«Арсенал» 12 матчей не проигрывает в АПЛ: 10 побед и 2 ничьих. Дальше – «МЮ»
«Арсенал» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 12 матчей.
Команда Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» (2:0) в 20-м туре.
В последний раз «канониры» проигрывали в АПЛ 4 сентября – в гостях у «Манчестер Юнайтед» (1:3). С тех пор у них 10 побед и 2 ничьих, общий счет – 28:7.
Далее лондонский клуб сыграет с «МЮ» на своем поле – это случится 22 января.
Нужен полноценный 3-очковый реванш.
и больше всех Кубков Англии в Истории Турнира: 14
ещё и про "Непобедимых" я молчу)