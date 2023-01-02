Анфиса Резцова: «Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену. Многие страны хотят видеть нас на Олимпиаде в Париже»

Трехкратная олимпийская чемпионка выразила надежду, что в 2023 году российские спортсмены вернутся на международную арену.

«Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену и наши спортсмены наконец-то будут принимать участие в больших соревнованиях.

Нет сомнений, что многие страны хотят видеть нас на Олимпиаде в , потому что мы их главные конкуренты, без нас им неинтересно.

Наше возвращение будет выгодно для всех. Поэтому есть надежда, что в этом году мы вернемся в мировой спорт. Будем верить в это», – сказала Резцова.