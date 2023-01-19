Джеко о Суперкубке Италии: «Ребята были великолепны с первой минуты, каждый выложился полностью. Мы знаем, как приятно побеждать, и шли к этому»
Эдин Джеко прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии.
– У нас была отличная игра, ребята были великолепны с первой и до последней минуты, каждый выложился полностью. Никакого реванша, я всегда радуюсь успехам команды. На кону был Суперкубок, который мы выиграли в прошлом году, и мы знаем, как приятно побеждать. Мы шли к победе, как следует подготовившись.
– Вы выиграли третий трофей с «Интером». Вы счастливы?
– Конечно, я счастлив и надеюсь побеждать и дальше.
– Это подсказка насчет вашего будущего?
– Я не думаю об этом. Сейчас мы празднуем с фанатами, которым доставили огромное удовольствие, а потом подумаем об остальном, – сказал нападающий «Интера» в интервью Sport Mediaset.
В матче за Суперкубок Италии «Интер» обыграл «Милан» со счетом 3:0. Джеко был признан лучшим игроком матча.
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