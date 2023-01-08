Уже 8 клубов АПЛ вылетели в 3-м раунде Кубка Англии. Такого не было 15 лет

8 клубов вылетели из Кубка Англии в 3-м раунде.

На данный момент участие в турнире завершили « », «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Ноттингем Форест», «Брентфорд», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и « ». «Вилла» сегодня проиграла «Стивенейджу» (1:2) из 4-й лиги, а «Челси» уступил «Манчестер Сити» (0:4).

Такого не случалось с сезона-2007/08, когда на этой стадии вылетели 9 команд АПЛ, а «Кардифф Сити» стал последней на данный момент командой не из АПЛ, дошедшей до финала соревнования.

В понедельник, 9 января, « » сыграет против «Оксфорд Юнайтед». Также в 3-м раунде Кубка Англии будут переиграны матчи « » против «Вулверхэмптона» (2:2) и «Лидса» против «Кардифф Сити» (2:2).