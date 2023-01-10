3-й гол «Вулвз» в ворота «Ливерпуля» в Кубке Англии не был засчитан из-за меньшего числа камер ВАР – 17 против 30 на матчах АПЛ
Гол «Вулверхэмптона» в Кубке Англии не был засчитан ВАР из-за нехватки камер.
The Telegraph сообщает, что на «Энфилде» во время матча «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона» в рамках 3-го раунда Кубка Англии (2:2) работало 17 камер ВАР, в то время как на матчах АПЛ, как правило, доступно 30 различных ракурсов.
На 81-й минуте матча Тоте Гомеш забил третий гол «Вулверхэмптона» на 81-й минуте матча. Однако арбитр Энди Мэдли не засчитал гол из-за офсайда Матеуша Нунеша. ВАР согласился с решением арбитра, поскольку ни на одном из ракурсов нельзя было точно определить положение Нунеша.
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Ты прям как филиал Манси - ноешь и ноешь...