«Арсенал» 12 матчей не проигрывает в АПЛ: 10 побед и 2 ничьих. Дальше – «МЮ»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Арсенал» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 12 матчей.

Команда Микеля Артеты обыграла «Тоттенхэм» (2:0) в 20-м туре.

В последний раз «канониры» проигрывали в АПЛ 4 сентября – в гостях у «Манчестер Юнайтед» (1:3). С тех пор у них 10 побед и 2 ничьих, общий счет – 28:7.

Далее лондонский клуб сыграет с «МЮ» на своем поле – это случится 22 января.

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50 комментариев

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Водяра
Д-оминация.
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Алексей Фирстов
Всех болельщиков Арсенала с трудной заслуженной победой! Дальше будет сложнее!!
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Максим Маслов
Матч с МЮ будет очень интересным. Тем более, что МЮ обыграл Арсенал в 1 круге будучи не в лучшей форме, а сейчас у Тен Хага команда огонь!
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Иван Алейников
Ответ Ф_Крюгер
Нет, лучше больше хороших новостей
Так мне самому симпатичен арсенал. Но все же…
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Ф_Крюгер
Ответ Иван Алейников
Следующая новость о том, что Арсенал опережает Сити на 8 очков? Может лучше сразу в одной все уместить?
Нет, лучше больше хороших новостей
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Добряк Гаврила
буду болеть за пушкарей. мюшок разешелься чет
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Иван Алейников
Следующая новость о том, что Арсенал опережает Сити на 8 очков? Может лучше сразу в одной все уместить?
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Mr@k
крутая победа, главное что нашли свою игру
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siragh@yandex.ru
Понятно,что следующие жертвы МЮ
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Ocelot
если прибьют МЮ то Арсенал чемпион, с такой игрой врядли у них будет серьезный спад во второй части сезона
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batterbin
Ответ Ronny92
Ну что, через неделю ключевой матч сезона. Запасаемся попкорном, господа
Чем он ключевой? 3 очка на кону или я чего-то не знаю?
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кроссовер Айверсона
В целом второй тайм в эконом режиме провели. На удивление судейство сегодня было адекватным. Обычно почти в каждом НЛД Кейн пенку бьет
+2
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batterbin
Ответ GaG12
МЮ их и дёрнет ещё раз.
Через неделю узнаем. Главное, чтобы судья не дернул Арсенал, как в сентябре...
+6
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Yri Yrov
Ответ Экспертное мнение
Кажется все рады, воспринимается как сказка Лестера)
Лестер и арсенал априори клубы разного калибра,, но да сейчас арсенал чемпик звучит как сказка
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закрыт по беспределу
С дьяволами будет тяжко.
Нужен полноценный 3-очковый реванш.
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Youzhny23
Нам нужно чемпионство # вперёд арсенал !
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KozlikX
Браво Артета , желаю болельщикам Арсенала удачи и стать чемпионами !
+4
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WelcomeBackPURE
Через тур мю накажет красное г ::::0
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-6
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Mikey :/ (САНЁК)
Ответ А.В.Бубнов
МЮ пора поставить бестрофейных выскочек на место. Такое предназаначение у а ... нала - принимать от МЮ
2020: Кубок и Суперкубок Англии

и больше всех Кубков Англии в Истории Турнира: 14

ещё и про "Непобедимых" я молчу)
+3
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Coodesnik
Смотрела матч, какой Артета молодец конечно. Совсем не конфликтный,нормальный человек,после матча так успокаивал своих,отводил в сторону, мог бы тоже бычить начать. А вот тотенхем,его болельщики, ну и конечно же тренер грязные быдланы
+12
-1
+11
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А.В.Бубнов
МЮ пора поставить бестрофейных выскочек на место. Такое предназаначение у а ... нала - принимать от МЮ
+3
-10
-7
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Quintin07
Ответ Obdob
в общем, Арсенал снова выиграл АПЛ на поле шпор
рано говорить, от матча к матчу идем.
+1
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rigobersong
И поллярда на трансферы не нужно:) Артета гений!:) Опять каталонские воспитанники в лидерах:))
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Слутск Халлского
Ответ AF007
Начинаю верить...
Как минимум до матча с сити зарекаюсь
+3
0
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Francuz91
Грязнее ньюкасла играет только тотенхем, не сегодня, но в целом. Команда постоянно начинает провоцировать соперников. Пушкарей с заслуженной победой 💪
+20
-2
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