Баджо о смерти Виалли: «В мои годы допинг был везде. Нужно исследовать вещества, которые мы принимали, понять, не стали ли они вредными»

предположил, что мог умереть из-за допинга.

6 января Виалли ушел из жизни в возрасте 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы.

«Нужно исследовать вещества, которые мы принимали в то время [когда играли]. Допинг был везде. Нужно понять, не стали ли определенные добавки вредными с течением времени. Это происходит со слишком многими футболистами, я тоже боюсь.

В мои годы был допинг. Мы не принимали странные вещи, мы принимали обычные вещи, но нужно узнать, выводятся ли они с течением времени из организма или остаются внутри.

Также многие говорили, что проблемы может вызывать трава на полях и продукты, которые используются [для ухода за ней].

У меня прекрасные воспоминания о Джанлуке, он был командным человеком и хотел, чтобы молодежь росла. Я был в его команде с 21 года, и у него всегда находилось для нас доброе слово. Он слишком рано ушел из жизни», – сказал бывший нападающий «Ювентуса», «Интера» и «Милана» в эфире TV7.