Коллимор о Мудрике: «Он может стать игроком типа Бэйла. У него бешеная скорость, он может забивать, в «Челси» он станет крепче и сильнее»

прокомментировал переход в « ».

Лондонский клуб купил вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. Игрок подписал контракт до 2031 года.

«Что касается потенциала Мудрика, то многие команды, а не только «Челси», возлагают большие надежды на парня. Есть и другие клубы, которые верят, что он будущий обладатель «Золотого мяча», так что его очень, очень высоко оценивают.

Я не буду предсказывать будущее Мудрика и говорить, что он выиграет «Золотой мяч», еще слишком рано для чего-либо подобного, но он хороший игрок. Он целеустремлен, у него бешеная скорость, он очень уверен в себе, он может забивать и обыгрывать защитников, прежде чем делать хорошие передачи.

Я думаю, что он станет физически крепче и сильнее по мере того, как будет развиваться в «Челси», подобно тому, как развивался в « ». Оба левые вингеры, оба обладают способностью прорываться мимо игроков соперника.

Так что, если бы можно было провести сравнение, я думаю, Мудрик мог бы стать игроком такого типа, как Бэйл», – сказал бывший капитан «Астон Виллы».