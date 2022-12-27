Аньелли о подозрениях в махинациях: «Я уверен, что действовал правильно. Обвинения против нас необоснованны»
Андреа Аньелли считает необоснованными обвинения в адрес бывшего руководства «Ювентуса».
«Из любви к «Ювентусу» в последние годы я делал все возможное для достижения результатов на поле и за его пределами. «Ювентус» превыше всего.
Я твердо убежден, что в последние годы действовал должным образом, и что обвинения, выдвинутые против нас, были необоснованными», – сказал экс-президент «Ювентуса» на собрании акционеров клуба.
Ранее весь совет директоров «Ювентуса», включая Аньелли, подал в отставку. «Ювентусу» и бывшим членам руководства клуба грозит судебное разбирательство.
В понедельник компания Exor, принадлежащая семье Аньелли и владеющая контрольным пакетом акций «Ювентуса», представила список кандидатов в новый совет директоров клуба. На пост председателя претендует Джанлука Ферреро, а на пост генерального директора – Маурицио Сканавино. Новый состав совета директоров будет оглашен на собрании акционеров 18 января.
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