«Химки» призвали делать Fan ID: «Первые 20 человек получат эксклюзивные календари и примут участие в розыгрыше суперпризов»

« » призвали фанатов оформить Fan ID, чтобы получить подарки от клуба.

«Первые 20 человек, подтвердившие свои персональные данные в МФЦ, получат наши эксклюзивные календари.

И примут участие в розыгрыше суперпризов. 28 февраля мы определим трех победителей с помощью генератора случайных чисел.

1-е место – возможность нанести символический удар по мячу перед началом матча;

2-е место – ребенок победителя сможет вывести игрока нашей команды на поле перед матчем;

3-е место – 2 билета на VIP-ложу на домашний матч красно-черных», – говорится в сообщении клуба.