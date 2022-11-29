Аньелли написал письмо всем сотрудникам «Юве»: «Победы заложены в нашей ДНК, но без единства исход может быть фатальным. Лучше уйти всем вместе»

после ухода из написал письмо всем сотрудникам клуба.

«Дорогие,

Когда ты играешь за «Ювентус», работаешь в «Ювентусе», то у тебя одна цель – побеждать. Это знает любой, кому выпала честь носить черно-белую футболку. Упорный труд бьет талант, если талант недостаточно работает. «Ювентус» – один из крупнейших клубов мира. Все работники клуба знают, что результат достигается только работой всей команды.

История приучила нас к победам, это заложено в нашей ДНК. С 2010 года мы увенчали нашу историю удивительными результатами – стадион, девять подряд скудетто, первый клуб в Италии с фильмами от Netflix и Amazon Prime, медицинский центр J|Medical и музей J|Museum, пять подряд чемпионств женской команды. А еще сделка с Volkswagen (мало кто знает о ней), финалы в Берлине и Кардиффе (наши большие разочарования), контракт с adidas. «Ювентус» стал первым представителем от клубов в исполкоме УЕФА.

Часы, дни, ночи, месяцы и сезоны с целью всегда становиться лучше. Каждый из нас знает, как выйти на поле – выходишь из раздевалки, поворачиваешь направо, делаешь около 20 шагов вниз по лестнице, а потом еще 10 шагов вверх, и вот ты на месте. Страх сцены.

Но ты знаешь, что рядом – целая команда, с которой невозможное становится достижимым. «Бернабеу», «Олд Траффорд», «Альянц Арена», «Сигнал Идуна Парк», «Сан Сиро», «Караискакис», «Селтик Парк», «Камп Ноу» – куда бы мы ни ехали, мы никогда не боялись, когда команда была едина.

Когда единства нет, это может привести к фатальному исходу. В этот момент нужно рассуждать трезво и минимизировать ущерб. Мы столкнулись с деликатной ситуацией с корпоративной точки зрения. Единства больше не было. Лучше уйти всем вместе, чтобы дать новому руководству возможность перевернуть ситуацию.

Теперь перед ними будет стоять вызов – соответствовать истории «Ювентуса».

Я продолжу работать во благо футбола, вдохновляясь цитатой Фридриха Ницше: «Те, кого видели танцующими, казались безумными тем, кто не мог слышать музыку».

Помните, мы узнаем друг друга с первого взгляда, ведь мы – люди «Юве»! До конца...

Андреа», – написал бывший президент «Ювентуса».

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.