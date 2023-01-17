Гулиев предложил Гогниеву «выйти раз на раз». Игроку не понравились претензии тренера на сборах («СЭ»)

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия происшествия Аяз Гулиев Спорт-Экспресс Футбол

Спартак Гогниев и Аяз Гулиев едва не подрались на сборах «Химок».

«Спорт-Экспресс» сообщает, что на сборах в ОАЭ футболист выразил недовольство в связи с многочисленными замечаниями тренера. Гулиев предложил Гогниеву «выйти раз на раз».

Конфликтующих удалось успокоить.

«Химки» идут в зоне вылета Мир РПЛ, занимая 15-е место с 12 очками после 17 туров.

Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!

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88 комментариев

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mold-cel
отличный будущий главный тренер Химок получится из Гулиева
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Максим Прокофьев
Ответ БляхаджинсКарпина
давно ли Гулиев выход 1 на 1 реализовывал вообще?)
Против американского туриста не плохо вышел, правда там было со спины и при выходе из своего мерса, да и судьи засчитали победу противнику и пришлось откупапаться от путёвки в сборную Кокорина/Мамаева. Видимо не извлёк уроков...
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Nogoi89
Тут оба парня горячие. Считаю, надо выходить, будет весело)
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Russian Horse
Так, поп-ММА площадки должны подсуетиться. Я бы посмотрел.
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вперёд спартак
Два пса
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Vovan Zver
Ответ Ахилл Кобе Браянта
Аяз - вряд ли кавказец. Татарин или башкир, скорее всего.
Аяз Гулиев - чеченец
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НАВАЛЬНЫЙ
Раз на раз не приходится
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upuckuH
разные весовые. расходимся
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Vovan Zver
Ответ Eric_Cartman
Все же развод века был его подписание в Спартак. Такой персонаж..
Вообще-то Гулиев воспитание московского спартака
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bogdan21101987@icloud.com
Из команды надо выгонять сразу же
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Demyan Grachev
Жабогадюкинг...
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Nuraly Amirov
Ответ Samsonov_24_4_11_15
А причем здесь Гогниев и восточный обычай?
тот чел наверняка с дюжим интеллектом, из разряда "ответь ему на мусульманском")
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Nuraly Amirov
Ответ Кокич
"Только ты один приходи", — уточнил Аяз.
Мы тоже одни придем)
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Kanonir152
Ответ moldfan
Звучать должно по другому. Гулиев все еще на свободе. Мдааа
Вот-вот)
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Kanonir152
Ответ инок
Быдло, что один, что другой. Хороший замес бы получился. Григоряна не хватает, как рефери.
Скорее, как главного босса игры.
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Арсений Элин
Химкам в Медиалигу пора!)
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Орыс-орыс онбаган
Два дурачка
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Даня Чебыкин
Ответ Chernoy
Может депутат Терюшков и ушёл из Химок, но цирк продолжается.
Он в этом цирке шпрейхшталмейстер
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moldfan
Ответ Kanonir152
Хах) Гулиев все еще в РПЛ. Мдааа
Звучать должно по другому.
Гулиев все еще на свободе. Мдааа
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Даня Чебыкин
Ответ Nice_Fellow
Почему-то представилось как Роналду выходит раз на раз с Тен Хагом.
Роналду с некрасивыми не будет бороться. У него вкусы специфичны, нам не понять.
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Kanonir152
Хах) Гулиев все еще в РПЛ. Мдааа
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Verhovn
Интересно было бы посмотреть)
Стоят друг друга горячие финские парни😀
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Александр Сачков
Вот хотелось бы, чтобы вышел. Хоть один по лицу да получил бы.
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R Kukhov
Так мы узнали что Гулиев ходит на тренировки
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vladcher77
"Конфликтующих удалось успокоить."
кто исполнил хук слева или апперкот правой умалчивается.
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