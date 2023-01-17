30 млн бонусов за Мудрика привязаны к возможным титулам «Челси» в ЛЧ или АПЛ. Пункта о «Золотом мяче» нет

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Сергей Палкин Золотой мяч Михаил Мудрик деньги Футбол

Гендиректор «Шахтера» раскрыл структуру бонусов от «Челси» за трансфер Михаила Мудрика.

Ранее вингер перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро, еще 30 млн «горняки» могут получить в виде бонусов.

«В предложении «Челси» нет пункта о «Золотом мяче». 

Это достижимые бонусы, которые, как мы и «Челси» чувствуем, выполнимы. Может, не в этом году, но в ближайшие два, три или четыре года», – сказал Палкин в интервью The Athletic.

Руководитель украинского клуба подтвердил, что бонусы привязаны к возможным титулам «Челси» в АПЛ или Лиге чемпионов: «Да, есть бонусы такого типа».

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37 комментариев

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Nuraly Amirov
Ответ окечуква
В ближайшие годы Ахметов и Палкин вполне могут что-то из этих 30 лямов добрать спокойно. Все-таки Челси - это не баран накашлял, а топ-клуб. Пока, во всяком случае. Продавать Шахтёр всегда умел хорошо и выгодно для себя.
Они уже продали выгодно для себя. Надо читать все пункты о бонусах, но до АПЛ и ЛЧ пока очень далеко
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Анвар Масимов
Ответ окечуква
В ближайшие годы Ахметов и Палкин вполне могут что-то из этих 30 лямов добрать спокойно. Все-таки Челси - это не баран накашлял, а топ-клуб. Пока, во всяком случае. Продавать Шахтёр всегда умел хорошо и выгодно для себя.
Топ , который если повезёт в ЛЕ будет играть
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Анвар Масимов
Ответ DolJun
нужно сказать что на текущем уровне существования челси от победы в апл и лч примерно на таком же расстоянии как мудрик от золотого мяча, так что привет тем, кто поторопился округлить сумму трансфера до сотки)
Стебался ты вечно над Барсой и ЛЕ. А теперь сам по четвергам будешь лицезреть Челси в ЛЕ(если туда смогут пробиться ). Аахахахах
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Милан.Тэо
Не дождётся Шахтёр этих 30 миллионов с такой игрой как у Челси, тут даже в топ-4 не попадут даже ...
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Иван Шуткин
Судя по развитию Челси , ближайшая победа в ЛЧ будет после завершения карьеры Мудрика ) Увы без бонуса останется товарищ
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-1
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Evgen_Hazard
30 млн бонусов спасибо, уточнили в клубе
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old folk
Ответ DolJun
нужно сказать что на текущем уровне существования челси от победы в апл и лч примерно на таком же расстоянии как мудрик от золотого мяча, так что привет тем, кто поторопился округлить сумму трансфера до сотки)
Там контракт на 7 лет, а Челси даже в разобранном состоянии брал ЛЧ с Ди Маттео.
Так что ничего невозможного, но и гарантии, конечно, никакой)
+3
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+3
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liverpool and barcelona fan
Челси за зиму потратился, чтобы попасть в топ-4.
Когда боссы Ливерпуля раскашелятся хотябы на 1 ЦПЗ?
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Томаш Спенсер
АПЛ и ЛЧ?? При менеджменте амирикяньском?
Пхах, норм рассмешили 😅😅
Там где америка, там труха, челси и ненька как ярчайшие и свежайшие примеры 😎
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-1
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Евгений Недосекин
Иногда такие контракты заканчиваются тем, что игрок уже года 2 полирует скамейку и грузит зарплатную ведомость, вдруг клуб выполняет эти контрактные пункты этого игрока, и приходится отваливать крупную сумму за игрока скамейки со стажем.
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Mars Usmanov
Ответ KMR
Т.е.,когда по блату брали Жиркова и Смертина,то мутного не чувствовалось,а тут сразу мутное)
Все понимали
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Spartakus1984
какой ЗМ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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KMR
Ответ Акира_1
Неизвестно кто ещё эти 70 миллионов распилит и сколько в итоге получит Шахтёр. Чувствуется, что этот трансфер содержит что-то мутное. 🤷‍♂️
Т.е.,когда по блату брали Жиркова и Смертина,то мутного не чувствовалось,а тут сразу мутное)
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-3
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Акира_1
Ответ Obdob
В общем, ни 70млн, ни трофеев в будущем. Норм троллишь аристократов :)
Если Челси выигрывает ЛЧ или АПЛ благодаря Мудрику, то всем будет плевать какие там бонусы. 😀
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Бухгалтер2021
по итогу Челси заплатил 65 лямов+ 5 зп а те 30 в итоге еще не факт что будут
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-1
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Акира_1
Ответ KMR
70 млн тоже не мало. Но фанатам Дзюбы 100 принципиально. Его- то и св агентом не берут
Неизвестно кто ещё эти 70 миллионов распилит и сколько в итоге получит Шахтёр. Чувствуется, что этот трансфер содержит что-то мутное. 🤷‍♂️
+1
0
+1
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окечуква
В ближайшие годы Ахметов и Палкин вполне могут что-то из этих 30 лямов добрать спокойно. Все-таки Челси - это не баран накашлял, а топ-клуб. Пока, во всяком случае. Продавать Шахтёр всегда умел хорошо и выгодно для себя.
+5
-3
+2
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KMR
70 млн тоже не мало. Но фанатам Дзюбы 100 принципиально. Его- то и св агентом не берут
+2
-1
+1
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DolJun
Ответ Obdob
В общем, ни 70млн, ни трофеев в будущем. Норм троллишь аристократов :)
а в чем троллинг? челси же не на последние гуляет, сам понимаешь)
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Тимофей Кушнир
В этом сезоне бонусы Шахтёру не светят. Мудрик Мудриком, а такой провал наверстать невозможно
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-1
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flash166
100 минус 30 бонусы минус 35 ( видимо взнос обязательный на армию) и получается адекватные 35
0
-1
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Alexander Prokofyev
Перемудрили с Мудриком
+1
-2
-1
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Obdob
Ответ DolJun
нужно сказать что на текущем уровне существования челси от победы в апл и лч примерно на таком же расстоянии как мудрик от золотого мяча, так что привет тем, кто поторопился округлить сумму трансфера до сотки)
В общем, ни 70млн, ни трофеев в будущем. Норм троллишь аристократов :)
+9
-8
+1
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XavIniesta2008-2015
Мудро со стороны Челси прописать такие сложно достижимые бонусы
0
-3
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B@SS
— Нас до последнего не покидало впечатление, что "Арсенал" был уверен в том, что найдет с вами компромисс. Мы даже видели, что сам Михаил следит за "Арсеналом" и смотрит их матчи. Что по-вашему изменило ситуацию?

