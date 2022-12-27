Аньелли о подозрениях в махинациях: «Я уверен, что действовал правильно. Обвинения против нас необоснованны»

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Андреа Аньелли деньги Футбол

Андреа Аньелли считает необоснованными обвинения в адрес бывшего руководства «Ювентуса».

«Из любви к «Ювентусу» в последние годы я делал все возможное для достижения результатов на поле и за его пределами. «Ювентус» превыше всего.

Я твердо убежден, что в последние годы действовал должным образом, и что обвинения, выдвинутые против нас, были необоснованными», – сказал экс-президент «Ювентуса» на собрании акционеров клуба.

Ранее весь совет директоров «Ювентуса», включая Аньелли, подал в отставку. «Ювентусу» и бывшим членам руководства клуба грозит судебное разбирательство.

В понедельник компания Exor, принадлежащая семье Аньелли и владеющая контрольным пакетом акций «Ювентуса», представила список кандидатов в новый совет директоров клуба. На пост председателя претендует Джанлука Ферреро, а на пост генерального директора – Маурицио Сканавино. Новый состав совета директоров будет оглашен на собрании акционеров 18 января.

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12 комментариев

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PalPal
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На Супер лигу надеялся, а не зашло.
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Айдын
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Дай бог чтобы всё обошлось.
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Cantstoped
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ЭТО МАФИОЗО! ПОВЯЗАТЬ ЕГО ПО РУКАМ И НОГАМ!
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Химчанин Юран
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Поэтому ты и свалил 😄
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Romeo Yankovich
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Ну это весомое доказательство, когда уверен
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Romeo Yankovich
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Ответ 5rnk2r9wwp
Вот это я понимаю, смысл жизни у человека! 👏
Он 11 лет назад подписал контракт с лапортой на 15 лет, что будет хейтить Роналду на спортсе. Отработать ещё 4 года нужно. Столько же будем его терпеть, если не продлят
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Зизуха
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Аньелли: "Ноу криминалити, ноу"
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5rnk2r9wwp
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Ответ Жбаныч
Да ты опасен))
Вот это я понимаю, смысл жизни у человека! 👏
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5rnk2r9wwp
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Война семей/кланов за влияние. Любые средства хороши, жаль Аньелли, человек всей душой отдавался Ювентусу
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Жбаныч
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Ответ rigobersong
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Да ты опасен))
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Sevuska
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Мафия бессмертна 😎
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rigobersong
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rigobersong
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Везде, где происходит какая-то гадкая ситуация, присутствует роналду:)
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