Тренер «Химок» Билялетдинов: «Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драка – плод фантазии»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Аяз Гулиев Футбол

Ринат Билялетдинов прокомментировал конфликт Спартака Гогниева и Аяза Гулиева.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболист предложил главному тренеру «Химок» «выйти раз на раз», потому что ему не понравились замечания.

«Разговор по душам между Гулиевым и Гогниевым был. Драки и ничего такого не было. Это все плод чьей-то фантазии», – сказал Билялетдинов, помощник Гогниева в подмосковном клубе.

Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!

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8 комментариев

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Виталий Желтоусов
У Химок сейчас проблемы всех планов. Теперь ещё и это.
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stubborn89
разговор по дУшам
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Арсений Элин
Ох уж эти "душевные резговоры",химки всё больше скатывается и превращается в команду медиалиги,где кривляния и эмоции,хайп так называемый гораздо важнее самого Футбола!(((
0
-1
-1
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alexsem69
Ответ Ебздрогыч
Химки и душевные разговоры!
ФК Душки😆
+2
0
+2
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NIK7478
Что у одного проблемы с адекватностью, что у другого. Неудивительно, что был конфликт.
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-1
-1
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Ебздрогыч
Химки и душевные разговоры!
+4
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+4
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rigobersong
2 гопника нашли друг друга:) В который раз убеждаюсь, что Гогниев по лицу получил в Грозном не просто так:))
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Тиджани Бабангида
Инновационные футбольные взаимодействия между игроком и главным тренером : предложение «выйти раз на раз» - разговор по душам
+3
-1
+2
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