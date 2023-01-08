Клопп про оборону «Ливерпуля»: «Неважно, как ты играешь, нужно выигрывать единоборства. Мы тратим слишком много сил на исправление ошибок»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Вулверхэмптон Брайтон Футбол

Юрген Клопп ответил на вопрос о проблемах «Ливерпуля» в обороне.

«Не в целом, а только в некоторых моментах. Это не повод для беспокойства, но вы видите, что происходит во время игры.

Неважно, как ты играешь, ты должен выигрывать единоборства. Других вариантов нет. Я уже говорил это в раздевалке и повторю еще раз.

Следующая команда, с которой мы столкнемся, – это «Брайтон». Они известны тем, что играют в настоящий футбол. Если мы не будем обороняться против них должным образом, то зачем вообще играть?

Я могу понять, что в какие-то моменты наша игра выглядит открытой, но это потому, что мы думаем, будто преуспеваем в единоборствах, но это не так. В конце концов, с этим довольно сложно справиться.

Дело не в том, что у них было много моментов. Мы прилагаем много усилий, чтобы все исправить. Можно выиграть борьбу там, где ты находишься, и тогда не нужно будет бежать назад и пытаться исправить ошибку», – сказал главный тренер «Ливерпуля» после матча Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (2:2).

«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью в Кубке Англии – 2:2. Будет переигровка

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5 комментариев

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Yri Yrov
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Ответ Илья Ворошилов
Физруки 4 раза в финале лч не играют
Тролльный ник такой же комент у него
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Илья Ворошилов
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
И всё таки Нуньес лучше Холланда добавил физрук боясь что завтра его уволят и заржал несколько принудив себя
Физруки 4 раза в финале лч не играют
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Okaka
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Норм их вчера португалобразил Нуньеш возил, Клопп наверняка уже готовит 48 млн, но китайцы откажутся, они его брали за 45 млн
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Вазген, друг Мхитаряна.
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И всё таки Нуньес лучше Холланда добавил физрук боясь что завтра его уволят и заржал несколько принудив себя
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А.В.Бубнов
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Лучший игрок порта в истории Фас за вас выиграл единоборства, аж 2 раза
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