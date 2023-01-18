«С «Зенитом» можно спокойно соперничать, не считаю их непобедимыми. Просто нужно адаптироваться». Защитник «Ростова» о лидере РПЛ

Защитник « » уверен, что с « » можно соперничать.

«Последняя игра у нас с ними была в Питере в октябре. Мы ехали с прекрасным пониманием того, как играть против них. Мы знали, что у «Зенита» есть очень сильные игроки.

Их особенность в том, что они быстро и сразу же наказывают даже за малейшую ошибку. Если другие команды еще прощают тебе ошибки, то «Зенит» за счет своих лидеров наказывает.

Но я не считаю эту команду непобедимой, с ней можно играть, просто нужно адаптироваться. В этом сезоне их уже обыгрывали раза три. С ними можно соперничать абсолютно спокойно», – сказал 19-летний футболист.

«Зенит» лидирует в Мир РПЛ с 42 очками в 17 матчах. У ближайшего преследователя, «Спартака», 36 очков.

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