Экс-футболистка сборной Англии Рафферти призвала отменить регулярные взвешивания в клубах из-за вреда психике спортсменок. Клэр борется с булимией

Экс-футболистка сборной Англии считает, что частые взвешивания вредят психике спортсменок.

Клэр Рафферти рассказала, что регулярные взвешивания и дополнительные тренировки в качестве наказания за лишний вес в клубах спровоцировали у нее расстройство пищевого поведения.

«Я бы убрала взвешивания – не думаю, что в этом есть необходимость. Это не кажется мне полезным ни для кого. Я бы немедленно это отменила.

Повседневная жизнь спортсмена вращается вокруг еды. Дни расписаны в зависимости от времени приема пищи. Хорошее самочувствие, получение максимальной пользы от того, что вы едите – но есть и обратная сторона того, что с самого раннего возраста вас взвешивают каждое утро.

Я помню, как на сборах меня с 15 лет взвешивали каждое утро, и в результате я стала очень внимательно относиться к образу тела и к тому, что я ем. Мы всегда были вместе и знали, сколько весят другие. Это была общедоступная информация, но я думаю, что следовало бы делать это по отдельности.

Мы должны были знать причины, по которым это происходило. Думаю, если бы игрокам это объясняли, у меня не было бы таких проблем с образом тела», – рассказала бывшая полузащитница «Челси» в подкасте BBC Sports Desk.

Ранее Рафферти говорила, что долгое время боролась и продолжает бороться с булимией – расстройством пищевого поведения, для которого характерны приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролем за массой тела.

«Если я много ела, я чувствовала, что мне нужно больше тренироваться и напрягать себя, чтобы попытаться компенсировать это. Я точно знала, сколько я весила накануне, и я очень беспокоилась о том, как выглядит мое тело и как оно себя чувствует.

Я все еще беспокоюсь об этом, и, думаю, так будет всегда. Это неизгладимый шрам», – говорила Рафферти в интервью Women in Football.