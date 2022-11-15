Гаранин, Новиков и Черевченко – в списке претендентов на пост тренера «Рубина»

Названы три претендента на пост нового главного тренера .

15 ноября стало известно об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера казанской команды.

Как сообщает Sport24, в список кандидатов входят три специалиста – , и .

Предпочтительным вариантом является назначение на пост главного тренера , но в том случае, если специалист даст положительный результат в следующих матчах.

На данный момент «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.