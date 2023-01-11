Тен Хаг быстрее всех в истории одержал 20 побед во главе «МЮ» – за 27 матчей

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Луи ван Гал Чарльтон премьер-лига Англия Кубок английской лиги Мэтт Басби рекорды Томас Дохерти Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг быстрее всех одержал 20 побед на посту тренера «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы разгромили «Чарльтон» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. Эта 20-я победа тен Хага на посту тренера «Манчестер Юнайтед». Для достижения этой отметки тренеру потребовалось провести 27 матчей во главе команды.

Никто не достигал отметки в 20 побед во главе «Манчестер Юнайтед» быстрее.

Как сообщает MUFC Data, следом за тен Хагом идут Жозе Моуринью (20 побед в 31 матче), Луи ван Гал (36), Мэтт Басби (40), Оле-Гуннар Сульшер (42), Алекс Фергюсон (45) и Томас Дохерти (68).

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет в субботу, 14 января. Команда тен Хага сыграет с «Манчестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ.

Тен Хаг за полгода привнес кое-что важное. Но пока это не лучший «МЮ» после Фергюсона

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33 комментария

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Isfandiyor Murodzoda
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Ответ Бестрофейник 19/20
Не было бы Роналду в составе, то вообще ещё раньше добился бы такого достижения
Вы уже задолбали "Роналду, Роналду" оставьте же его в покое. Неблагодарные!!!
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a1ber1
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Ответ Барсик Юрана
И это с Кринжем в составе, просто топище 💪🏿
Да если не он, глядишь и быстрей бы добрался до этой отметки ТХ
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UnforgivenX2
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Ответ Пирс Морган
Настоящий тренер, скала
ты ли, Пирс :):):)?
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M-t
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Ответ Бестрофейник 19/20
Не было бы Роналду в составе, то вообще ещё раньше добился бы такого достижения
сомнительное заявление, в первых матчах сезона, которые проиграли видно было, что игроки вообще не понимают, что делать и там вся команда была ужасна. Плюс Роналду принес победу над Эвертоном своим голом, а потом уже в основном сидел на скамейке. Сейчас его просто модно хейтить, и вполне заслуженно, считаю, но твой тезис явно ради плюсов.
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TopNotch
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Ответ Alexander Baranov
Данный топ тренеров не показывает уровень тренера, потому что многие в топе больше 2 сезонов не продержались
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M.U fan
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Дай бог и дальше пусть побеждает тфу тфу тфу
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Пирс Морган
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Настоящий тренер, скала
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Яйца Тен Хага
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Пацаны грузим на 4-0 в пользу МЮ.
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Айлин 1990
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Ответ Бестрофейник 19/20
Не было бы Роналду в составе, то вообще ещё раньше добился бы такого достижения
Хейтер Месси, хейтит сейчас Роналду. Что случилось???))))
Ради плюсиков???
Вы зайдите к нему в страницу и почитайте комментарии.
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Бродяга-симпатяга
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Какой ценой? Фергюссон с Эшли Янгами и Клеверли выносил АПЛ
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DolJun
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кубок Англии, суперкубок Англии и ЛЕ?
да) вполне себе требл как для второго манчестерского, разве нет?
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Frank Frank
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как???
Глупый вопрос. Конечно же своим отсутствием
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Айлин 1990
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Было бы ещё быстрее, если по раньше ушёл бы балласт #7.
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Alexander Baranov
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Ответ Алексей Максимов
Тен Хаг давай давай МЮ продолжайте в том же духе🔥🔥🔥
Данный топ тренеров не показывает уровень тренера, потому что многие в топе больше 2 сезонов не продержались
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skytent1
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Тен хагу пора мешок выносить удачи в субботу 💋
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Abubakr Ibadullaev
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Ждем 21 победу в матче против Сити)
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Андрей Денисов
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Ответ Бестрофейник 19/20
Не было бы Роналду в составе, то вообще ещё раньше добился бы такого достижения
При чём тут Роналду? Как же надоели такие идиоты
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Барсик Юрана
И это с Кринжем в составе, просто топище 💪🏿
Ты кажется кое-что проспал
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ DolJun
жозе еще и требл с мю зацепил) так что победы лысого шарлатана с алиэкспрес - пока просто победы)
Кубок Англии, суперкубок Англии и ЛЕ?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Социо Пат
Не хотел вам говорить, но на самом деле Роналду до сих пор тащит это дно🤨
Как???
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Социо Пат
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Лысый хищник!
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Winter Soldier
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Без фруктового еще быстрее бы достиг отметки
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udiekemen
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Ответ Бестрофейник 19/20
Не было бы Роналду в составе, то вообще ещё раньше добился бы такого достижения
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atomio
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теперь даже все выходки фруктовой примы вспоминаются со смехом - то как он сбежал со стадиона не захотя выходить на заменку в конце и т.д. )) потом еще вот это - ЭТХ меня не уважает)
время все показывает - кто был прав а кто нет. прима на себя хотела слишком много взять, да надорвалась.
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Бауыржан Кизбаев
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Красавчик
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