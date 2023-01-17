«Химки» призвали делать Fan ID: «Первые 20 человек получат эксклюзивные календари и примут участие в розыгрыше суперпризов»
«Химки» призвали фанатов оформить Fan ID, чтобы получить подарки от клуба.
«Первые 20 человек, подтвердившие свои персональные данные в МФЦ, получат наши эксклюзивные календари.
И примут участие в розыгрыше суперпризов. 28 февраля мы определим трех победителей с помощью генератора случайных чисел.
1-е место – возможность нанести символический удар по мячу перед началом матча;
2-е место – ребенок победителя сможет вывести игрока нашей команды на поле перед матчем;
3-е место – 2 билета на VIP-ложу на домашний матч красно-черных», – говорится в сообщении клуба.
Также при помощи генератора случайных чисел будут разыграны следующие призы:
1-е место - право нанести символический поджопник Спартаку Гогниеву
2-е место - участие в хороводе с игроками клуба
3-е место - мастер-класс по исполнению пенальти от сына инвестора
2е место - покружиться 1 минуту в центре хоровода из игроков Химок.
3е место - аудио поздравление от гл.тренера С.А. Гогниева.