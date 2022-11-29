Аньелли написал письмо всем сотрудникам «Юве»: «Победы заложены в нашей ДНК, но без единства исход может быть фатальным. Лучше уйти всем вместе»
Андреа Аньелли после ухода из «Ювентуса» написал письмо всем сотрудникам клуба.
«Дорогие,
Когда ты играешь за «Ювентус», работаешь в «Ювентусе», то у тебя одна цель – побеждать. Это знает любой, кому выпала честь носить черно-белую футболку. Упорный труд бьет талант, если талант недостаточно работает. «Ювентус» – один из крупнейших клубов мира. Все работники клуба знают, что результат достигается только работой всей команды.
История приучила нас к победам, это заложено в нашей ДНК. С 2010 года мы увенчали нашу историю удивительными результатами – стадион, девять подряд скудетто, первый клуб в Италии с фильмами от Netflix и Amazon Prime, медицинский центр J|Medical и музей J|Museum, пять подряд чемпионств женской команды. А еще сделка с Volkswagen (мало кто знает о ней), финалы в Берлине и Кардиффе (наши большие разочарования), контракт с adidas. «Ювентус» стал первым представителем от клубов в исполкоме УЕФА.
Часы, дни, ночи, месяцы и сезоны с целью всегда становиться лучше. Каждый из нас знает, как выйти на поле – выходишь из раздевалки, поворачиваешь направо, делаешь около 20 шагов вниз по лестнице, а потом еще 10 шагов вверх, и вот ты на месте. Страх сцены.
Но ты знаешь, что рядом – целая команда, с которой невозможное становится достижимым. «Бернабеу», «Олд Траффорд», «Альянц Арена», «Сигнал Идуна Парк», «Сан Сиро», «Караискакис», «Селтик Парк», «Камп Ноу» – куда бы мы ни ехали, мы никогда не боялись, когда команда была едина.
Когда единства нет, это может привести к фатальному исходу. В этот момент нужно рассуждать трезво и минимизировать ущерб. Мы столкнулись с деликатной ситуацией с корпоративной точки зрения. Единства больше не было. Лучше уйти всем вместе, чтобы дать новому руководству возможность перевернуть ситуацию.
Теперь перед ними будет стоять вызов – соответствовать истории «Ювентуса».
Я продолжу работать во благо футбола, вдохновляясь цитатой Фридриха Ницше: «Те, кого видели танцующими, казались безумными тем, кто не мог слышать музыку».
Помните, мы узнаем друг друга с первого взгляда, ведь мы – люди «Юве»! До конца...
Андреа», – написал бывший президент «Ювентуса».
Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.
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