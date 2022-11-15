Гаранин, Новиков и Черевченко – в списке претендентов на пост тренера «Рубина»
Названы три претендента на пост нового главного тренера «Рубина».
15 ноября стало известно об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера казанской команды.
Как сообщает Sport24, в список кандидатов входят три специалиста – Вадим Гаранин, Кирилл Новиков и Игорь Черевченко.
Предпочтительным вариантом является назначение на пост главного тренера Юрия Уткульбаева, но в том случае, если специалист даст положительный результат в следующих матчах.
На данный момент «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.
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