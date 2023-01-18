«Ювентус» назначил нового президента: «Мы будем строить будущее, достойное нашего славного прошлого и статуса сильнейшего клуба Италии»

Теги Ювентус Павел Недвед серия А Италия бизнес Андреа Аньелли Джанлука Ферреро Маурицио Сканавино Футбол

В «Ювентусе» назначили нового президента клуба.

Ранее руководители «Ювентуса» ушли в отставку. Сообщалось, что Андреа Аньелли, Павлу Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности, им грозят тюрьма или штрафы.

Сегодня акционеры «Юве» провели в Турине собрание под председательством Аньелли и назначили новый совет директоров. В него вошли пять человек, их полномочия продлятся до 30 июня 2025.

Новые члены совета директоров были назначены на основании списка кандидатов компании Exor, которой принадлежит 63,8% уставного капитала «Ювентуса». Это Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

Итальянский бизнесмен 1963 года рождения Джанлука Ферреро был назначен президентом «Ювентуса», а Сканавино – исполнительным директором.

«Сегодня с большим волнением и большой гордостью я вступил в должность президента «Ювентуса».

Мои первые слова в роли президента обращены к болельщикам, которые всегда были силой и сердцем клуба. У меня уже была возможность встретиться и поговорить с некоторыми из них, и я понял, что они полны сомнений и страхов, беспокоятся о будущем клуба и команды.

Я хочу кое-что прояснить. Я взял на себя новые обязательства с желанием сделать все возможное для клуба, вместе с избранным сегодня советом директоров и новым исполнительным директором мы будем работать над тем, чтобы построить для «Ювентуса» будущее, достойное его прошлого, славного прошлого. Это прошлое охватывает 125 лет, оно привело нас к спортивной славе и статусу сильнейшего клуба Италии.

Когда я говорю о «Ювентусе», я имею в виду весь клуб – тех, кто работает на поле, и тех, кто работает за его пределами. Как вы знаете, в ближайшие месяцы нас ждут испытания. И мы, совет директоров, считаем, что у нас есть опыт, компетентность и решимость защищать «Ювентус» перед всеми органами, будь то уголовные, спортивные или гражданские институты.

Мы сделаем это решительно, неукоснительно и спокойно, без высокомерия. Мы всегда уважали и всегда будем уважать всех тех, кто призван судить нас. Но мы хотим уважения к нам, к клубу и к команде, чтобы иметь возможность серьезно обсуждать перед компетентными учреждениями мотивацию наших действий», – сказал новый президент «Ювентуса».

