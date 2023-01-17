30 млн бонусов за Мудрика привязаны к возможным титулам «Челси» в ЛЧ или АПЛ. Пункта о «Золотом мяче» нет
Гендиректор «Шахтера» раскрыл структуру бонусов от «Челси» за трансфер Михаила Мудрика.
Ранее вингер перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро, еще 30 млн «горняки» могут получить в виде бонусов.
«В предложении «Челси» нет пункта о «Золотом мяче».
Это достижимые бонусы, которые, как мы и «Челси» чувствуем, выполнимы. Может, не в этом году, но в ближайшие два, три или четыре года», – сказал Палкин в интервью The Athletic.
Руководитель украинского клуба подтвердил, что бонусы привязаны к возможным титулам «Челси» в АПЛ или Лиге чемпионов: «Да, есть бонусы такого типа».
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Так что ничего невозможного, но и гарантии, конечно, никакой)
Когда боссы Ливерпуля раскашелятся хотябы на 1 ЦПЗ?
Пхах, норм рассмешили 😅😅
Там где америка, там труха, челси и ненька как ярчайшие и свежайшие примеры 😎
— Главный исполнительный директор "Шахтера" — Сергей Палкин:
"Что ж, я объясню вам свой взгляд на то, почему все думали, что Мудрик перейдет в "Арсенал".
Все потому, что "Арсенал" связался с игроком за полтора месяца до того, как они обратились к нам. Можете ли вы, к примеру, представить, что это такое, когда главный тренер "Арсенала" — Микель Артета, игрок "Арсенала" и сборной Украины — Александр Зинченко, а также спортивный директор "Арсенала" — Эду звонят вам если не каждый день, то каждые 2-3 дня? Оказавшись под таким натиском, ты волей-неволей начнешь следить за командой.
Если же говорить о "Челси", они позвонили мне в конце декабря и спросили, можно ли им переговорить с Мудриком, т.к. они заинтересованы в его трансфере и хотят с ним пообщаться по этому поводу. Я сказал: "Нет проблем, вы можете с ним связаться".
Первый раз, когда они вышли на него, был в конце декабря или начале января. Они связались с агентом Мудрика и согласовали все финансовые аспекты.
Исходя из всего вышесказанного, почему люди думали, что он собирается в "Арсенал"? Потому что они начали заранее с ним контактировать и Михаил начал смотреть их матчи. Но переговоры есть переговоры. Пока вы не пришли к конкретному соглашению, пока не поставлена последняя точка, сделка не закрыта.
Так что, иллюзия того, что Мудрик переходит в "Арсенал" — была простым обывательским видением ситуации."
Просто оставлю это тут )