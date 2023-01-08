Клопп про оборону «Ливерпуля»: «Неважно, как ты играешь, нужно выигрывать единоборства. Мы тратим слишком много сил на исправление ошибок»

ответил на вопрос о проблемах « » в обороне.

«Не в целом, а только в некоторых моментах. Это не повод для беспокойства, но вы видите, что происходит во время игры.

Неважно, как ты играешь, ты должен выигрывать единоборства. Других вариантов нет. Я уже говорил это в раздевалке и повторю еще раз.

Следующая команда, с которой мы столкнемся, – это « ». Они известны тем, что играют в настоящий футбол. Если мы не будем обороняться против них должным образом, то зачем вообще играть?

Я могу понять, что в какие-то моменты наша игра выглядит открытой, но это потому, что мы думаем, будто преуспеваем в единоборствах, но это не так. В конце концов, с этим довольно сложно справиться.

Дело не в том, что у них было много моментов. Мы прилагаем много усилий, чтобы все исправить. Можно выиграть борьбу там, где ты находишься, и тогда не нужно будет бежать назад и пытаться исправить ошибку», – сказал главный тренер «Ливерпуля» после матча Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (2:2).

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в Кубке Англии – 2:2. Будет переигровка