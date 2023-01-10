3-й гол «Вулвз» в ворота «Ливерпуля» в Кубке Англии не был засчитан из-за меньшего числа камер ВАР – 17 против 30 на матчах АПЛ

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Вулверхэмптон Энди Мэдли видеоповторы Матеуш Нунеш Тоте Гомеш Футбол

Гол «Вулверхэмптона» в Кубке Англии не был засчитан ВАР из-за нехватки камер.

The Telegraph сообщает, что на «Энфилде» во время матча «Ливерпуля» против «Вулверхэмптона» в рамках 3-го раунда Кубка Англии (2:2) работало 17 камер ВАР, в то время как на матчах АПЛ, как правило, доступно 30 различных ракурсов.

На 81-й минуте матча Тоте Гомеш забил третий гол «Вулверхэмптона» на 81-й минуте матча. Однако арбитр Энди Мэдли не засчитал гол из-за офсайда Матеуша Нунеша. ВАР согласился с решением арбитра, поскольку ни на одном из ракурсов нельзя было точно определить положение Нунеша.

Лопетеги заходил в судейскую из-за отмены 3-го гола «Ливерпулю». Тренер «Вулвс» заявил, что офсайда не было

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9 комментариев

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Андрей Andrey
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Ответ Кукич
Теперь то очкастый нытик должен закрыть рот и перестать плакаться по поводу судейства
Этот очкастый крутой чувак выигра ЛЧ. А не то что некоторые в АПЛ все время ноют и покупают за xxx лямов новых игроков а выиграть ничего не могут😂😂
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иц а мэн
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Ничего страшного, раз в год и Ливерпулю можно подсудить, вот нашему риалу буквально в каждом матче ставят левые пенки
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А.В. Бубнов
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Ответ mansur_axe
А может потому что топ клубам делают поблажки !!!
Точно. Столько поблажек у одного нефтяного недоразумения*, что даже от штрафа ушли. Чуток влепили, что бы совсем в продажности не обвинили)

Нынче нефтяных развелось не мало, и возможно их число увеличится. Поэтому уточню: в ночь с 4 мая на 5, этот проект был деклассирован гРеалом) Точь у ребёнка конфетку отобрали. Пхахаха
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Кукич
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Теперь то очкастый нытик должен закрыть рот и перестать плакаться по поводу судейства
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А.В. Бубнов
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Ответ А.В.Бубнов
АХАХАХА!!! Кто-то удивлён? Просто позорище! Судейский бестрофейник везде найдёт коррупционную лазейку, лишь бы хоть как-то зацепиться за очки
Пхахаха
Когда прекратишь позорить наш второй самый великий клуб Англии?
Ты прям как филиал Манси - ноешь и ноешь...
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А.В. Бубнов
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Юрген наверное проклял это количество камер. Ведь счастье было так близко...
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mansur_axe
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А может потому что топ клубам делают поблажки !!!
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Wekil Halylow
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WTF!!!
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А.В.Бубнов
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АХАХАХА!!! Кто-то удивлён? Просто позорище! Судейский бестрофейник везде найдёт коррупционную лазейку, лишь бы хоть как-то зацепиться за очки
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