Снейдер встретится с Чеферином, чтобы тот помог ему стать тренером. Уэсли ранее бросил тренерские курсы в Нидерландах

Теги Интер высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс Уэсли Снейдер Реал Мадрид УЕФА Александер Чеферин Футбол

Уэсли Снейдер обсудит с президентом УЕФА возможность стать тренером.

Бывший полузащитник «Реала», «Интера», «Аякса» и сборной Нидерландов хочет стать тренером. Для этого в 2021 году он пошел на тренерские курсы Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), но ушел с них до завершения программы.

38-летний экс-футболист сообщил, что на следующей неделе отправится в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, чтобы осудить вопрос с президентом союза Александером Чеферином.

«Хочу посмотреть, сможет ли он что-нибудь устроить.

Я часто читал, что я не хочу учиться [на тренера], но это неправда. Я хотел меньше тренировать в полевых условиях, в KNVB не смогли предложить мне это. Я думал про себя: «Позвольте мне присоединиться к топ-тренерам Нидерландов, тогда я смогу все увидеть и ощутить вблизи». Это не сработало, поэтому я прекратил [обучение]», – объяснил Снейдер в интервью Veronica Offside.

Мостовой о тренерской лицензии: «Я 20 лет на высочайшем уровне играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»

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35 комментариев

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BZB
Помнится мне он и играть в полевых условиях не хотел, теперь тренировать видимо в кабинетных условиях хочет.
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Madhamish
Так он еще и идиот! Какой тренер вообще может быть с идиота?
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Universal1000
Ответ DolJun
смешно было когда снейдер и ко множили на ноль барселонских бездарей)
Ты про финал ЧМ-2010?
Он хорошо рыдал в ЮАР, кайфанул я.
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Gladiator91
Ответ Groove
Может Мостовому тоже съездить обкашлять вопросик?
Мостовому сборную Мира не смогут предложить
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Бухгалтер2021
да снейдер после сарая как игрок упал
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GerbertS
надо для величайших свою программу. Там вместе с Мостовым сможет пройти
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IRON MAN
Снейдер Чеферину: Я не для этого 20 лет играл на самом высочайшем уровне.
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Антибаскет Поповича
Ответ maks44
А Мостовой встретится с Инфантино: "Джанни, что за фигня! Я 20 лет играл на высшем уровне, устрой меня главным тренером в топ-клуб".
Скорее, Царь Мостовой сказал бы примерно следующее: "Чё я зря, что ли, играл в футбол 20 лет на самом высоком уровне, чтобы со всякими лысыми инфантинами ещё встречаться?".
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charly_54
Ответ Groove
Может Мостовому тоже съездить обкашлять вопросик?
Ага, он скажет: ехать ещё куда то, пусть сами приезжают
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DolJun
Ответ rigobersong
Он специально не стал брать ЗМ, что бы воспитать Гави который его возьмет:)) Мотивация:))
гави уже сильнее чем чави, вопросов нет) но гави возьмет зм - я думаю даже для тебя это звучит как анекдот))
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rigobersong
Ответ DolJun
ахахаха, чави выиграл чм и все что ему дали - он молча положил себе на воротник)) ты даже не стараешься, я оскорблен)
Он специально не стал брать ЗМ, что бы воспитать Гави который его возьмет:)) Мотивация:))
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DolJun
Ответ Universal1000
За что? Даже не в тройке этот бездарь был. И поделом, кстати.) Хотя и "Снейдер 4-ый игрок мира" тоже как то нелепо звучит. Аж смешно.
смешно было когда снейдер и ко множили на ноль барселонских бездарей)
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DolJun
Ответ rigobersong
Это УЕФА чокернула в финале ЧМ против топаря Хави?:)) Выигрывай ЧМ и вот тебе золотой мяч, в иных случаях если ты не играешь в риале как Мудрик, тебе его за поражение никто не даст:) Просто в том сезоне нужно было реально достижение, что бы опередить лучшего в истории:))
ахахаха, чави выиграл чм и все что ему дали - он молча положил себе на воротник)) ты даже не стараешься, я оскорблен)
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MajestySport
Заодно ЗМ 2010 заберет
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red hikkikomori
Ответ Defender
На минималках )
Судя по его внешнему виду - "на максималках "
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Оливер Кан удаляет Роберту
Снейдер встретится с Чеферином, чтобы тот вернул ему ЗМ-2010.
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rigobersong
Ответ DolJun
намекнет что у уефа перед ним должок за 2010.
Это УЕФА чокернула в финале ЧМ против топаря Хави?:)) Выигрывай ЧМ и вот тебе золотой мяч, в иных случаях если ты не играешь в риале как Мудрик, тебе его за поражение никто не даст:) Просто в том сезоне нужно было реально достижение, что бы опередить лучшего в истории:))
+2
-4
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Universal1000
Ответ DolJun
намекнет что у уефа перед ним должок за 2010.
За что?
Даже не в тройке этот бездарь был. И поделом, кстати.)
Хотя и "Снейдер 4-ый игрок мира" тоже как то нелепо звучит. Аж смешно.
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pvh-82
Кумовство по европейски))))
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pvh-82
Мостовой 2.0
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damondiamond
Мостовой: я был отличным футболистом, значит, я буду отличным тренером, но мне нужны тренерские курсы
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АРХАТ
Снейдервой)
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Volgogradets
Снейдер может быть только менеджером в Бургер Кинге
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Marcus-light
Я хотел меньше тренировать в полевых условиях - это как? Как Бышовец или просто в баре перед телевизором?
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Руслан Бекух
Второй Мостик ...
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