Черевченко возглавил «Истиклол» из Таджикистана

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы высшая лига Таджикистан Игорь Черевченко Истиклол Юрий Батуренко Футбол

Игорь Черевченко возглавил клуб из Таджикистана.

49-летний тренер и «Истиклол» заключили соглашение до конца 2023 года.

Помогать Черевченко будет еще один экс-футболист «Локомотива» – Юрий Батуренко назначен на должность ассистента главного тренера.

«Истиклол» – 11-кратный чемпион Таджикистана. Черевченко – уроженец Душанбе, он играл за сборную Таджикистана.

Ранее Черевченко работал в России в «Химках», «Локомотиве» и тульском «Арсенале».

Фото: vk.com/fcistiklol2007

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бык бенни
Это Мухсин Мухамадиев ему футболку вручает? Вроде похож...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serb2010
Ответ Лёха Жданчик
Интересно что же такого произошло что у рос футбола начались проблемы?
Не надоело писать однотипные комментарии?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pedri
Удачи Черевченку в Азиатской Лиге чемпионов с своей новой командой!!!
Тоҷикистон ба пеш!!! 🇹🇯🇹🇯🇹🇯
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Можно сказать к корням вернулся. Таджикская команда лидер в своей стране,можно сказать гегимон, играет в еврокубках, Черевченко сам из Таджикистана,играл за сборную,его уверен помнят и думаю связь с местной федерацией футбола не терял ,так что выбор скорее очевидный и правильный!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Ответ Psevdosport
Да уж, при выборе между Тулой и Таджикистаном российские тренеры выбирают Истиккол...Грустно
Почему российские, если он родился в Душанбе и играл за сборную Таджикистана?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onegin2007
Интересно, тоже имущество отберут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха Жданчик
Ответ Mixos Demid
Черевченко по меркам России очень качественный тренер. И уезжает работать в Таджикистан! Очень плохой знак для российского футбола.
Интересно что же такого произошло что у рос футбола начались проблемы?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Там братушки нас кинули, Вучич подтвердил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Psevdosport
Да уж, при выборе между Тулой и Таджикистаном российские тренеры выбирают Истиккол...Грустно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
Кто там говорил, что наши тренеры не востребованы за рубежом? Выкусите!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixos Demid
Черевченко по меркам России очень качественный тренер. И уезжает работать в Таджикистан! Очень плохой знак для российского футбола.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
удачи одному из самых интересных и недооценённых тренеров росгосраспилногомяча.

Тоҷикистон, ба пеш!
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anton Rubtsov
нашяльника
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Ну не Медиалига, и на том спасибо
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Для построения команды Черевченко потребуется время. Время Истиклол...
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий