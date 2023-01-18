Черевченко возглавил «Истиклол» из Таджикистана

возглавил клуб из Таджикистана.

49-летний тренер и «Истиклол» заключили соглашение до конца 2023 года.

Помогать Черевченко будет еще один экс-футболист « » – Юрий Батуренко назначен на должность ассистента главного тренера.

« » – 11-кратный чемпион Таджикистана. Черевченко – уроженец Душанбе, он играл за сборную Таджикистана.

Ранее Черевченко работал в России в «Химках», «Локомотиве» и тульском «Арсенале».

Фото: vk.com/fcistiklol2007