Игроки «Челси» в память о Виалли вышли в черных футболках с его фамилией и номером на разминку перед матчем с «Пэлас»
«Челси» почтил память Джанлуки Виалли.
Игроки «Челси» в черных футболках с фамилией и номером Виалли вышли на разминку перед матчем 20-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас».
Бывший форвард «Сампдории», «Челси» и «Ювентуса» скончался 6 января в 58 лет из-за рака поджелудочной железы.
Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь
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