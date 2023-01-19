Пиоли о 0:3 с «Интером»: «У «Милана» слишком много ошибок. Психологически мы не в лучшей форме, результаты начинают давить»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Суперкубок Италии Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Интером» (0:3).

«В первом тайме мы не соответствовали задаче, допускали слишком много ошибок, и затем изменить ситуацию было уже сложно. Мы старались добиться этого в начале второго тайма, но не заслужили большего.

Мы не привыкли так ошибаться, а в матчах со столь умелым соперником ущерб от таких оплошностей очень велик. Сейчас психологически мы явно не в лучшей форме, но нужно прибавлять. Единственный путь вперед – работать качественнее, повысить свой уровень.

Это болезненное поражение, мы хотели завоевать этот трофей. Но сезон продолжается, нужно вернуться к той игре, которую мы знаем.

Сейчас мы не успеваем отреагировать на ошибки, мы недостаточно едины, и не лучшие результаты начинают на нас давить. И дело тут не в отношении и не в концентрации, да и указывать на кого-то было бы неправильно. Нам нужно вновь обрести гармонию, вернуть радость, которая позволяла нам играть в нашем стиле. Сейчас нам никак не удается набрать ход», – сказал Пиоли Sport Mediaset.

«Милан» не побеждает 4 матча подряд: у команды Пиоли 2 поражения и 2 ничьих

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2 комментария

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(Алекс Кросс
ничего ) нужно перезарядить батарейки ) Команда малёк выдохлась ) с кем не бывает ) Оборона дала слабину ) не Роботы ведь ) Интер Весь на Ходу был ) и подошёл
в Максимально Оптимальных Кондициях )
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headmaster
Что сегодня с обороной у Милана было!!! Даже представить такую игру трудно, а тут они на поле показали. С такими ошибками Милану надо будет не о Наполи думать, а о том чтобы место в 4-ке сохранить
+3
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+3
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