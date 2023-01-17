Гулиев о конфликте с Гогниевым: «Бред! Какие «раз на раз»? Меня отмороженным постоянно пытаются выставить, это не так»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Аяз Гулиев Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев опроверг, что чуть не подрался со Спартаком Гогниевым.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболист предложил тренеру «выйти раз на раз», потому что ему не понравились замечания.

«Не знаю зачем, но в СМИ меня постоянно пытаются выставить каким-то суперотмороженным. Возможно, часть заслуги в этом моя.

Но я просто не понимаю, зачем выставлять меня таким на постоянной основе. Это не так. Пообщавшись со мной, это сразу будет понятно. А просто так вкидывать… Ну, наверное, кому-то это нравится. Не знаю с какой целью, но она явно не хорошая.

Опубликованная новость – бред! Какие «раз на раз»? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру? Если кто-то в это верит, значит не от большого ума. Не знаю, как можно поверить в этот бред.

Да, в футбольной команде периодически происходят недопонимания. Бывает, тренер злится на игрока, а тот ему может ответить. Но чтобы «раз на раз»? Это вообще бред. Не знаю, зачем такое публиковать.

У нас с тренером было небольшое недопонимание, но оно было больше организационным. Мы поговорили, все выяснили. Да, разговор был не «сладким», но мы все выяснили. Я понимал ситуацию по одному, а тренер – по другому. Но после разговора все разрешилось.

Было недопонимание по моей травме. После того, как мы все выяснили, у меня появился индивидуальный график, по которому я тренируюсь из-за повреждения. На этом ситуация и кончилась. Последнее время «Химки» обсуждают в разрезе конфликтов. Видимо, людям хочется и меня добавить в эту историю.

До зимний сборов про «Химки» было очень много негативной информации. Писали и говорили, что тут все невероятно плохо. Но это совсем не так. Идет обычная работа. Сейчас понятно, какая перед нами стоит задача. Мы все работаем ради одной цели.

В футбольном клубе и команде есть моменты, которые присутствуют всегда, но сейчас просто кто-то хочет все это раздуть до невероятных масштабов. Уже настолько раздувают, что придумывают, что я «раз на раз» собирался выходить с тренером. Не получится!

Повторюсь, идет обычная работа. Если есть какие-то сложности, они решаются сразу же и на месте. Люди, которые пытаются раздуть, не правы», – сказал Гулиев.

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23 комментария

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IceBear27
Ответ ▒▒▒▒▒
Один приходи, и мы одни придём
И нож с собой не бери, у нас есть
+4
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Классный руководитель
я так понимаю весь текст написала пресс-служба Химок
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
В таком случае нэувыновын
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crazy_elky
«Бред! Какие «раз на раз»? Меня отмороженным постоянно пытаются выставить Я бы с пацанами только пришел!» - заявил господин Гулиев
0
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9_volk
новость о гулиеве вброшена, чтобы перебить идиотию с фанайди?
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Дым под водой
Судя по количеству текста о одном и том же, все так и было)
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Michael Boldyrev
Верю почему-то. От обратного, наверное - тип неприятный, репутация отвратительная... ну, именно на такого и наговаривать. Как у ментов: и так 10 дел за ним и еще пяток повесить можно)
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Алексей Минин
https://www.youtube.com/watch?v=mC47bnwEb48&ab_channel=%D0%A2%D0%9D%D0%A2Shorts
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Ответ 6tspey7tb5
Какие раз на раз, вы в своём уме. Я только толпой могу.
Один приходи, и мы одни придём
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Дым под водой
Аяз поговори там с Терюшковым, или кляп ему воткни.
0
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Артем Коваленко
"А кто не верит мне, выходите один на один" - продолжил он
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Kuznets 09
"Чтож ты фраер дал назад"...
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Bartez1986
Ещё один такой вопрос - и я тебе в лоб дам (с) - добавил футболист
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Рагнар Лодброк
Вот что значит репутация
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Winterburn
- Ты чё. - А чё? - Да ничё!
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Artur Artur
Какие «раз на раз»? Ты один приходи, мы тоже одни придем
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здоровяк
Гогниев принял предложение и Аяз резко передумал
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Evil
Ничего не было, мы пришли одни, а их было двое. Решили не рисковать.
+2
0
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6tspey7tb5
Какие раз на раз, вы в своём уме. Я только толпой могу.
+54
-9
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6tspey7tb5
Какие раз на раз, вы в своём уме. Я только толпой могу.
+5
-5
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инок
В Химках уже такая неадекватщина творится, что даже если они там завтра на тренировке друг друга порежут или стрелять начнут, никто этому не удивится)
+37
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Evgeny Trifonov
Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. С американцем тоже был бред?
+3
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damondiamond
Значит,*
+1
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