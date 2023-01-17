30 млн бонусов за Мудрика привязаны к возможным титулам «Челси» в ЛЧ или АПЛ. Пункта о «Золотом мяче» нет

Гендиректор «Шахтера» раскрыл структуру бонусов от «Челси» за трансфер .

Ранее вингер перешел из « » в «Челси» за 70 млн евро, еще 30 млн «горняки» могут получить в виде бонусов.

«В предложении «Челси» нет пункта о « ».

Это достижимые бонусы, которые, как мы и «Челси» чувствуем, выполнимы. Может, не в этом году, но в ближайшие два, три или четыре года», – сказал Палкин в интервью The Athletic.

Руководитель украинского клуба подтвердил, что бонусы привязаны к возможным титулам «Челси» в или : «Да, есть бонусы такого типа».

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