Фото: juventus.com

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32 комментария

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kbakha
Главное , без судимости нашли. Для джувы это самое трудное
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Андрей Матушкин
Ответ Inside 88 LW
Если бы пришел новый президент - первое было бы не интервью а отставка Аллегри) А так кажется - лишь имя поменяли, суть та же)
Аллегри увольнять нельзя у него неустойка большая.
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Rus83
Ответ Нил Робертсон
В ролях: "Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне и Лаура Капьелло" - в сериале Клон
ахахаха
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Andrew Moiseev
Когда уже такая новость будет про Россию?
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MilanLombardia
Ответ Милан.Тэо
Согласен, в Италии Ювентус самый сильный благодаря финансовой мощи концерна ФИАТ, а в ЛЧ Ювентус наоборот главный неудачник турнира, 7 поражений в финалах ЛЧ включая 5 последних финалов проиграли подряд, и даже Роналду не помог ...
У Юве был фронтмен и посильнее Роналду и благодаря ему они взяли свою Лч - это Дель Пьеро.
Но таких игроков с большой буквы не предвидится в Юве,поэтому увы ждать еще и ждать
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Nuraly Amirov
Я понимаю, что для Италии 60 лет не возраст, но вряд ли теперь клуб ждёт встряска и новые начинания
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OldRedWhite
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это Италия, он уже сейчас может быть фигурантом очередного коррупционного скандала в связи со своим назначением🌚
В Испании или Франции государственных наград бы удостоили …
А эти клоуны всё с мафией борются )))
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Marcus-light
Ответ Bianconeri```
Похож на шарлатана…
Похож на того казахского итальянца, который в России обитал
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markoolio
Ответ LostProphet
Аньелли ушёл, но как бы не ушёл) Недвед похоже тоже)
Недвед: отпустил бороду, надел парик и получил новое имя
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Нил Робертсон
В ролях: "Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне и Лаура Капьелло" - в сериале Клон
+6
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MilanLombardia
Ответ hoodie melo
так формулировка разве неправильная? ЛЧ относится к европн
Но и к Италии тоже,тут какбэ взаимосвязь идет оттого что ты выиграл у себя и также среди чемпионов других стран.
Побеждать везде это показатель силы,а побеждать конкретно где то показатель ограниченности.
Если ж ты каждый раз возвращаешься к себе в чемпионат без других чашек,то какой то ты сильнейший?скорее успешный,но никак не сильнейший
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Милан.Тэо
Ответ MilanLombardia
и статуса сильнейшего клуба Италии Что?Не хотел бы обижать ребят,но до сильнейших далековато,даже с учетом 9 чемпионств подряд доселе. Вот если б 9 кубков лч взяли...
Согласен, в Италии Ювентус самый сильный благодаря финансовой мощи концерна ФИАТ, а в ЛЧ Ювентус наоборот главный неудачник турнира, 7 поражений в финалах ЛЧ включая 5 последних финалов проиграли подряд, и даже Роналду не помог ...
+1
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Inside 88 LW
Ответ Kyancey
Полностью согласен. Многие клубы Сарии А с новыми эмблемами подкачали: что «Фиорентина», что «Интер», что особенно «Юве». Эмблема до 2018 г. - лучшая!
Новая эмблема фиалок больше нравится.
По сути разницы мало - форма но самое что понравилось убрали неуклюжие буквы под лого)
А с остальными согласен.
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Artuom Batishev
Ответ LostProphet
Аньелли ушёл, но как бы не ушёл) Недвед похоже тоже)
А могло быть иначе? Аньелли главный акционер компании и клуба. То, что он формально ушел с должности... особо ничего не меняет. Он всеравно будет руководить клубом. В лучшем случае, просто будет меньше лезть в дела клуба, переложив это на новое руководство.
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hoodie melo
Ответ MilanLombardia
и статуса сильнейшего клуба Италии Что?Не хотел бы обижать ребят,но до сильнейших далековато,даже с учетом 9 чемпионств подряд доселе. Вот если б 9 кубков лч взяли...
так формулировка разве неправильная?
ЛЧ относится к европн
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Мукунку хороший
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был никем, тот станет всем…
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Милан.Тэо
Ответ Papa Paolo
Верните прежнюю эмблему, от этой блюет. Мне реально эмблема Юве нравилась предыдущая.
Согласен, у Интера так вообще непонятно что, самая красивая эмблема в Италии так это у Милана ! 👍
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Papa Paolo
Верните прежнюю эмблему, от этой блюет. Мне реально эмблема Юве нравилась предыдущая.
Ребрендинг, точно, этого Юве и не хватает.
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Александр Мельников
У него такое счастливое лицо , что он не способен даже майку держать , заставляють)
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Kyancey
Ответ Papa Paolo
Верните прежнюю эмблему, от этой блюет. Мне реально эмблема Юве нравилась предыдущая.
Полностью согласен. Многие клубы Сарии А с новыми эмблемами подкачали: что «Фиорентина», что «Интер», что особенно «Юве». Эмблема до 2018 г. - лучшая!
+1
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MilanLombardia
и статуса сильнейшего клуба Италии

Что?Не хотел бы обижать ребят,но до сильнейших далековато,даже с учетом 9 чемпионств подряд доселе.
Вот если б 9 кубков лч взяли...
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Bianconeri```
Похож на шарлатана…
Как ты это определил? Он же не лысый
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Добряк Гаврила
Славное прошлое-пердив? Или скудетто гарантированное до начала чемпионата?
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Papa Paolo
Верните прежнюю эмблему, от этой блюет. Мне реально эмблема Юве нравилась предыдущая.
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Милан.Тэо
Сила Ювентуса в Италии в финансовой поддержке Фиата, однако в ЛЧ это не работает ...
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