Клопп об 1:0 с «Вулвс»: «Кажется, что ощущения победы и хорошей игры у «Ливерпуля» не было давным-давно. Сегодня у меня несколько претендентов на звание игрока матча»

прокомментировал выход «Ливерпуля» в следующий раунд Кубка Англии.

Мерсисайдцы победили « » в переигровке 1/32 финала (1:0). Первый матч завершился ничьей со счетом 2:2.

«Кажется, что ощущения победы и хорошей игры у нас не было давным-давно. Мы упорно боролись в конце матча, который контролировали в течение длительного периода. Это здорово, и именно такую реакцию мы хотели увидеть.

хорошо сыграл, учитывая, что его ударили по голени в начале матча. Он боролся до конца, и гол был исключительным.

Сегодня у меня несколько претендентов на звание игрока матча. Мы провели хороший первый тайм, проводили хорошие периоды во втором и страстно блокировали удары. Кубковая игра, отлично.

Моя работа – помогать ребятам находить ту форму, в которой они будут чувствовать себя хорошо с самого начала матча. Стефан Байчетич и вся полузащита играли очень компактно, поэтому «Вулвс» было трудно находить ключевых игроков, таких как . Мне очень понравилась эта игра», – сказал главный тренер « ».