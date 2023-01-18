Судья Рапальини о работе на ЧМ: «Могу сравнить это только с рождением ребенка. Ты понимаешь, что значит быть отцом, только когда становишься им»

Теги судьи ЧМ-2022 Фернандо Рапальини Футбол

Судья Фернандо Рапальини сравнил работу на чемпионате мира с рождением ребенка. 

Аргентинец обслужил 3 матча ЧМ-2022: Марокко – Хорватия (0:0), Сербия – Швейцария (2:3) и Марокко – Испания (0:0, пен. 3:0). 

«Единственное, что я могу связать с работой на чемпионате мира, говоря со спортивной точки зрения, – это рождение ребенка. Тебе говорят, что значит быть отцом, но ты это понимаешь, только когда становишься им. Ты переживаешь все, о чем тебе говорили. 

Это то же самое, чемпионат мира ни с чем нельзя сравнить. Выйти на поле, увидеть эти исторические вывески, побыть с этими игроками, послушать гимны. Происходит что-то волшебное и неописуемое, что нельзя передать словами», – сказал Рапальини.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigran Voskanyan
Ответ Уолтер Собчак
Не понимаю, почему из рождения ребёнка делают культ. С некоторых пор увлёкся идеями антинатализма и считаю, что человеческий род продолжать не нужно вообще никому. Но это лишь моё мнение, каждому своё.
Прям вообще никому? Хочешь, чтобы человечество вымерло?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ Уолтер Собчак
Не понимаю, почему из рождения ребёнка делают культ. С некоторых пор увлёкся идеями антинатализма и считаю, что человеческий род продолжать не нужно вообще никому. Но это лишь моё мнение, каждому своё.
Почему сразу культ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уолтер Собчак
Не понимаю, почему из рождения ребёнка делают культ. С некоторых пор увлёкся идеями антинатализма и считаю, что человеческий род продолжать не нужно вообще никому. Но это лишь моё мнение, каждому своё.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий