Геннадий Орлов: «Советские футболисты отличались тем, что бегали больше всех. Мы потеряли это качество и не можем бегать, как Саудовская Аравия или Япония»
Геннадий Орлов высказал мнение о физической подготовке в сравнении российских и советских футболистов.
«Перед Новым годом я брал интервью у Юрия Семина. Помимо итогов первой части РПЛ и чемпионата мира, мы с ним обсудили очень важный вопрос.
Мы, советские футболисты, отличались от соперников тем, что бегали больше всех. У нас была самая высокая физическая выносливость. Юрий Палыч согласен с тем, что мы потеряли это качество, потому что в тренировочном процессе не занимаемся выносливостью.
Мы пошли на скоростные отрезки, особенно когда в середине 90-х приехали легионеры. И во что это все превратилось? В том, что наши футболисты сейчас не держат темп девяносто минут.
Мы не можем так бегать, как бегает Саудовская Аравия, Южная Корея или Япония. Японцы и корейцы подтянули свою выносливость и всех перебегали на этом чемпионате мира.
От советских методик не надо отказываться. Другое дело – не надо их брать за основу. Их нужно объединять с современными методами. Тренерам нужно сделать крен на выносливость игроков.
Но у нас слабые тренеры – нужны новые. Показатель тренерской работы – рост индивидуального мастерства футболистов. Большинство действующих наших тренеров недостаточно над собой работают.
А Семин вот, к примеру, постоянно старается летать на чемпионаты мира и Лигу чемпионов. Он себя держит в форме. Он понял, что нужно всегда быть в курсе, все видеть своими глазами», – сказал комментатор.
Посмотрите, на каких скоростях играл Ливерпуль в конце 70-х, 80-х; МЮ в 90-х. Ураган все 90 минут.
Таких скоростей нет в современном футболе. Может быть, только Бавария на пике формы, и то далеко не всегда.
Помнится когда мы выносили и Италию 3-0, играли вничью с Бразилией и Испанией , Уругваем И так далее все как то понимали что это товарки и мы не на уровне этих сборных , но в обратную сторону это почему то не работает , лицемеры че
В официальных матчах у Черчесову все было хорошо , но к периоду конца второй лиги наций и евро он уже изжил себя к сожалению
Быстрый темп не всегда равно высокому уровню игры
Но повторюсь смотреть их чемпионат весело
Я недавно открыл оказывается у меня ловит какой то канал , который покалывает только чемпионат Турции
А на международной арене сразу яркий контраст, чего стоят легендарные моменты с Рассказовым (когда не пошёл за мячом на последних минутах и ждал, что укатится в аут) или как сборная друг другу пятюни отбивала, пока Словакия разыграла уголовой и забила
Я часто смотрю их лигу , смотреть весело , бегают без центра, Тоталы пробивают , И так далее
Но организация игры дворовая ))) , поэтому турецкие команды дерут последние годы все кому не лень
детство без витаминов , пьяница мать - горе в семье,
Отбор евро 20 прекрасно провели и полторы лиги наций
У команды черчесова был один как плюс так и минус одновременно
Он обыгрывал всех кого должен и равных иногда , но всегда слетал тем кто сильнее без вариантов , выше головы не мог прыгнуть , но это была самая стабильная сборная России
Новые тренеры у нас не появятся пока не появятся новые люди в руководстве РФС.
Но Месси вообще не бегает. Стрельцов не бегал - как рассказывал дедушка.
В футбол играть нужно, как в 2008 году, вот тогда и бег будет, и голы.
А чисто бегом ничего не сделаешь, иначе бы давно Кения и Эфиопия в финале ЧМ играли.
На евро 2008 и домашнем чм были самыми бегущими командами
Но вот посреди сезона сказывается пешеходный стиль чемпионата