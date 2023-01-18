Черевченко возглавил «Истиклол» из Таджикистана
Игорь Черевченко возглавил клуб из Таджикистана.
49-летний тренер и «Истиклол» заключили соглашение до конца 2023 года.
Помогать Черевченко будет еще один экс-футболист «Локомотива» – Юрий Батуренко назначен на должность ассистента главного тренера.
«Истиклол» – 11-кратный чемпион Таджикистана. Черевченко – уроженец Душанбе, он играл за сборную Таджикистана.
Ранее Черевченко работал в России в «Химках», «Локомотиве» и тульском «Арсенале».
Фото: vk.com/fcistiklol2007
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