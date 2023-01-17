Гулиев предложил Гогниеву «выйти раз на раз». Игроку не понравились претензии тренера на сборах («СЭ»)

Спартак Гогниев и едва не подрались на сборах «Химок».

« » сообщает, что на сборах в ОАЭ футболист выразил недовольство в связи с многочисленными замечаниями тренера. Гулиев предложил «выйти раз на раз».

Конфликтующих удалось успокоить.

« » идут в зоне вылета Мир , занимая 15-е место с 12 очками после 17 туров.

Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!