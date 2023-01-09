Нагельсманн о ЧМ: «Не заметил тенденций, которые может перенять клубный футбол»

Теги Бавария бундеслига Германия ЧМ-2022 Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн не увидел на ЧМ-2022 трендов, применимых к клубному футболу.

«Я немного следил за турниром, но у меня на уме нечто большее, чем просто футбол. Я не сижу перед телевизором со своим ноутбуком.

Как перед клубным тренером, передо мной стоят иные задачи. Я не заметил тенденций, которые можно было бы применить к клубному футболу», – сказал главный тренер «Баварии».

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18 комментариев

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bel01
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Может быть, то, что в команде-победителе должна быть одна суперзвезда, плюс очень надёжный вратарь и ещё компания сыгранных и супер мотивированных работяг, которые за победу в каждом матче готовы отдать всё.
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Arthur Jacob
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Ответ Zidan GOAT
Тенденции на чемпионатах мира задавали разве что Голландцы с Кройффом (с натяжкой), флагманом всегда был клубный футбол
Клубный футбол уступал сборным до начала 90-х
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Arthur Jacob
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Ответ fellx
Ну на таких турнирах никто не будет рисковать играя в свой футбол. Тенденция ясна: отдать мячь сопернику, и ждать его ошибки. После первого гола соперник раскроется и получит второй. Почти в половине матчей так. А "чемпионам" этот первый гол придумывали до 20й минуты и прощали микро фолы. Выглядело как матч ПСЖ Барса 1:6
Аргентина чемпион Мира, поплачь ещё
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b_arfa
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Ответ K0run
Аргентина забивала в каждом матче пенальти поставила рекорд по этому показателю.
И? Хоть один матч Аргентина не заслуженно выиграла? Идеальный ЧМ на характере провели, почти в каждом матче превосходили соперника. И только один спорный пенальти с Польшей и то был не забит
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Iuasamotu
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У клубного футбола свои цели, а у сборных свой формат. Опять же в том же клубном футболе, тоже есть приоритеты: чемпионат и кубки. Вот какие полезные тенденции для успешного выступления во внутреннем чемпионате можно почерпнуть из Лиги чемпионов? Да никаких.
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K0run
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Ответ b_arfa
Хватит уже Роналду унижать и так уже вдоль и поперек загнали бедного португальца
Аргентина забивала в каждом матче пенальти поставила рекорд по этому показателю.
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fellx
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Ну на таких турнирах никто не будет рисковать играя в свой футбол. Тенденция ясна: отдать мячь сопернику, и ждать его ошибки. После первого гола соперник раскроется и получит второй. Почти в половине матчей так. А "чемпионам" этот первый гол придумывали до 20й минуты и прощали микро фолы. Выглядело как матч ПСЖ Барса 1:6
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Вакилич
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Клубный футбол задает тенденции
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b_arfa
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Ответ K0run
Тенденция очевидна: тупо добежать до штрафной и молить о пенальти. Еще обязательно руками лицо закрыть как будто камаз ударил.
Хватит уже Роналду унижать и так уже вдоль и поперек загнали бедного португальца
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Сергей Ямковой
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Понятно что сейчас тренды задает клубный футбол!
Но лично я считаю что этот ЧМ подтвердил что тянуть до серии пенальти это выбор тренера и разумная тактика для победы. Во всех послематчевых одиннадцатиметровых победили более подготовленные команды. Ну и конечно ЧМ показывает что сила воли и желание победить это решающий фактор, его никогда не нужно сбрасывать со счетов!
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GuruFutbola
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Ответ Игорь Пырегов
очередной "гуруфутбола", который под новостью о футболе, приплетает лгбт и ноет, что кто-то вместо того, чтобы концентрироваться на игре, говорит о лгбт... Гений)
Я все по факту разложил, и да, я один такой гуру
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Cantstoped
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Zidan GOAT
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Тенденции на чемпионатах мира задавали разве что Голландцы с Кройффом (с натяжкой), флагманом всегда был клубный футбол
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Игорь Пырегов
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Ответ GuruFutbola
Как пример, тенденция закрыть варюшку своим 🏳️‍🌈 баварцам и концентрироваться на игре
очередной "гуруфутбола", который под новостью о футболе, приплетает лгбт и ноет, что кто-то вместо того, чтобы концентрироваться на игре, говорит о лгбт... Гений)
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K0run
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Тенденция очевидна: тупо добежать до штрафной и молить о пенальти. Еще обязательно руками лицо закрыть как будто камаз ударил.
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Пирс Морган
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Ну немногое то, что можно перенять, что если сроки игр сжатые, то лучше играть в футбол более просто и надежного, а не мудрить
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GuruFutbola
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Как пример, тенденция закрыть варюшку своим 🏳️‍🌈 баварцам и концентрироваться на игре
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ErZh
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Клубный футбол задает тенденции
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