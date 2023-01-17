Жена ван Гала об увольнении Луи из «МЮ»: «Я чувствовала, что это произойдет. Фергюсон и Чарльтон перестали здороваться с нами, просто махали издалека»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Луи ван Гал премьер-лига Англия Бобби Чарльтон Футбол

Жена Луи ван Гала рассказала о реакции тренера на увольнение из «Манчестер Юнайтед». 

«Я знала, что Луи будет уволен из «Манчестер Юнайтед». Я чувствовала это.

У нас был небольшой зал заседаний, и всегда было весело проводить время со старыми легендами «Манчестера» – Фергюсоном, Бобби Чарльтоном. У нас там был столик с хорошей едой и напитками. Внезапно они перестали здороваться с нами, просто махали издалека. Что-то было не так. Это была женская интуиция.

После финала Кубка Англии Луи сказал: «Ну, мы сделали это!» Я сказала: «Луи, говорят, тебя уволили». Он так разозлился! «Зачем ты портишь мне вечеринку? Прекрати нести эту агрессивную чушь!»

Позже он сказал [по телефону]: «Привет, это Луи. Можешь вернуться домой, ты была права. Его голос звучал надломленно, поэтому я сказала: «Хорошо, я уже иду». Когда я пришла домой, то увидела, что он плакал. Я обняла его. У меня тоже были слезы на глазах», – сказала Труус ван Гал в документальном фильме «Ван Гал» на Amazon Prime.

Луи ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. 21 мая 2016-го команда под его руководством выиграла Кубок Англии, обыграв в финале «Кристал Пэлас» (2:1), а спустя 2 дня нидерландец был уволен. 

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46 комментариев

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jexOn
От футбола, который он ставил, постоянно хотелось спать. Худший тренер МЮ после Рангника.
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Nickolay Lyskov
Ответ Yanuts1
Помню, как тогда решение показалось максимально странным. Только началось казаться, что команда выходит из кризиса, игра визуально стала выглядеть лучше - как после победы в Кубке Англии, и, казалось, проблесков в судьбе команды - в команду приходит Моуриньо. И сразу стало неспокойно: опять всё сначало, да и работа с Жозе - это всегда циклы, что в будущем и оказалось. Но что было, то было.
Совершенно другие ощущения. Никакого просвета в игре. Игрой-то это и назвать трудно. Кубок был выигран, скорее, вопреки тому ватокату, который болельщики были вынуждены наблюдать все время. Уход Чичарито, рвавшего жилы за Юнайтед, из-за одного незабитого пенальти, слив Уэллбека и Нани, Руни в опорке, сникший Персик - такое уныние даже победа в Кубке не могла перебить. На тот момент любой другой тренер был бы глотком свежего воздуха, даже Мостовой. А тут целый Моуринью подвалил.
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DAVID19-91
Это очень странно ведь Ван Гал в этом бизнесе давно и понимает законы игры. Плюс МЮ играл просто в ватокат под его предводительством.
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Palm_beach
Ответ crazy_elky
Из интересного: судя по тексту, Ван Гал выгнал из дома жену за то что она сказала ему про увольнение ))
Вхахахахахахахаххахахахкхха
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Tarzan67
Вот и европейский подход… в Рпл по-моему только Гинер вёл себя нормально с тренерами в плане расставания, наверное Галицкий ещё…
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Водяра
Голландцы пи$дят жён или нет?
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Yanuts1
Помню, как тогда решение показалось максимально странным. Только началось казаться, что команда выходит из кризиса, игра визуально стала выглядеть лучше - как после победы в Кубке Англии, и, казалось, проблесков в судьбе команды - в команду приходит Моуриньо. И сразу стало неспокойно: опять всё сначало, да и работа с Жозе - это всегда циклы, что в будущем и оказалось. Но что было, то было.
+1
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tackle by Moore
Ответ Sekor
Вот и вся суть этих персонажей. От "весело проводили время" до "перестали здороваться".
Ну так судя по описанию нахлебница-бабка только и ходила в клуб пожрать. Еще долго терпели если честно
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Neron
Хуже и скучнее игры, чем при ВанГале у МЮ не было и никогда не будет!
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tackle by Moore
Ответ Stas.P
Поплакал - и дальше за работу. А держать в себе чревато серьёзными проблемами со здоровьем.
Какую работу лол? Этого топового специалиста слегка пропахшего нафталином шесть лет после МЮ никуда не звали лол, потому что у всех менеджеров кроме Вудворда были мозги
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Gocha
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Никто не понял, за что его уволили
За непопадание в ЛЧ и игровой регресс относительно прошлого сезона?..
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tackle by Moore
Уволили по делу. Выгнал хороших игроков (РВП, Чичу, Рафу, Уэлбека), напритаскивал вместо них в клуб отборный шлак из своих корешей - списанного поломанного Швайни, Депая, Дармиана (потом три года еще платежку чистили распродавая этот неликвид), разругался с Ди Марией (тот конечно тоже кадр, но Тен Хаг из ситуации с Роналду вышел элегантно, а Ван Гал своим упрямством настроил против себя половину раздевалки). И со всем этим бэкграундом не вышел из легкой группы в ЛЧ и не попал в следующую. Пускай радуется, что его не зимой выгнали после трех поражений подряд, а дали сезон до конца довести и сохранили деду лицо. Зато теперь выясняется, что он плакал и вообще хорошего человека обидели. Раз плакал значит надо было продлить на 10 лет видимо
+8
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евГений
Ответ LosBlancos
Фанаты МЮ плакали каждые 90 минут
После ван Гала приход Моуриньо (!) и первые игры при нем чувствовались, как будто наконец подписали Гвардиолу или кого-то в этом духе.
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евГений
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Никто не понял, за что его уволили
За дерьмово поставленную игру при N тратах на трансферы?
+8
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Sekor
Ответ Redmurza
Титул "сэр" кому попало не дадут, хех
Не дадут. Но и Ван Гал - не какой-то ноунейм.
+5
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Redmurza
Ответ Sekor
Вот и вся суть этих персонажей. От "весело проводили время" до "перестали здороваться".
Титул "сэр" кому попало не дадут, хех
+2
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danilevich
Ответ гель кристины
Узнаю старину Фергюсона - давление на судей, неэтичность
В таком бизнесе нельзя быть мягкотелым
Сульшер не даст соврать
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ARIGAMI ARIGAMI
Никто не понял, за что его уволили
+5
-5
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Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
Томас?
0
-2
-2
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гель кристины
Узнаю старину Фергюсона - давление на судей, неэтичность
+12
-12
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Пако
Комментарий удален
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Алекс Мелкумян
Ван Гал лучше бы по своей работе в МЮ плакал, а не над увольнением. Потратить тонну денег, чтоб вылететь и из группы ЛЧ и из ЛЕ на ранней стадии, занять 5 место в чемпионате и играть под конец сезона детьми (потому что звезды почему то не в форме/травмированы). Ну и типо вот вам кубок, я молодец 👍🏻.
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Aibek Zhaparov
Ответ Повитрина тривога
Комментарий удален
Нет. И ты это знаешь.
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Stas.P
Ответ Сеиль Алмабек
За чем было плакать Тюльпан ты же железный !!!
Поплакал - и дальше за работу. А держать в себе чревато серьёзными проблемами со здоровьем.
+17
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crazy_elky
Ответ Великий Алонсо
Повезло бабушке. Судя по словам Ван Гала, в свои 71 он ещё огого в постели, так что нечего расстраиваться!
В 71 огого в постели звучит как «да я каждое утро просыпаюсь!»
+1
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