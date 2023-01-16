Экс-футболистка сборной Англии Рафферти призвала отменить регулярные взвешивания в клубах из-за вреда психике спортсменок. Клэр борется с булимией
Экс-футболистка сборной Англии считает, что частые взвешивания вредят психике спортсменок.
Клэр Рафферти рассказала, что регулярные взвешивания и дополнительные тренировки в качестве наказания за лишний вес в клубах спровоцировали у нее расстройство пищевого поведения.
«Я бы убрала взвешивания – не думаю, что в этом есть необходимость. Это не кажется мне полезным ни для кого. Я бы немедленно это отменила.
Повседневная жизнь спортсмена вращается вокруг еды. Дни расписаны в зависимости от времени приема пищи. Хорошее самочувствие, получение максимальной пользы от того, что вы едите – но есть и обратная сторона того, что с самого раннего возраста вас взвешивают каждое утро.
Я помню, как на сборах меня с 15 лет взвешивали каждое утро, и в результате я стала очень внимательно относиться к образу тела и к тому, что я ем. Мы всегда были вместе и знали, сколько весят другие. Это была общедоступная информация, но я думаю, что следовало бы делать это по отдельности.
Мы должны были знать причины, по которым это происходило. Думаю, если бы игрокам это объясняли, у меня не было бы таких проблем с образом тела», – рассказала бывшая полузащитница «Челси» в подкасте BBC Sports Desk.
Ранее Рафферти говорила, что долгое время боролась и продолжает бороться с булимией – расстройством пищевого поведения, для которого характерны приступы переедания и чрезмерная озабоченность контролем за массой тела.
«Если я много ела, я чувствовала, что мне нужно больше тренироваться и напрягать себя, чтобы попытаться компенсировать это. Я точно знала, сколько я весила накануне, и я очень беспокоилась о том, как выглядит мое тело и как оно себя чувствует.
Я все еще беспокоюсь об этом, и, думаю, так будет всегда. Это неизгладимый шрам», – говорила Рафферти в интервью Women in Football.
Не держишь уровень - теряйся подруга.
Спорт - это пот, кровь и слезы. Так что или меньше кушай, или вон.
Когда я был мелким и занимался футболом/боксом, я презирал таких вот нюнь(только пацанов) и щемил их при первой возможности. Обычно слюнтяйчики сразу же ломаются. Это доставляет невероятное удовольствие человеку, который живет спортом.
Спорт это не про «уважайте мой живот и мою ориентацию». Спорт - это я тебя сломаю, и попробуй что-нибудь с этим сделать.
Наказывают = психика сопротивляется. Каждый день взвешиваться в принципе не норм. Раз в неделю еще пойдет.
Булимия - серьёзная штука, но футбол здесь абсолютно ни при чём. Любой спортсмен вынужден следить за рационом, это часть его работы. Иначе либо не стоит становиться спортсменом в принципе, либо обращаться к хорошему психотерапевту. В крайнем случае - психиатру. Ну а диетолог вообще не обсуждается.
А ещё надо отменять вот эти дурацкие штрафы за опоздания на тренировки. Приходится будильники ставить перед сном - а это стресс и вредно для организма. И убрать вот эти секундомеры на тренировках при беге - все постоянно стремятся бежать быстрее, что влечет травмы, нервное утомление и опять же - стрессы. А ещё хватит требовать с футболисток хорошей игры - они расстраиваются, что влечет неизгладимые психологические травмы.
Ничего не забыл?
А, ну и зарплату поднять до уровня мужского футбола. А то нечестно же.