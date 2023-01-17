Слуцкий о Мудрике в «Челси»: «100 млн евро за игрока с несколькими матчами в ЛЧ – это как вообще? Пока он просто хорошо бежит»

Теги Леонид Слуцкий Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Михаил Мудрик Футбол

Леонид Слуцкий высказался о переходе Михаила Мудрика в «Челси» из «Шахтера».

– Ладно Жоау Феликс, но давайте обсудим трансфер Мудрика. 100 млн евро за игрока, который сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов – это как вообще? Я не понимаю такие трансферы.

– Я так понимаю, что они пытаются переформатировать команду, берут молодых игроков.

– Раньше можно было покупать молодых игроков на будущее, когда не было правил и они 42 человека отдавали в аренды.

«Челси» – это не команда для будущего, это команда для настоящего. Они не могут покупать игроков на будущее. И игрок на будущее не может стоить 100 млн фунтов или евро. Это просто невозможно.

По мне, у них есть деньги. Новые владельцы хотят доказать, что они ничуть не менее эффективны, чем предыдущее руководство. Опыта в этих трансферах и построении команды нет, поэтому со стороны трансферы выглядят хаотично, неорганизованно и бессистемно. Посмотрим, что из этого получится.

У Мудрика потрясающая скорость, здесь даже говорить не о чем. Но по мне, пока это игрок, который [просто] очень хорошо бежит.

100 млн заплатили, потому что им интересовался «Арсенал», а так взяли, потому что это заметная фигура. Эти его несколько забегов в Лиге чемпионов были похожи на то, как играл Бэйл. Лишь несколько игроков в мире имеют такой уровень скорости, – сказал бывший тренер «Халла», «Витесса» и сборной России.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯

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65 комментариев

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серж
На Западе же взяток не дают. Это только у нас возможно. Правда?))
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elena
Ответ tyuiop tyuiop
А чё напрямую не дали?
Это скрытая покупка Шахтара англичанами. Пара таких трансферов и Ахметов передаёт клуб им за 1 фунт
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razorstreet
Ответ Стэн Смит
В передаче Есть тема уже разобрались в причине покупки. Англосаксы занимаются любимым делом короче)))
Термин "англосакс" выдает, как правило, мозг, пораженный пропагандой. Следовательно, ценность такого мнения стремится к нулю.
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Zeliv 1
Ответ Magmi
Прям так и сказал? Ага, а то что при Слуцком Головин и заиграл, это ты забыл
При этом у Слуцкого Хвича играл, есть с чем сравнивать
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Zeliv 1
Ответ Karel
США украли у РФ более 300 млрд. Это огромные деньги, которые уже вовсю тратят на Украину. Кроме Мудрика будут и другие украинцы за сто или около того. 0.2% от этой суммы - это пять - семь "мудриков" можно купить. Думаю, на Украине таких можно найти. Раньше с их стороны была "холодная" война - а теперь "гибридная". Украсть, отнять, посадить, крупную гадость, мелкую - по всем фронтам, любая креативная гадость в отношении РФ приветствуется.
Мудрик перешёл в ФК США?)
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Растиньяк
Ответ Алексей Никитин
Может Ахметов?
точно
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Олег Кузнецов
Ответ Alex1104
Это действительно перегрев рынка. Или откат большой.
Согласен со Слуцким, трансфер совершен по неадекватной цене.
+1
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Psevdosport
Ответ Zeliv 1
Из этих 100, 25 уже официально уходят ВСУ. Учитывая это, вполне возможно, что трансфер включён в сделку с Абрамовичем. Для него это тоже удобная форма помощи Украине, что он ранее декларирвал.
А Абрамович Челси обратно выкупил?
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Так говорил Батистута
Ответ Стэн Смит
В передаче Есть тема уже разобрались в причине покупки. Англосаксы занимаются любимым делом короче)))
Гадят то бишь? Ничего нового :(
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Psevdosport
Ответ tyuiop tyuiop
Ну Слуцкий никогда в потенциале игрока не разбирался До сих пор помню, как Капелло вызвал Головина из молодёжки ЦСКА в сборную, а Слуцкий сказал что это просто не хватало игрока для тренировки и позвали того кто ближе, а так он днище
Ну справедливости ради, Овчинников эту историю рассказывал и именно с таким посылом
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Ростовский
Ответ tyuiop tyuiop
А чё напрямую не дали?
Боятся напрямую слишком много помогать. Ведь ядерные ракеты в ответ не заставят себя долго ждать
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Иван Шуткин
Мудрик провалится под этим давлением , теперь все журналисты и эксперты , будут напоминать ее постоянно , за сколько его приобрели и это страшная психологическая пытка для него , сомневаюсь что он ее выдержит , возможно это начало конца его карьеры на серьезном уровне
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Karel
США украли у РФ более 300 млрд. Это огромные деньги, которые уже вовсю тратят на Украину.

