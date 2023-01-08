Уже 8 клубов АПЛ вылетели в 3-м раунде Кубка Англии. Такого не было 15 лет

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл Эвертон Астон Вилла премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Лидс Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ноттингем Форест Борнмут Брентфорд Футбол

8 клубов АПЛ вылетели из Кубка Англии в 3-м раунде.

На данный момент участие в турнире завершили «Эвертон», «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Челси». «Вилла» сегодня проиграла «Стивенейджу» (1:2) из 4-й лиги, а «Челси» уступил «Манчестер Сити» (0:4).

Такого не случалось с сезона-2007/08, когда на этой стадии вылетели 9 команд АПЛ, а «Кардифф Сити» стал последней на данный момент командой не из АПЛ, дошедшей до финала соревнования.

В понедельник, 9 января, «Арсенал» сыграет против «Оксфорд Юнайтед». Также в 3-м раунде Кубка Англии будут переиграны матчи «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона» (2:2) и «Лидса» против «Кардифф Сити» (2:2).

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это круто, и нет отмазок вроде: это 8 игра за 15 дней. Точнее была бы, если бы Сити или Ливерпуль вылетели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санжар Уразбаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Раз в несколько это должно повторятся
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никогда такого не было и вот опять.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Under
Ну то есть девятая точно будет, ваш кэп.
Ну это минимум, Ливерпуль или Волки кто-то из них все равно вылетит и если Арсенал и Лидс пройдут.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Худший для кого? Для ставочников? Болельщики команд, которые выбили представителей АПЛ, думают по-другому
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
werowolf-gears
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тогда Портсмут кажется выиграл. Прикольная команда из нулевых
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фартовый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С одной стороны хорошо 👍, конкуренция
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну то есть девятая точно будет, ваш кэп.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий