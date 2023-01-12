Юран о селекции «Химок»: «Я составлял список – нефутбольный человек вычеркивал фамилии и вписывал свои»

рассказал о селекции «Химок» во время своей работы в клубе.

— Эта команда была способна решать серьезные задачи. А если бы мне еще дали как следует доукомплектовать команду...

— Не дали?

— Ох. У нас были очень большие баталии по составу. Я с боем продавливал отдельные кандидатуры! Составлял список. Он отдавался еще куда-то. И в итоге нефутбольный человек вычеркивал фамилии, а вписывал почему-то свои... Это я уже потом узнал. Неприятно...

При этом я настоял, чтобы в «Химки» пришли Зуев, Ломовицкий, Никитин, которые давали результат. Хотел забрать из Хабаровска Баркова, Алиева, но... Не дали этого сделать.

Повторюсь, мне приходилось объяснять, зачем, например, нужен Ломовицкий. Так что сложностей хватало... Игроки готовы были приходить под меня. Напрямую звонил ребятам, приглашал их в « ». Ну что поделать... Ломать — не строить! – сказал экс-тренер «Химок».