— Главный исполнительный директор "Шахтера" — Сергей Палкин:

"Что ж, я объясню вам свой взгляд на то, почему все думали, что Мудрик перейдет в "Арсенал".

Все потому, что "Арсенал" связался с игроком за полтора месяца до того, как они обратились к нам. Можете ли вы, к примеру, представить, что это такое, когда главный тренер "Арсенала" — Микель Артета, игрок "Арсенала" и сборной Украины — Александр Зинченко, а также спортивный директор "Арсенала" — Эду звонят вам если не каждый день, то каждые 2-3 дня? Оказавшись под таким натиском, ты волей-неволей начнешь следить за командой.

Если же говорить о "Челси", они позвонили мне в конце декабря и спросили, можно ли им переговорить с Мудриком, т.к. они заинтересованы в его трансфере и хотят с ним пообщаться по этому поводу. Я сказал: "Нет проблем, вы можете с ним связаться".

Первый раз, когда они вышли на него, был в конце декабря или начале января. Они связались с агентом Мудрика и согласовали все финансовые аспекты.

Исходя из всего вышесказанного, почему люди думали, что он собирается в "Арсенал"? Потому что они начали заранее с ним контактировать и Михаил начал смотреть их матчи. Но переговоры есть переговоры. Пока вы не пришли к конкретному соглашению, пока не поставлена последняя точка, сделка не закрыта.

Так что, иллюзия того, что Мудрик переходит в "Арсенал" — была простым обывательским видением ситуации."

Просто оставлю это тут )
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