3-й гол «Вулвз» в ворота «Ливерпуля» в Кубке Англии не был засчитан из-за меньшего числа камер ВАР – 17 против 30 на матчах АПЛ

Гол «Вулверхэмптона» в Кубке Англии не был засчитан ВАР из-за нехватки камер.

The Telegraph сообщает, что на «Энфилде» во время матча « » против «Вулверхэмптона» в рамках 3-го раунда Кубка Англии (2:2) работало 17 камер ВАР, в то время как на матчах , как правило, доступно 30 различных ракурсов.

На 81-й минуте матча забил третий гол « » на 81-й минуте матча. Однако арбитр Энди Мэдли не засчитал гол из-за офсайда . ВАР согласился с решением арбитра, поскольку ни на одном из ракурсов нельзя было точно определить положение Нунеша.

Лопетеги заходил в судейскую из-за отмены 3-го гола «Ливерпулю». Тренер «Вулвс» заявил, что офсайда не было