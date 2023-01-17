Снейдер встретится с Чеферином, чтобы тот помог ему стать тренером. Уэсли ранее бросил тренерские курсы в Нидерландах

обсудит с президентом УЕФА возможность стать тренером.

Бывший полузащитник « », « », « » и сборной Нидерландов хочет стать тренером. Для этого в 2021 году он пошел на тренерские курсы Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), но ушел с них до завершения программы.

38-летний экс-футболист сообщил, что на следующей неделе отправится в штаб-квартиру в Ньоне, чтобы осудить вопрос с президентом союза Александером Чеферином.

«Хочу посмотреть, сможет ли он что-нибудь устроить.

Я часто читал, что я не хочу учиться [на тренера], но это неправда. Я хотел меньше тренировать в полевых условиях, в KNVB не смогли предложить мне это. Я думал про себя: «Позвольте мне присоединиться к топ-тренерам Нидерландов, тогда я смогу все увидеть и ощутить вблизи». Это не сработало, поэтому я прекратил [обучение]», – объяснил Снейдер в интервью Veronica Offside.

Мостовой о тренерской лицензии: «Я 20 лет на высочайшем уровне играл не для того, чтобы в низшей лиге в 53 года работать»