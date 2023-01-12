Юран о селекции «Химок»: «Я составлял список – нефутбольный человек вычеркивал фамилии и вписывал свои»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран рассказал о селекции «Химок» во время своей работы в клубе.

— Эта команда была способна решать серьезные задачи. А если бы мне еще дали как следует доукомплектовать команду...

— Не дали?

— Ох. У нас были очень большие баталии по составу. Я с боем продавливал отдельные кандидатуры! Составлял список. Он отдавался еще куда-то. И в итоге нефутбольный человек вычеркивал фамилии, а вписывал почему-то свои... Это я уже потом узнал. Неприятно...

При этом я настоял, чтобы в «Химки» пришли Зуев, Ломовицкий, Никитин, которые давали результат. Хотел забрать из Хабаровска Баркова, Алиева, но... Не дали этого сделать.

Повторюсь, мне приходилось объяснять, зачем, например, нужен Ломовицкий. Так что сложностей хватало... Игроки готовы были приходить под меня. Напрямую звонил ребятам, приглашал их в «Химки». Ну что поделать... Ломать — не строить! – сказал экс-тренер «Химок».

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8 комментариев

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pvh-82
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Блин можно подумать в других клубах и даже в Европе тренер дает список по игрокам и ему всех прям покупают... Сказочник...
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pvh-82
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Ответ Valeriy50
Ну и озвучил бы фамилию этого "нефутбольного человека" раз уж начал говорить то говори.
Барсику веры 0, когда ему говорят конкретные факты привести он поджимает хвост и убегает. Помню он Спартак обвинял что его сняли с должности, а когда конкретно спросили слился...
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Nekrasof
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Не футбольные люди и всем остальным в футбольной России заправляют, начиная от лимита заканчивая фан айди
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Valeriy50
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Ну и озвучил бы фамилию этого "нефутбольного человека" раз уж начал говорить то говори.
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Сергей Смирнов
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Не футбольный человек это случайно не Глушаков?)))
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porosenochek
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Классика российского футбола...
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Арсений Элин
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Кто платит тот заказывает музыку видимо(
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fatei4
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Раскатал губу - терюшковы лучше знают как жить. Вон, от их деятельности россия встала с колен, европа замёрзла, а запад загнил. Так что - не убий, не укради и не лезь поперёк депутата!
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