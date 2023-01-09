Нагельсманн о ЧМ: «Не заметил тенденций, которые может перенять клубный футбол»
Юлиан Нагельсманн не увидел на ЧМ-2022 трендов, применимых к клубному футболу.
«Я немного следил за турниром, но у меня на уме нечто большее, чем просто футбол. Я не сижу перед телевизором со своим ноутбуком.
Как перед клубным тренером, передо мной стоят иные задачи. Я не заметил тенденций, которые можно было бы применить к клубному футболу», – сказал главный тренер «Баварии».
Но лично я считаю что этот ЧМ подтвердил что тянуть до серии пенальти это выбор тренера и разумная тактика для победы. Во всех послематчевых одиннадцатиметровых победили более подготовленные команды. Ну и конечно ЧМ показывает что сила воли и желание победить это решающий фактор, его никогда не нужно сбрасывать со счетов!