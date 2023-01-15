«Арсенал» 12 матчей не проигрывает в АПЛ: 10 побед и 2 ничьих. Дальше – «МЮ»

« » продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 12 матчей.

Команда Микеля Артеты обыграла « » (2:0) в 20-м туре.

В последний раз «канониры» проигрывали в 4 сентября – в гостях у «Манчестер Юнайтед» (1:3). С тех пор у них 10 побед и 2 ничьих, общий счет – 28:7.

Далее лондонский клуб сыграет с «МЮ» на своем поле – это случится 22 января.