«Ювентус» назначил нового президента: «Мы будем строить будущее, достойное нашего славного прошлого и статуса сильнейшего клуба Италии»

В «Ювентусе» назначили нового президента клуба.

Ранее руководители «Ювентуса» ушли в отставку. Сообщалось, что , Павлу Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности, им грозят тюрьма или штрафы.

Сегодня акционеры «Юве» провели в Турине собрание под председательством Аньелли и назначили новый совет директоров. В него вошли пять человек, их полномочия продлятся до 30 июня 2025.

Новые члены совета директоров были назначены на основании списка кандидатов компании Exor, которой принадлежит 63,8% уставного капитала «Ювентуса». Это Фиоранна Виттория Негри, Маурицио Сканавино, Джанлука Ферреро, Диего Пистоне и Лаура Капьелло.

Итальянский бизнесмен 1963 года рождения Джанлука Ферреро был назначен президентом «Ювентуса», а Сканавино – исполнительным директором.

«Сегодня с большим волнением и большой гордостью я вступил в должность президента «Ювентуса».

Мои первые слова в роли президента обращены к болельщикам, которые всегда были силой и сердцем клуба. У меня уже была возможность встретиться и поговорить с некоторыми из них, и я понял, что они полны сомнений и страхов, беспокоятся о будущем клуба и команды.

Я хочу кое-что прояснить. Я взял на себя новые обязательства с желанием сделать все возможное для клуба, вместе с избранным сегодня советом директоров и новым исполнительным директором мы будем работать над тем, чтобы построить для «Ювентуса» будущее, достойное его прошлого, славного прошлого. Это прошлое охватывает 125 лет, оно привело нас к спортивной славе и статусу сильнейшего клуба Италии.

Когда я говорю о «Ювентусе», я имею в виду весь клуб – тех, кто работает на поле, и тех, кто работает за его пределами. Как вы знаете, в ближайшие месяцы нас ждут испытания. И мы, совет директоров, считаем, что у нас есть опыт, компетентность и решимость защищать «Ювентус» перед всеми органами, будь то уголовные, спортивные или гражданские институты.

Мы сделаем это решительно, неукоснительно и спокойно, без высокомерия. Мы всегда уважали и всегда будем уважать всех тех, кто призван судить нас. Но мы хотим уважения к нам, к клубу и к команде, чтобы иметь возможность серьезно обсуждать перед компетентными учреждениями мотивацию наших действий», – сказал новый президент «Ювентуса».

Фото: juventus.com

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