Черевченко – основной претендент на пост тренера тульского «Арсенала»

Теги Первая лига отставки Арсенал Тула Игорь Черевченко Футбол

Игорь Черевченко может вернуться в «Арсенал», который он уже возглавлял с 2018 по 2020 год.

48-летний специалист – основной претендент на пост главного тренера тульского клуба, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, по ходу нынешнего сезона Черевченко предлагали пост главного тренера в «Факеле», но он отказался.

Последним местом работы Черевченко были «Химки», которые он дважды возглавлял в период с 2020 по 2022 год.

Накануне пост главного тренера «Арсенала» покинул Олег Кононов. После 20 туров клуб занимает в таблице Мелбет Первой лиги 6-е место.

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1 комментарий

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psycho killer
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Аленичева можно ещё рассмотреть. Или, как вариант, Божовича. Не надо спешить 😶
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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