Кроме Мудрика будут и другие украинцы за сто или около того.
0.2% от этой суммы - это пять - семь "мудриков" можно купить. Думаю, на Украине таких можно найти.

Раньше с их стороны была "холодная" война - а теперь "гибридная". Украсть, отнять, посадить, крупную гадость, мелкую - по всем фронтам, любая креативная гадость в отношении РФ приветствуется.
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-2
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Так говорил Батистута
Ответ Кирилл Голивец
У Слуцкого играл такой же персонаж с 0 матчей в ЛЧ и основной стадии еврокубков вообще, сейчас Серию А разрывает
Ну Хвича справедливости ради и не за 100 переходил. Там не было такой гонки вооружений еще с одним богатым клубом.
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Magmi
Ответ tyuiop tyuiop
Ну Слуцкий никогда в потенциале игрока не разбирался До сих пор помню, как Капелло вызвал Головина из молодёжки ЦСКА в сборную, а Слуцкий сказал что это просто не хватало игрока для тренировки и позвали того кто ближе, а так он днище
Прям так и сказал? Ага, а то что при Слуцком Головин и заиграл, это ты забыл
+1
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Goatmesssi
Ответ Максим Курский
Осимьен, очевидно ж.
Хвича разве на скамейке сидел?
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Владислав Романов
Очередной сигнал клубам, что любой бегунок с хорошей техникой, автоматически стоит под сотню, особенно, если покупатель из АПЛ. Спасибо Вам МЮ, Челси и Арсенал. Отдельное спасибо Пепе, Антони, Марсиаль, именно вы доказали, что высокий ценник, не гарантирует качество.
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Так говорил Батистута
Ответ Goatmesssi
кто?
Евсеев.
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gPk
Ответ Ростовский
Просто политика. Через трансфер Мудрика передали деньги украинской армии. Уже в открытую озвучено про 25 млн евро.
Что мешало их без трансфера "пожертвовать"?
Ну а через трансфер Фофаны, Кукурельи кому деньги передавали?
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Так говорил Батистута
Ответ Goatmesssi
что-то тут нечисто ничего не имею против Мудрика наоборот желаю ему успешной карьеры. Но он явно не стоит таких денег кто кроме челси был готов заплатить такие деньги? Да и не такой он уж молодой Шевченко в его возрасте уже хет трик на Камп ноу клал, Жоао Феликс были лидером Бенфики и вывел ее в четвертьфинал ЛЕ в 19 лет, а какие у него достижения?
Арсенал.
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Максим Курский
Ответ Goatmesssi
кто?
Осимьен, очевидно ж.
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Мукунку хороший
Ответ FilinMD
Facts. Давление будет на Мудрика огромное
Давление.? Он кто Месси.,Криш..?он мудрик,благодаря агенту за сотку занырнул в АПЛ.. думаю надолго он там не задержится.. если только на лавке.))
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gPk
Ответ Кирилл Голивец
У Слуцкого играл такой же персонаж с 0 матчей в ЛЧ и основной стадии еврокубков вообще, сейчас Серию А разрывает
Только за Хвичу заплатили в 10 раз меньше, ну и зарплату он раз в 5-6 меньше получал. Разницы вообще не видите? Если бы Мудрика брали миллионов за 10-20 , то никто бы даже ничего не говорил
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+6
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Рагнар Лодброк
Заплатили потому что могут,остальное лирика
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tyuiop tyuiop
Ответ feelthedroom@mail.ru
Почему интересно канониры не посмотрят в сторону Захаряна, к него нет конечно перфомансов в лч, но в нашем болоте смотрится перспективно. Плюс ценник будет в районе 10-15 , по нынешним меркам - копейки.
Годно затролил. Ещё и рассказов а возьмут на сдачу
0
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