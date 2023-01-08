Клопп про оборону «Ливерпуля»: «Неважно, как ты играешь, нужно выигрывать единоборства. Мы тратим слишком много сил на исправление ошибок»
Юрген Клопп ответил на вопрос о проблемах «Ливерпуля» в обороне.
«Не в целом, а только в некоторых моментах. Это не повод для беспокойства, но вы видите, что происходит во время игры.
Неважно, как ты играешь, ты должен выигрывать единоборства. Других вариантов нет. Я уже говорил это в раздевалке и повторю еще раз.
Следующая команда, с которой мы столкнемся, – это «Брайтон». Они известны тем, что играют в настоящий футбол. Если мы не будем обороняться против них должным образом, то зачем вообще играть?
Я могу понять, что в какие-то моменты наша игра выглядит открытой, но это потому, что мы думаем, будто преуспеваем в единоборствах, но это не так. В конце концов, с этим довольно сложно справиться.
Дело не в том, что у них было много моментов. Мы прилагаем много усилий, чтобы все исправить. Можно выиграть борьбу там, где ты находишься, и тогда не нужно будет бежать назад и пытаться исправить ошибку», – сказал главный тренер «Ливерпуля» после матча Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (2:2).
«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в Кубке Англии – 2:2. Будет переигровка
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