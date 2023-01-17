Баджо о смерти Виалли: «В мои годы допинг был везде. Нужно исследовать вещества, которые мы принимали, понять, не стали ли они вредными»

Теги серия А Италия допинг Роберто Баджо Джанлука Виалли Футбол

Роберто Баджо предположил, что Джанлука Виалли мог умереть из-за допинга.

6 января Виалли ушел из жизни в возрасте 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы. 

«Нужно исследовать вещества, которые мы принимали в то время [когда играли]. Допинг был везде. Нужно понять, не стали ли определенные добавки вредными с течением времени. Это происходит  со слишком многими футболистами, я тоже боюсь. 

В мои годы был допинг. Мы не принимали странные вещи, мы принимали обычные вещи, но нужно узнать, выводятся ли они с течением времени из организма или остаются внутри. 

Также многие говорили, что проблемы может вызывать трава на полях и продукты, которые используются [для ухода за ней].

У меня прекрасные воспоминания о Джанлуке, он был командным человеком и хотел, чтобы молодежь росла. Я был в его команде с 21 года, и у него всегда находилось для нас доброе слово. Он слишком рано ушел из жизни», – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Интера» и «Милана» в эфире TV7.

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16 комментариев

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Ramzes
Ответ садовник
Первоисточник указывает что это сказал Дино Баджо, брат Роберто..
Они не братья
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MonkeyMeister
В 58, из-за допинга, бывший профессиональный спортсмен. Ну да.
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Splin
Ответ Футбол_это_жизнь
Тысячи футболистов проживают долгую счастливую жизнь. Статистика слишком мала чтобы думать о вредоносной траве на полях, канцерогенных бутсах. А вот то что играли на допинге это конечно такое себе
А сейчас на творожке чтоль? Неужели кто то верит в профспорт на творожке и гречке, образно говоря
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Splin
Ответ садовник
Первоисточник указывает что это сказал Дино Баджо, брат Роберто..
Когда он братом то успел стать? 😆
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садовник
Первоисточник указывает что это сказал Дино Баджо, брат Роберто..
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Матвей Суицидин
Не думаю, что смертность от рака у футболеров выше чем у других спортсменов или вообще обычных людей.
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cellophanesound
Это вроде Дино Баджо сказал, а не Роберто.
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Ванька-Манька
допингист в Челси играл, вот это да, кто бы мог подумать))
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gninnur esrever*
Лишить медалей всех! ахаха
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Jan Paskel
Вот это поворот.
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Футбол_это_жизнь
Тысячи футболистов проживают долгую счастливую жизнь. Статистика слишком мала чтобы думать о вредоносной траве на полях, канцерогенных бутсах. А вот то что играли на допинге это конечно такое себе
+6
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Александр Мельников
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Ради удовлетворения своего тщеславия и в погоне за наградами и титулами, руководители стран, спортивных организаций , да и просто тренеры, готовы пичкать спортсменов всякой гадостью, даже не задумываясь насколько это может пагубно сказаться на их здоровье.
Так везде хочешь результат) плати жизнями гладиаторов)
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Guillermo
Роберто, почитай, где находятся канцерогены, и ты удивишься. В выхлопных газах, например, которые повсюду в городе.
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Direct free kick
Виалли скорее всего вакцинировался и это его и добило
+2
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АРТУР АЛИЕВ
Ради удовлетворения своего тщеславия и в погоне за наградами и титулами, руководители стран, спортивных организаций , да и просто тренеры, готовы пичкать спортсменов всякой гадостью, даже не задумываясь насколько это может пагубно сказаться на их здоровье.
+1
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MaxKr
Да и сейчас есть.Узаконенный.
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