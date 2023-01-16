Экс-футболистка сборной Англии Рафферти призвала отменить регулярные взвешивания в клубах из-за вреда психике спортсменок. Клэр борется с булимией

Теги Челси премьер-лига Англия женский футбол сборная Англии жен BBC Клэр Рафферти Здоровье Питание Футбол

Экс-футболистка сборной Англии считает, что частые взвешивания вредят психике спортсменок.

Клэр Рафферти рассказала, что регулярные взвешивания и дополнительные тренировки в качестве наказания за лишний вес в клубах спровоцировали у нее расстройство пищевого поведения.

«Я бы убрала взвешивания – не думаю, что в этом есть необходимость. Это не кажется мне полезным ни для кого. Я бы немедленно это отменила.

Повседневная жизнь спортсмена вращается вокруг еды. Дни расписаны в зависимости от времени приема пищи. Хорошее самочувствие, получение максимальной пользы от того, что вы едите – но есть и обратная сторона того, что с самого раннего возраста вас взвешивают каждое утро.

Я помню, как на сборах меня с 15 лет взвешивали каждое утро, и в результате я стала очень внимательно относиться к образу тела и к тому, что я ем. Мы всегда были вместе и знали, сколько весят другие. Это была общедоступная информация, но я думаю, что следовало бы делать это по отдельности.

Мы должны были знать причины, по которым это происходило. Думаю, если бы игрокам это объясняли, у меня не было бы таких проблем с образом тела», – рассказала бывшая полузащитница «Челси» в подкасте BBC Sports Desk.

Ранее Рафферти говорила, что долгое время боролась и продолжает бороться с булимией – расстройством пищевого поведения, для которого характерны приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролем за массой тела.

«Если я много ела, я чувствовала, что мне нужно больше тренироваться и напрягать себя, чтобы попытаться компенсировать это. Я точно знала, сколько я весила накануне, и я очень беспокоилась о том, как выглядит мое тело и как оно себя чувствует.

Я все еще беспокоюсь об этом, и, думаю, так будет всегда. Это неизгладимый шрам», – говорила Рафферти в интервью Women in Football.

20 комментариев

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Бронислав Каминский
Хоспади...Типичный вумен момент
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xDe xDe
Ответ AnMe
Вы не понимаете. Я говорю об адекватном отношении. Поверьте, я со своим залом проходил через такое, когда за каждый набранный грамм тебя психологически тренер уничтожал и заставлял и натощак, и перед трен и после и после каждого приема пищи взвешиваться. Минусуют те, кто с этим не сталкивался. Везде есть неадекватность. Ничего против не имею рабочего процесса и взвешивания. Но в рамках разумного. А не тогда, когда за каждый грамм тебя топят даже в межсезонку, не дают отдыхать, даже после 6 ч трени неск раз в сутки.
В таком случае футболистке стоило бы критиковать подход тренерского штаба к тренировкам, их методику, разве нет? Если бы её критика была оправданной (скажем, нашлись бы свидетельницы в команде), то к ней бы никаких претензий и не было - неадекваты действительно есть везде. Но, ещё раз - она предлагает отменить взвешивания. И это абсурдное предложение, как ни крути. Запросто может оказаться, что колебания конкретно её веса (чисто индивидуальное, я без намёка на её непрофессионализм сейчас) требуют более тщательного контроля - и это может быть оправданным, но футболистке не понравилось. В таком случае, как я и написал, если её нервирует процесс и особенности её тела - прямая дорога к психотерапевту.
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Jordan95
Высокий уровень - это не только про талант, но и про ментальность.
Не держишь уровень - теряйся подруга.

Спорт - это пот, кровь и слезы. Так что или меньше кушай, или вон.

Когда я был мелким и занимался футболом/боксом, я презирал таких вот нюнь(только пацанов) и щемил их при первой возможности. Обычно слюнтяйчики сразу же ломаются. Это доставляет невероятное удовольствие человеку, который живет спортом.

