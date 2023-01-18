Клопп об 1:0 с «Вулвс»: «Кажется, что ощущения победы и хорошей игры у «Ливерпуля» не было давным-давно. Сегодня у меня несколько претендентов на звание игрока матча»

Теги Ливерпуль Жоау Моутинью премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Вулверхэмптон Харви Эллиотт Стефан Байчетич Футбол

Юрген Клопп прокомментировал выход «Ливерпуля» в следующий раунд Кубка Англии. 

Мерсисайдцы победили «Вулверхэмптон» в переигровке 1/32 финала (1:0). Первый матч завершился ничьей со счетом 2:2. 

«Кажется, что ощущения победы и хорошей игры у нас не было давным-давно. Мы упорно боролись в конце матча, который контролировали в течение длительного периода. Это здорово, и именно такую реакцию мы хотели увидеть.

Харви Эллиотт хорошо сыграл, учитывая, что его ударили по голени в начале матча. Он боролся до конца, и гол был исключительным.

Сегодня у меня несколько претендентов на звание игрока матча. Мы провели хороший первый тайм, проводили хорошие периоды во втором и страстно блокировали удары. Кубковая игра, отлично.

Моя работа – помогать ребятам находить ту форму, в которой они будут чувствовать себя хорошо с самого начала матча. Стефан Байчетич и вся полузащита играли очень компактно, поэтому «Вулвс» было трудно находить ключевых игроков, таких как Жоау Моутинью. Мне очень понравилась эта игра», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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7 комментариев

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Арман Мартиросян
Ответ Ман Сити
Еле отскочили, да "хорошая" игра от миллиардного проекта.
Миллиардный проект это твой никнейм, суть которого быть посмешищем в ЛЧ.
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Арман Мартиросян
Ответ Санжар Уразбаев
Пора бы им дать шанс и дать побольше времена в АПЛ , Бен Доак хорош , Эллиот Токо что доказал кто он есть , Байчетич прогрессирует , Карвалью молодец
Это будущее Ливерпуля, но на данном этапе эти парни должны выходить на замену в комфортных условиях, когда команда выигрывает, чтоб окрепнуть, а не выйти спасать безнадёжные матчи. Так можно сломать их.
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Арман Мартиросян
Радостный Клопп прям душу греет. Очень грустно было на него смотреть после матча с Брайтоном.
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0
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Ман Сити
Еле отскочили, да "хорошая" игра от миллиардного проекта.
0
-3
-3
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corazón blanco
Эллиот очень понравился, шикарный матч провел и гол забил на загляденье.
+2
0
+2
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FanLFC
Молодые игроки, голодные до побед и трофеев показали на что способны! Байчетич, Эллиот, Карвальо и даже Кейта были феноменальны!
+1
0
+1
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Санжар Уразбаев
Пора бы им дать шанс и дать побольше времена в АПЛ , Бен Доак хорош , Эллиот Токо что доказал кто он есть , Байчетич прогрессирует , Карвалью молодец
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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