Андреа Аньелли: «Ювентус» больше любого человека, который будет им руководить. Задачи команды не меняются»

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Андреа Аньелли прокомментировал уход из «Ювентуса».

Ранее туринский клуб объявил, что президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и генеральный директор Маурицио Арривабене подали в отставку.

«Ювентус больше любого человека, который будет им когда-либо руководить. Это решение было приятно по обоюдному согласию с Джоном Элканном (председателем совета директоров клуба)

Я остаюсь болельщиком клуба. В программах и задачах команды ничего не меняется», – сказал Аньелли.

Аньелли руководил «Ювентусом» с мая 2010 года. При нем клуб 9 лет подряд был чемпионом Италии, дважды вышел в финал Лиги чемпионов, по 5 раз выиграл Кубок и Суперкубок Италии.

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