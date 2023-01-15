Игроки «Челси» в память о Виалли вышли в черных футболках с его фамилией и номером на разминку перед матчем с «Пэлас»

« » почтил память Джанлуки Виалли.

Игроки «Челси» в черных футболках с фамилией и номером Виалли вышли на разминку перед матчем 20-го тура АПЛ с « ».

Бывший форвард «Сампдории», «Челси» и «Ювентуса» скончался 6 января в 58 лет из-за рака поджелудочной железы.

Фото: REUTERS/PETER CZIBORRA

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Умер Джанлука Виалли. Он с 2017-го боролся с раком и, казалось, даже победил болезнь