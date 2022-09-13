«Барса» продлит контракт с Гави до 2026 года, отступные – 1 млрд евро. Скоро объявят официально

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«Барселона» договорилась с полузащитником Гави о новом контракте.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, стороны полностью договорились об условиях нового соглашения для 18-летнего полузащитника.

Срок нового контракта Гави с «Барсой» будет рассчитан до июня 2026 года. В нем будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро. Зарплата игрока по условиям соглашения увеличится.

Скоро о подписании нового контракта с испанцем клуб объявит официально.

В этом сезоне центральный полузащитник принял участие в шести матчах «Барсы» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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