Снейдер встретится с Чеферином, чтобы тот помог ему стать тренером. Уэсли ранее бросил тренерские курсы в Нидерландах
Уэсли Снейдер обсудит с президентом УЕФА возможность стать тренером.
Бывший полузащитник «Реала», «Интера», «Аякса» и сборной Нидерландов хочет стать тренером. Для этого в 2021 году он пошел на тренерские курсы Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), но ушел с них до завершения программы.
38-летний экс-футболист сообщил, что на следующей неделе отправится в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, чтобы осудить вопрос с президентом союза Александером Чеферином.
«Хочу посмотреть, сможет ли он что-нибудь устроить.
Я часто читал, что я не хочу учиться [на тренера], но это неправда. Я хотел меньше тренировать в полевых условиях, в KNVB не смогли предложить мне это. Я думал про себя: «Позвольте мне присоединиться к топ-тренерам Нидерландов, тогда я смогу все увидеть и ощутить вблизи». Это не сработало, поэтому я прекратил [обучение]», – объяснил Снейдер в интервью Veronica Offside.
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Он хорошо рыдал в ЮАР, кайфанул я.
Даже не в тройке этот бездарь был. И поделом, кстати.)
Хотя и "Снейдер 4-ый игрок мира" тоже как то нелепо звучит. Аж смешно.