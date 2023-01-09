Геннадий Орлов: «Советские футболисты отличались тем, что бегали больше всех. Мы потеряли это качество и не можем бегать, как Саудовская Аравия или Япония»

Теги Юрий Семин Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Японии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов высказал мнение о физической подготовке в сравнении российских и советских футболистов.

«Перед Новым годом я брал интервью у Юрия Семина. Помимо итогов первой части РПЛ и чемпионата мира, мы с ним обсудили очень важный вопрос.

Мы, советские футболисты, отличались от соперников тем, что бегали больше всех. У нас была самая высокая физическая выносливость. Юрий Палыч согласен с тем, что мы потеряли это качество, потому что в тренировочном процессе не занимаемся выносливостью.

Мы пошли на скоростные отрезки, особенно когда в середине 90-х приехали легионеры. И во что это все превратилось? В том, что наши футболисты сейчас не держат темп девяносто минут.

Мы не можем так бегать, как бегает Саудовская Аравия, Южная Корея или Япония. Японцы и корейцы подтянули свою выносливость и всех перебегали на этом чемпионате мира.

От советских методик не надо отказываться. Другое дело – не надо их брать за основу. Их нужно объединять с современными методами. Тренерам нужно сделать крен на выносливость игроков.

Но у нас слабые тренеры – нужны новые. Показатель тренерской работы – рост индивидуального мастерства футболистов. Большинство действующих наших тренеров недостаточно над собой работают.

А Семин вот, к примеру, постоянно старается летать на чемпионаты мира и Лигу чемпионов. Он себя держит в форме. Он понял, что нужно всегда быть в курсе, все видеть своими глазами», – сказал комментатор.

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24 комментария

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Гусеконь
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конечно потеряли. Поэтому вышли в 1/4 на ЧМ 2018, показав лучших пробег среди всех команд.
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bel01
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Так это не только проблема отечественного футбола.
Посмотрите, на каких скоростях играл Ливерпуль в конце 70-х, 80-х; МЮ в 90-х. Ураган все 90 минут.
Таких скоростей нет в современном футболе. Может быть, только Бавария на пике формы, и то далеко не всегда.
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НоНсенс
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А ещё я умею в воздухе переобуваться.....добавил Гена
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Светлана Агейкина
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Ответ frol92
Ну если мы будем бегать как Саудовская Аравия и Япония, то и вылетать будем как они. Бег им особо ничего не приносит. В футбол играть нужно, как в 2008 году, вот тогда и бег будет, и голы. А чисто бегом ничего не сделаешь, иначе бы давно Кения и Эфиопия в финале ЧМ играли.
Точно, какой бег. Уверенности не хватает в своих силах. Ментально самые наглые на ЧМ были аргентинцы. Они и победили. Англичане в перепуге, на тренере лица не было. И французы на финал вышли как первый раз. Один Мбапе, молодец, опомнился, и понеслась. Звёзд у нас нету и трофеев, поэтому и уверенности.
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Юрий Кечко
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Ответ Alexandr Kulyasov
Интересно Ваше мнение о тов. матче Катар - Россия (2:1) в 2016г.
Я не сужу по товаркам , я же не дурачок в отличии от большей части сайта которая делает трагедию от ничьей с узбеками

