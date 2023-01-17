Гулиев предложил Гогниеву «выйти раз на раз». Игроку не понравились претензии тренера на сборах («СЭ»)
Спартак Гогниев и Аяз Гулиев едва не подрались на сборах «Химок».
«Спорт-Экспресс» сообщает, что на сборах в ОАЭ футболист выразил недовольство в связи с многочисленными замечаниями тренера. Гулиев предложил Гогниеву «выйти раз на раз».
Конфликтующих удалось успокоить.
«Химки» идут в зоне вылета Мир РПЛ, занимая 15-е место с 12 очками после 17 туров.
Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!
Гулиев все еще на свободе. Мдааа
Стоят друг друга горячие финские парни😀
кто исполнил хук слева или апперкот правой умалчивается.