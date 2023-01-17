Тренер «Химок» Билялетдинов: «Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драка – плод фантазии»

прокомментировал конфликт и .

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболист предложил главному тренеру «Химок» «выйти раз на раз», потому что ему не понравились замечания.

«Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драки и ничего такого не было. Это все плод чьей-то фантазии», – сказал Билялетдинов, помощник Гогниева в подмосковном клубе.

Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!