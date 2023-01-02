Анфиса Резцова: «Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену. Многие страны хотят видеть нас на Олимпиаде в Париже»

Теги Олимпийская сборная России Анфиса Резцова Париж-2024 Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила надежду, что в 2023 году российские спортсмены вернутся на международную арену.

«Надеюсь, в этом году российский спорт вернут на международную арену и наши спортсмены наконец-то будут принимать участие в больших соревнованиях.

Нет сомнений, что многие страны хотят видеть нас на Олимпиаде в Париже, потому что мы их главные конкуренты, без нас им неинтересно.

Наше возвращение будет выгодно для всех. Поэтому есть надежда, что в этом году мы вернемся в мировой спорт. Будем верить в это», – сказала Резцова.

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1 комментарий

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Iuasamotu
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Анфиса, без вас международный спорт чувствует себя прекрасно. Вообще нет никакого желания видеть российских спортсменов на Кубках мира, чемпионатах мира и даже Олимпийских игр. Вообще о вас не скучаем.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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