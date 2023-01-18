Судья Рапальини о работе на ЧМ: «Могу сравнить это только с рождением ребенка. Ты понимаешь, что значит быть отцом, только когда становишься им»

Судья Фернандо Рапальини сравнил работу на чемпионате мира с рождением ребенка.

Аргентинец обслужил 3 матча : Марокко – Хорватия (0:0), Сербия – Швейцария (2:3) и Марокко – Испания (0:0, пен. 3:0).

«Единственное, что я могу связать с работой на чемпионате мира, говоря со спортивной точки зрения, – это рождение ребенка. Тебе говорят, что значит быть отцом, но ты это понимаешь, только когда становишься им. Ты переживаешь все, о чем тебе говорили.

Это то же самое, чемпионат мира ни с чем нельзя сравнить. Выйти на поле, увидеть эти исторические вывески, побыть с этими игроками, послушать гимны. Происходит что-то волшебное и неописуемое, что нельзя передать словами», – сказал Рапальини.