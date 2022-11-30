Андреа Аньелли: «Ювентус» больше любого человека, который будет им руководить. Задачи команды не меняются»

Андреа Аньелли прокомментировал уход из .

Ранее туринский клуб объявил, что президент клуба , вице-президент Павел Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене подали в отставку.

«Ювентус больше любого человека, который будет им когда-либо руководить. Это решение было приятно по обоюдному согласию с Джоном Элканном (председателем совета директоров клуба)

Я остаюсь болельщиком клуба. В программах и задачах команды ничего не меняется», – сказал Аньелли.

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.