Помнится когда мы выносили и Италию 3-0, играли вничью с Бразилией и Испанией , Уругваем И так далее все как то понимали что это товарки и мы не на уровне этих сборных , но в обратную сторону это почему то не работает , лицемеры че
В официальных матчах у Черчесову все было хорошо , но к периоду конца второй лиги наций и евро он уже изжил себя к сожалению
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Alexandr Kulyasov
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Ответ Юрий Кечко
При чем не только на чм Отбор евро 20 прекрасно провели и полторы лиги наций У команды черчесова был один как плюс так и минус одновременно Он обыгрывал всех кого должен и равных иногда , но всегда слетал тем кто сильнее без вариантов , выше головы не мог прыгнуть , но это была самая стабильная сборная России
Интересно Ваше мнение о тов. матче Катар - Россия (2:1) в 2016г.
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Юрий Кечко
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Ответ LLiriKK
В кои-то веке соглашусь с Геной. Смотрел вчера дерби «Фенера» и «Сарая», ловя себя на мысли, что в последние годы в ТОПовых даже матчах РФПЛ таких скоростей и близко нет - всё пешком. А ведь это всего лишь не слишком пока обошедшая нас по уровню развития футбола Турция. Лиги выше статусом даже не беру.
Коньяспор вылетает от Валуца из Лихтенштейна, Трабзонспор чемпион не может пройти в основной раунд лиги чемпионов , ещё какой то там крупный обсер был в этом году у кого то лень гуглить
Быстрый темп не всегда равно высокому уровню игры
Но повторюсь смотреть их чемпионат весело
Я недавно открыл оказывается у меня ловит какой то канал , который покалывает только чемпионат Турции
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King_X
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В РПЛ привыкли кроме отдельных отрезков игры - в развалочку играть
А на международной арене сразу яркий контраст, чего стоят легендарные моменты с Рассказовым (когда не пошёл за мячом на последних минутах и ждал, что укатится в аут) или как сборная друг другу пятюни отбивала, пока Словакия разыграла уголовой и забила
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Юрий Кечко
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Ответ LLiriKK
В кои-то веке соглашусь с Геной. Смотрел вчера дерби «Фенера» и «Сарая», ловя себя на мысли, что в последние годы в ТОПовых даже матчах РФПЛ таких скоростей и близко нет - всё пешком. А ведь это всего лишь не слишком пока обошедшая нас по уровню развития футбола Турция. Лиги выше статусом даже не беру.
Ну только результаты в Европе у Турции хуже чем у рпл даже в ее худшие времена )))
Я часто смотрю их лигу , смотреть весело , бегают без центра, Тоталы пробивают , И так далее
Но организация игры дворовая ))) , поэтому турецкие команды дерут последние годы все кому не лень
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Александра Александрова
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На чм мира 2018 вроде писали , всех перебегали , но физики нашим правда не хватает , хотя отдельные пахари были Анюков , Семак , Денисов ,Зырянов кого то из старых не вспомню , из новых Головин , это просто вопрос подготовки футболистов , разные методики и стечение обстоятельств ! !
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Ковид 07.10.52
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Ответ Пако
Советский футбол отличался и тем, что тогда легионеров никаких не было и в помине. Как футболистов, так и тренеров. Обходились своими ресурсами. И были в числе лучших.
В СССР был не один российский футбол, а этакий салат из русско- украинского, и кавказского...да и в была в два раза больше жителей....
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Яя
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Ответ Sevuska
Сейчас даже и хоккеисты то за сборную не бегают , чо уж там о футболистах говорить .
дети перестройки.
детство без витаминов , пьяница мать - горе в семье,
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Ковид 07.10.52
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Ответ СИ
«Но у нас слабые тренеры - нужны новые» Новые тренеры у нас не появятся пока не появятся новые люди в руководстве РФС. Но Месси вообще не бегает. Стрельцов не бегал - как рассказывал дедушка.
Про то, что его земляки во власти этого добились своей деятельностью он не скажет....они же его кормят....
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Ковид 07.10.52
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Вот только еще и этого газового холопа по Пугачевой сегодня не хватало....особенно про бегающих саудов повеселил....ждем на арене Быстрова и Боярского...
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Назар Игорь
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Один из лучших бомбардиров мирового футбола Герд Мюллер весь матч бегал трусцой у штрафной соперников.
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LLiriKK
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В кои-то веке соглашусь с Геной. Смотрел вчера дерби «Фенера» и «Сарая», ловя себя на мысли, что в последние годы в ТОПовых даже матчах РФПЛ таких скоростей и близко нет - всё пешком. А ведь это всего лишь не слишком пока обошедшая нас по уровню развития футбола Турция. Лиги выше статусом даже не беру.
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Sevuska
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Сейчас даже и хоккеисты то за сборную не бегают , чо уж там о футболистах говорить .
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Юрий Кечко
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Ответ Брэд Либил
При Черчесове ещё как бегали.
При чем не только на чм
Отбор евро 20 прекрасно провели и полторы лиги наций
У команды черчесова был один как плюс так и минус одновременно
Он обыгрывал всех кого должен и равных иногда , но всегда слетал тем кто сильнее без вариантов , выше головы не мог прыгнуть , но это была самая стабильная сборная России
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Зеленый хвостик
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Приставить сзади пистолет, сразу забегают.
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Брэд Либил
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При Черчесове ещё как бегали.
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СИ
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«Но у нас слабые тренеры - нужны новые»
Новые тренеры у нас не появятся пока не появятся новые люди в руководстве РФС.
Но Месси вообще не бегает. Стрельцов не бегал - как рассказывал дедушка.
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Пако
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Советский футбол отличался и тем, что тогда легионеров никаких не было и в помине. Как футболистов, так и тренеров. Обходились своими ресурсами. И были в числе лучших.
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frol92
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Ну если мы будем бегать как Саудовская Аравия и Япония, то и вылетать будем как они. Бег им особо ничего не приносит.
В футбол играть нужно, как в 2008 году, вот тогда и бег будет, и голы.
А чисто бегом ничего не сделаешь, иначе бы давно Кения и Эфиопия в финале ЧМ играли.
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Юрий Кечко
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От тренера зависит , и тренера по физподготовке
На евро 2008 и домашнем чм были самыми бегущими командами

Но вот посреди сезона сказывается пешеходный стиль чемпионата
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