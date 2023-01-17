Жена ван Гала об увольнении Луи из «МЮ»: «Я чувствовала, что это произойдет. Фергюсон и Чарльтон перестали здороваться с нами, просто махали издалека»

Жена Луи ван рассказала о реакции тренера на увольнение из « ».

«Я знала, что Луи будет уволен из «Манчестер Юнайтед». Я чувствовала это.

У нас был небольшой зал заседаний, и всегда было весело проводить время со старыми легендами «Манчестера» – , . У нас там был столик с хорошей едой и напитками. Внезапно они перестали здороваться с нами, просто махали издалека. Что-то было не так. Это была женская интуиция.

После финала Кубка Англии Луи сказал: «Ну, мы сделали это!» Я сказала: «Луи, говорят, тебя уволили». Он так разозлился! «Зачем ты портишь мне вечеринку? Прекрати нести эту агрессивную чушь!»

Позже он сказал [по телефону]: «Привет, это Луи. Можешь вернуться домой, ты была права. Его голос звучал надломленно, поэтому я сказала: «Хорошо, я уже иду». Когда я пришла домой, то увидела, что он плакал. Я обняла его. У меня тоже были слезы на глазах», – сказала Труус ван Гал в документальном фильме «Ван Гал» на Amazon Prime.

Луи ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. 21 мая 2016-го команда под его руководством выиграла Кубок Англии, обыграв в финале «Кристал Пэлас» (2:1), а спустя 2 дня нидерландец был уволен.