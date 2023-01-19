Пиоли о 0:3 с «Интером»: «У «Милана» слишком много ошибок. Психологически мы не в лучшей форме, результаты начинают давить»

Главный тренер «Милана» подвел итоги матча с « » (0:3).

«В первом тайме мы не соответствовали задаче, допускали слишком много ошибок, и затем изменить ситуацию было уже сложно. Мы старались добиться этого в начале второго тайма, но не заслужили большего.

Мы не привыкли так ошибаться, а в матчах со столь умелым соперником ущерб от таких оплошностей очень велик. Сейчас психологически мы явно не в лучшей форме, но нужно прибавлять. Единственный путь вперед – работать качественнее, повысить свой уровень.

Это болезненное поражение, мы хотели завоевать этот трофей. Но сезон продолжается, нужно вернуться к той игре, которую мы знаем.

Сейчас мы не успеваем отреагировать на ошибки, мы недостаточно едины, и не лучшие результаты начинают на нас давить. И дело тут не в отношении и не в концентрации, да и указывать на кого-то было бы неправильно. Нам нужно вновь обрести гармонию, вернуть радость, которая позволяла нам играть в нашем стиле. Сейчас нам никак не удается набрать ход», – сказал Пиоли Sport Mediaset.

«Милан» не побеждает 4 матча подряд: у команды Пиоли 2 поражения и 2 ничьих