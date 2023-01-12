Черевченко – основной претендент на пост тренера тульского «Арсенала»

может вернуться в «Арсенал», который он уже возглавлял с 2018 по 2020 год.

48-летний специалист – основной претендент на пост главного тренера тульского клуба, сообщает телеграм-канал « с Ильевым».

По данным источника, по ходу нынешнего сезона Черевченко предлагали пост главного тренера в «Факеле», но он отказался.

Последним местом работы Черевченко были «Химки», которые он дважды возглавлял в период с 2020 по 2022 год.

Накануне пост главного тренера « » покинул Олег Кононов. После 20 туров клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.