Гаранин, Новиков и Черевченко – в списке претендентов на пост тренера «Рубина»

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Названы три претендента на пост нового главного тренера «Рубина».

15 ноября стало известно об уходе Леонида Слуцкого с должности главного тренера казанской команды.

Как сообщает Sport24, в список кандидатов входят три специалиста – Вадим ГаранинКирилл Новиков и Игорь Черевченко.

Предпочтительным вариантом является назначение на пост главного тренера Юрия Уткульбаева, но в том случае, если специалист даст положительный результат в следующих матчах.

На данный момент «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги.

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