Глеб об «Арсенале»: «Доминируют почти в каждой игре, уверенно идут первыми. Это заслуга Артеты и руководства, которое ему доверилось»

оценил шансы « » на чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Судя по тому, как они играют и какой красивый, результативный футбол показывают, они могут удержать лидерство. Я не ожидал, что будет вот такой отрыв – они уверенно идут первыми, доминируют практически в каждой игре. Не сказал бы, что это сюрприз, но здесь большая заслуга руководства команды, что доверились тренеру. И заслуга Артеты – он создал классную команду.

начал создавать команду не сегодня, ребята уже бились в предыдущих сезонах, набрались опыта, и вот сейчас идеально совпало. Я уверен, что они смогут держаться до конца сезона, но трудно предсказать, как будет, потому что английский футбол непредсказуем. Но то, как они идут к своей цели, не вызывает никаких вопросов, что может что-то измениться.

Артета набрался опыта, поработал с сильными специалистами, у него есть свое видение. Он изначально начал работать с молодыми игроками, подбирал футболистов под свой стиль и рисунок, это дало результат. Молодцы руководители, что дали время на это, потому что в прошлых сезонах играли неубедительно. Следующий матч против «Манчестер Юнайтед» – если выиграют, отрыв будет расти, матч за шесть очков будет», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

«Арсенал», набрав 47 очков в 18 матчах, лидирует в турнирной таблице , опережая «Манчестер Сити» на 8 очков.