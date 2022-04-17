Сунесс о тен Хаге: «Он талантлив, но шагает в эпицентр катастрофы. «МЮ» кошмарен, после Фергюсона ни одного безусловно успешного трансфера»

предостерег Эрика тен Хага, близкого к назначению тренером .

«Если вы тренируете , то у вас обычно сильнейшая команда в Нидерландах. Но все равно вы должны добиться от игроков максимума, найти способ сделать так, чтобы они получали удовольствие от футбола. Очевидно, Эрик тен Хаг талантлив, но я не уверен, что он готов к тому, что ждет его в «МЮ».

Давайте не забывать о том, что Луи ван Гал работал до этого в «Барселоне» и «Баварии», – в «Реале», «Интере», «Челси». Тен Хаг шагает в эпицентр катастрофы. На футбольном поле «МЮ» представляет собой настоящий кошмар после ухода Фергюсона.

Решения по части футбола, принимаемые в клубе, просто ужасны. Кто бы их там ни принимал, он не футбольный человек. Ни один трансфер после ухода Фергюсона нельзя назвать безусловно успешным. Бруну Фернандеш ближе всего к этой категории, но у него был один хороший сезон и один средний. Чтобы стать топ-футболистом, он должен избавиться от раздражительности, которую проявляет в отношении партнеров», – отметил бывший полузащитник «Ливерпуля».