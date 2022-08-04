Португальский агент Барбоза: «Дзюбу хотела бы любая команда из Англии, Германии, Испании и Италии»

Португальский агент высказался о будущем форварда .

– Дзюба имеет право ждать. Нет ничего страшного в том, что сейчас он без клуба. Когда он захочет, то сразу же найдет себе команду.

Спешить ему точно не нужно. Он будет ждать лучший вариант для себя.

– Может ли он заиграть в Португалии?

– Давайте я так скажу: Дзюба способен заиграть в любом топ-5-чемпионате Европы. Англия, Германия, и Италия – любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них.

Дзюба – хороший футболист, здесь же никто не спорит. У него есть время. Не нужно нагнетать. Думаю, что с ним все будет хорошо, – отметил Барбоза.