Спорт это не про «уважайте мой живот и мою ориентацию». Спорт - это я тебя сломаю, и попробуй что-нибудь с этим сделать.
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AnMe
Ответ xDe xDe
Девушка права? Девушка абсолютно неправа в том, что предлагает отменить часть рабочего процесса тренерского/медицинского штаба. Требуй она психологической помощи (странно, если её нет) - был бы совсем другой разговор.
Вы не понимаете. Я говорю об адекватном отношении. Поверьте, я со своим залом проходил через такое, когда за каждый набранный грамм тебя психологически тренер уничтожал и заставлял и натощак, и перед трен и после и после каждого приема пищи взвешиваться. Минусуют те, кто с этим не сталкивался. Везде есть неадекватность. Ничего против не имею рабочего процесса и взвешивания. Но в рамках разумного. А не тогда, когда за каждый грамм тебя топят даже в межсезонку, не дают отдыхать, даже после 6 ч трени неск раз в сутки.
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Lavinka
Может она просто толстая ?
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NartApsua
Ответ Саид Тартуров
Какой кошмар. Да, надо отменять. А ещё надо отменять вот эти дурацкие штрафы за опоздания на тренировки. Приходится будильники ставить перед сном - а это стресс и вредно для организма. И убрать вот эти секундомеры на тренировках при беге - все постоянно стремятся бежать быстрее, что влечет травмы, нервное утомление и опять же - стрессы. А ещё хватит требовать с футболисток хорошей игры - они расстраиваются, что влечет неизгладимые психологические травмы. Ничего не забыл? А, ну и зарплату поднять до уровня мужского футбола. А то нечестно же.
Мне кажется, вы утрируете. Надо просто отменить тренировки. Ну и сами голы в игре, разумеется. А то ведь проигрыш в матче тоже может очень сильно повлиять на психику. Да и настроение будет ни к чёрту. В общем, пора завязывать с футболом на счёт.
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Garikus89
Так и спортом заниматься каждый день на таком уровне для организма вредно. Пускай тренировки тоже отменят. Да и на игры по желанию, а то там детей со школы забрать нужно, дом убрать и все такое.
+2
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Фантом
Ответ Саид Тартуров
Какой кошмар. Да, надо отменять. А ещё надо отменять вот эти дурацкие штрафы за опоздания на тренировки. Приходится будильники ставить перед сном - а это стресс и вредно для организма. И убрать вот эти секундомеры на тренировках при беге - все постоянно стремятся бежать быстрее, что влечет травмы, нервное утомление и опять же - стрессы. А ещё хватит требовать с футболисток хорошей игры - они расстраиваются, что влечет неизгладимые психологические травмы. Ничего не забыл? А, ну и зарплату поднять до уровня мужского футбола. А то нечестно же.
Радикальнее надо - сразу убрать соревнования. А то ведь проигрывающий неизбежно испытывает стресс.
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xDe xDe
Ответ AnMe
Опытные спецы, но нифига не шарят, что девушка права. Это большая проблема для женщин (булимия, расстройство пищевого поведения). Наймите адекватных психологов и проблема с перееданием решиться. Вес колеблется и это норм, за это наказывать не должны.
Девушка права? Девушка абсолютно неправа в том, что предлагает отменить часть рабочего процесса тренерского/медицинского штаба. Требуй она психологической помощи (странно, если её нет) - был бы совсем другой разговор.
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xDe xDe
Ответ Саид Тартуров
Какой кошмар. Да, надо отменять. А ещё надо отменять вот эти дурацкие штрафы за опоздания на тренировки. Приходится будильники ставить перед сном - а это стресс и вредно для организма. И убрать вот эти секундомеры на тренировках при беге - все постоянно стремятся бежать быстрее, что влечет травмы, нервное утомление и опять же - стрессы. А ещё хватит требовать с футболисток хорошей игры - они расстраиваются, что влечет неизгладимые психологические травмы. Ничего не забыл? А, ну и зарплату поднять до уровня мужского футбола. А то нечестно же.
Как вариант, можно действительно перестать взвешивать игрока по его требованию. Именно его/её, не всю команду. Но потом пусть не удивляется, если тренер (не за отказ взвешиваться, а по результатам наблюдения за матчами/тренировками) усадит его/её на скамейку, предпочтя другого.
+3
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AdequateMan
Азар по любому поддержить эту идею)
+2
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AnMe
Ответ AnMe
Опытные спецы, но нифига не шарят, что девушка права. Это большая проблема для женщин (булимия, расстройство пищевого поведения). Наймите адекватных психологов и проблема с перееданием решиться. Вес колеблется и это норм, за это наказывать не должны.
Тем более на вес влияет женский цикл и любое нарушение в гормональной системе.
Наказывают = психика сопротивляется. Каждый день взвешиваться в принципе не норм. Раз в неделю еще пойдет.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Саид Тартуров
Какой кошмар. Да, надо отменять. А ещё надо отменять вот эти дурацкие штрафы за опоздания на тренировки. Приходится будильники ставить перед сном - а это стресс и вредно для организма. И убрать вот эти секундомеры на тренировках при беге - все постоянно стремятся бежать быстрее, что влечет травмы, нервное утомление и опять же - стрессы. А ещё хватит требовать с футболисток хорошей игры - они расстраиваются, что влечет неизгладимые психологические травмы. Ничего не забыл? А, ну и зарплату поднять до уровня мужского футбола. А то нечестно же.
Ещё надо мяч убрать. Он постоянно куда-то укатывается, он круглый(а это фэтшейминг, опять же) и вообще, он не подходит под форму и бутсы😢
+8
0
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Висита Эльмурзаев
Ахахаха
+2
0
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AnMe
Опытные спецы, но нифига не шарят, что девушка права. Это большая проблема для женщин (булимия, расстройство пищевого поведения). Наймите адекватных психологов и проблема с перееданием решиться. Вес колеблется и это норм, за это наказывать не должны.
+2
-5
-3
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Донат за тему бодипозитива зачислен на карту Клэр Рафферти.
+1
0
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xDe xDe
Абсурд. Регулярное взвешивание - рабочий футбольный процесс. Давайте тогда и боксёров/ММАшников взвешивать перестанем - ну а что, возможно, для кого-то это травмирующее действо.
Булимия - серьёзная штука, но футбол здесь абсолютно ни при чём. Любой спортсмен вынужден следить за рационом, это часть его работы. Иначе либо не стоит становиться спортсменом в принципе, либо обращаться к хорошему психотерапевту. В крайнем случае - психиатру. Ну а диетолог вообще не обсуждается.
+12
-1
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Саид Тартуров
Какой кошмар. Да, надо отменять.
А ещё надо отменять вот эти дурацкие штрафы за опоздания на тренировки. Приходится будильники ставить перед сном - а это стресс и вредно для организма. И убрать вот эти секундомеры на тренировках при беге - все постоянно стремятся бежать быстрее, что влечет травмы, нервное утомление и опять же - стрессы. А ещё хватит требовать с футболисток хорошей игры - они расстраиваются, что влечет неизгладимые психологические травмы.
Ничего не забыл?
А, ну и зарплату поднять до уровня мужского футбола. А то нечестно же.
+58
-3
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Aleksandr Danilov
Думаю, надо в боксе тоже это отменить, а то парни стрессуют стоя в трусах на весах
+22
-1
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benjamin92
Азар поддерживает
0
0
0
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