Слуцкий о Мудрике в «Челси»: «100 млн евро за игрока с несколькими матчами в ЛЧ – это как вообще? Пока он просто хорошо бежит»

высказался о переходе в «Челси» из «Шахтера».

– Ладно Жоау Феликс, но давайте обсудим трансфер Мудрика. 100 млн евро за игрока, который сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов – это как вообще? Я не понимаю такие трансферы.

– Я так понимаю, что они пытаются переформатировать команду, берут молодых игроков.

– Раньше можно было покупать молодых игроков на будущее, когда не было правил и они 42 человека отдавали в аренды.

«Челси» – это не команда для будущего, это команда для настоящего. Они не могут покупать игроков на будущее. И игрок на будущее не может стоить 100 млн фунтов или евро. Это просто невозможно.

По мне, у них есть деньги. Новые владельцы хотят доказать, что они ничуть не менее эффективны, чем предыдущее руководство. Опыта в этих трансферах и построении команды нет, поэтому со стороны трансферы выглядят хаотично, неорганизованно и бессистемно. Посмотрим, что из этого получится.

У Мудрика потрясающая скорость, здесь даже говорить не о чем. Но по мне, пока это игрок, который [просто] очень хорошо бежит.

100 млн заплатили, потому что им интересовался «Арсенал», а так взяли, потому что это заметная фигура. Эти его несколько забегов в Лиге чемпионов были похожи на то, как играл Бэйл. Лишь несколько игроков в мире имеют такой уровень скорости, – сказал бывший тренер «Халла», «Витесса» и сборной России.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят 100 (70+30) млн евро 🤯

Топ-20 крупнейших трансферов зимы: Мудрик стал четвертым, самый дорогой оформляла «Барселона»