому чемпионом мира и принести радость миллионам аргентинцам гораздо более сильная мотивация. Как бы то ни было Эмилиано вошёл на этом чемпионате в историю. После Месси будет следующим кого будут вспоминать аргентинские болельщики спустя десятилетия.
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Игорь Климов
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Ответ rigobersong
Посколько Unico трусливо сбежало с сайта, предлагаю дальше мочить всяких 🤡 типа Zamorano, хотя он и так уже публично был унижен, но надо доводить дело до конца и полностью денафицировать сайт от глоров кринжа:))
Полностью поддерживаю!
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Ванька-Манька
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Ответ Олег Никитин
Да успокойтесь вы уже со своей Аргентиной, тошнит
Аргентина чемпиоооон!! Месси величайший в истории, достойнейший человек Мартинез с кубком мира, а чуаменька в слезах после финала))

Браво, Аргентина! Лучшая сборная этого года!
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Митрандир цвета хаки
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Ответ ZamoRano
А ты метко заметил, что администрация портала открыто поощряет мессиботов))
Не знаю кто ты, но лучше тебе залечь туда, где пребывает твой кумир. В этой ветке тебя неоднократно уличили во лжи. Правда, если ты фанат фрукта со стажем, у тебя должен быть выработан иммунитет к позору и унижениям.
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Ванька-Манька
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Ответ rigobersong
А вообще странно, почему таких жалких пользователей как Zamorano не банят, посмотрите что он писал:) Какой же позор, жалкий и завистливый:)) https://ibb.co/DpwrQK1 Всем уже понятно, мадридские глоры и кринжеглоры каждый день будут жить с мыслью, что Месси Чемпион Мира:) Это не может не радовать:) Unico уже сбежал, надеюсь не за горами когда сайт очистится и от остальных:))
Да, самаранка, конечно, мерзость
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Ванька-Манька
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Ответ rigobersong
Посколько Unico трусливо сбежало с сайта, предлагаю дальше мочить всяких 🤡 типа Zamorano, хотя он и так уже публично был унижен, но надо доводить дело до конца и полностью денафицировать сайт от глоров кринжа:))
По факту
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Блуждающий странник
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Крутой чувак, харизматичный, таких футболу очень не хватает в эпоху человеческих роботов, тактики и бесконечной беготни. Со своим странным восприятием мира где он ЧМ ради Месси выигрывает, а не ради Аргентины. Вот персофаны спортса учитесь, настоящий персофан выиграл для Месси в серии пенальти кубок, а не эти ваши войны в комментариях
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Экспертное мнение
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Ответ ColonelKurtz
Не знаю как вы, а Мартинеса я буду вспоминать первым делом, когда речь пойдет о чм в Катаре
Если говорить о ЧМ в целом, историческое и запоминающееся событие все-таки совершило Марокко - первый африканский полуфиналист в истории. А Аргентина просто вернула себе кубок спустя 36 лет, Месси закрыл свой личный пробел, хотя глобально его все равно многие уже давно называют лучшим в истории, и не из-за кубка мира, это скорее личное успокоение для него.
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Ванька-Манька
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Ответ rigobersong
Лучший игрок в истории футбола🥇🇦🇷 Хейтеры стоят на коленях, такие как ZamoRano, а кто не стоит, те просто сбежали как трусы вроде Unico:) Жалкие существа, мне их искренне жаль:))
Самаранка давно уже в коленно-локтевой :)
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Ванька-Манька
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Лучший вратарь ЧМ, достойный человек и заслуженный чемпион. Браво, Эмилиано!
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ColonelKurtz
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Ответ Том Мунтян
Типа по образу и подобию?)
Типа как главного трештокера и лучшего вратаря. Да, в основное время лучший кипер это Ливакович без шансов, как он уничтожил Бразилию это нужно увидеть, но что творил Мартинес на пенках с Голландией и Францией - что -то на МакГрегорском
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ZamoRano
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Мой раб ригососунберг как типичная девочка кинул меня в блок, а теперь гавкает, типичный фен нашего месе, очень мужское поведение...
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ДМ-1чемпион
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Мартинес молодец. Отлично выполнил свою работу!
P. S.
Процентов на 50 именно Мартинеса заслуга в этой победе! Как он парировал удар в упор ногой, в самом конце матча это просто космос! Браво!
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Pb-SE
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Ответ Олег Никитин
Да успокойтесь вы уже со своей Аргентиной, тошнит
Не парься, скоро РПЛ и ФНЛ начнутся. Там не будет Аргентины.
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Александр Гуреу
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Ответ v.belorussky
Месси, конечно, посрамил этим ЧМ всех скептиков. Говорили, плохо бьёт пенальти. На этом чемпионате бил отлично. Говорили, что плохой капитан. А он нехило сплотил вокруг себя команду. Игроки реально, как Мартинес, готовы были умирать именно за Месси. Во многом, благодаря этому достигли такого успеха. И я даже не помню похожих случаев в современном футболе, когда одна фигура настолько влиятельна. Ну и наконец, как вишенка на торте, выложил самый залайканный пост в инстаграме))
Отлично это когда из всех попыток ВСЕ!)
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