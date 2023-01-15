Орлов о «Химках»: «Команда-авантюра. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорят сверху»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов высказался о ситуации в «Химках», которые после 17 туров идут 15-ми в Мир РПЛ.

«Химки» — команда-авантюра. Я понимаю, в чем главная причина. У них просто нет денег. Нет денег для того, чтобы содержать команду. Сейчас они отстранили 9 человек, потому что у них денег платить по контрактам этих игроков.

Команда явно первая стоит на вылет. У «Торпедо» есть Талалаев и есть игроки. А у «Химок» что? Тренер, которого без году неделя назвали тренером. Его «Алания» ничего не выиграла. Гогниева держат только потому, что он делает то, что ему говорит начальник сверху», — сказал комментатор.

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4 комментария

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Олег Сагайдачный
А где нетак?
Рыба гниёт с головы.
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-1
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Дмитрий9779
Ответ Мосгорсуд
Так и Семака Зенит за это держит)
Если Вы внимательно следите за Зенитом,то могли бы заметить,что Семак очень четко показывает руководству какую позицию надо укреплять.Ошибки есть в его работе,но на поле всегда выходят сильнейшие.
+3
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Антимосковский
Ответ Мосгорсуд
Так и Семака Зенит за это держит)
есть примеры?
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Мосгорсуд
Так и Семака Зенит за это держит)
+6
-3
+3
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