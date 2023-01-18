«С «Зенитом» можно спокойно соперничать, не считаю их непобедимыми. Просто нужно адаптироваться». Защитник «Ростова» о лидере РПЛ

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Андрей Лангович Футбол

Защитник «Ростова» Андрей Лангович уверен, что с «Зенитом» можно соперничать.

«Последняя игра у нас с ними была в Питере в октябре. Мы ехали с прекрасным пониманием того, как играть против них. Мы знали, что у «Зенита» есть очень сильные игроки.

Их особенность в том, что они быстро и сразу же наказывают даже за малейшую ошибку. Если другие команды еще прощают тебе ошибки, то «Зенит» за счет своих лидеров наказывает.

Но я не считаю эту команду непобедимой, с ней можно играть, просто нужно адаптироваться. В этом сезоне их уже обыгрывали раза три. С ними можно соперничать абсолютно спокойно», – сказал 19-летний футболист.

«Зенит» лидирует в Мир РПЛ с 42 очками в 17 матчах. У ближайшего преследователя, «Спартака», 36 очков.

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13 комментариев

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Андрей Кононов
Ответ Leonid73
Забавный народ, современные молодые игроки. Ещё не приобретя должных навыков и мастерства для конкурентной борьбы и стабильной игры, запросто балагурят о «свободе» и «адаптации»
молодые как раз и должны быть такими.Как можно играть нормально,если уже до игры ты в голове проиграл?
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Leonid73
Забавный народ, современные молодые игроки. Ещё не приобретя должных навыков и мастерства для конкурентной борьбы и стабильной игры, запросто балагурят о «свободе» и «адаптации»
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Остап Бендер Сгибальщик
угу..главное когда 3й вынули из своих ворот продолжать спокойно соперничать...чтоб еще не залетело
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Циник Петербургский
А еще каждый человек может поднять 180 кг... Только некоторые могут поднять этот вес за один раз в виде штанги, а некоторым нужна "адаптация" - этот вес разбить раз на 100. Например, в виде пакета с мусором.
ахах)
цинично))
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Циник Петербургский
А еще каждый человек может поднять 180 кг... Только некоторые могут поднять этот вес за один раз в виде штанги, а некоторым нужна "адаптация" - этот вес разбить раз на 100. Например, в виде пакета с мусором.
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ZENABI
Ответ Рашпель793
Абсолютно спокойно можно соперничать, просто нужно адаптироваться. Уже пятый год адаптируются-адаптируются, да никак не доадаптируются.
Просто он уж очень спокойно соперничает :)
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Назар Игорь
Даже лютые недруги Зенита вынуждены признать что Зенит может только сам себе проиграть, обыграть его сейчас дело тухлое.
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Виталик Украинский
Очередной Баринов, с его: Я могу спокойно закрыть Клаудиньо, просто нужно адаптироваться...
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Князь из Питера
Пусть лучше Ростов будет вторым, чем СпартаГ.
Ну а парню лучше рот закрыть. Зенит кого на 2, а кого на 5 голов выше классом.
У нас нет конкурентов в РПЛ!
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Рашпель793
Абсолютно спокойно можно соперничать, просто нужно адаптироваться. Уже пятый год адаптируются-адаптируются, да никак не доадаптируются.
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Любовь Мелехова
Адаптироваться к чему? Слова ни о чем. А если серьезно, то в лучшем случае Ростову светит только борьба за второе место.
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Ростовский
Ростов топ!
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Дмитрий9779
В РПЛ обыграл только Ахмат,в кубке КС и Спартак,когда играли полуосновой,но это не проблемы последних.
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