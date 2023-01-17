«Химки» призвали делать Fan ID: «Первые 20 человек получат эксклюзивные календари и примут участие в розыгрыше суперпризов»

Теги Химки премьер-лига Россия болельщики Арена Химки Fan ID Футбол

«Химки» призвали фанатов оформить Fan ID, чтобы получить подарки от клуба.

«Первые 20 человек, подтвердившие свои персональные данные в МФЦ, получат наши эксклюзивные календари.

И примут участие в розыгрыше суперпризов. 28 февраля мы определим трех победителей с помощью генератора случайных чисел.

1-е место – возможность нанести символический удар по мячу перед началом матча;

2-е место – ребенок победителя сможет вывести игрока нашей команды на поле перед матчем;

3-е место – 2 билета на VIP-ложу на домашний матч красно-черных», – говорится в сообщении клуба.

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63 комментария

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Назар Игорь
Вторым двадцати по рулону пипифакса, третьим двадцати по групповому фото Госдумы(если в кадр войдут).
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Мэр Чунга-чанги
Предлагаю первым 20 дать люлей
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vadned
Ответ шампион
Амбициозно, но где они 20 человек наберут на сври матчи?
Более того, не 20, а целых 21 человек. "2-е место – ребенок победителя сможет вывести игрока нашей команды на поле", так что ФанУйди придется оформлять еще и на ребенка.
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9_volk
дно дна
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Reigher
Призываю Химки самораспуститься.
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izhboldin-sergey
Какой клуб такие и призы
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6tspey7tb5
А ручку с логотипом дадите ?
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Мукунку хороший
Ответ maximilian_15
Суперприз - шариковая ручка к календарю
Ручка с изгрызенным колпачком(возможно BIC) и календарь за 1998.. отрывной))
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шампион
Амбициозно, но где они 20 человек наберут на сври матчи?
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здоровяк
Эксклюзивный календарь с эротической фотосессией Терюшкова
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Дым под водой
Так и МФЦ от наплыва семей с детьми могут закрыть)
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здоровяк
Предлагаю разыграть среди болельщиков сумму долгов по ЗП перед футболистами Химок.
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F1xeR
Ну вот, уже и призы пошли, не удивлюсь ,если календари на 2022 год...
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Tiestorzn17
Если в призах будет "Дать пендаля Терюшкову" - участвую.
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Максим Черкашин
Оформить фан айди можно через военкомат, добавили в Химках.
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Yujanin
Ответ Mixos Demid
FanID - метка дьявола!
Вакцина же метка дьявола ,нет?)))
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artpal
Первые 20 человек, оформившие фан-айди для посещения матчей Химок, смогут получить кокошник с эмблемой клуба.
Также при помощи генератора случайных чисел будут разыграны следующие призы:
1-е место - право нанести символический поджопник Спартаку Гогниеву
2-е место - участие в хороводе с игроками клуба
3-е место - мастер-класс по исполнению пенальти от сына инвестора
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Yujanin
Ответ Ковид 07.10.52
Вот люди работают, стараются, придумывают...пока остальные молча ждут отмены этого издевательства...Вперед, Химки вас ждет светлое будущее, Терюшков точно знает!
Не отменят.Им болельщики не нужны-бабки не они в клуб приносят
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denis_denis
ребят го все, там календарик дадут
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Yujanin
Ещё бы магнитики на холодильник...
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Kolyma777
Купи квартиру - получи бейсболку. Да пошли вы с вашим фан айди.
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Super Bock
1е место - 3 месяца бесплатной премиум подписки на телегу Терюшкова.
2е место - покружиться 1 минуту в центре хоровода из игроков Химок.
3е место - аудио поздравление от гл.тренера С.А. Гогниева.
+20
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S1rAlex
Странно, что не повестка+черный пакетик в качестве призов))
+2
-3
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Саша
Ответ Альтависта
Откуда у Химок наберётся 20 фанатов?
Нууу, считай Терюшков, Садыгов x2, хотя да, не набирается!
+10
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damondiamond
Личное наставление Терюшкова, странно, что он на календари расщедрился, обычно просто руку пожимают
+1
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