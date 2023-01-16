Коллимор о Мудрике: «Он может стать игроком типа Бэйла. У него бешеная скорость, он может забивать, в «Челси» он станет крепче и сильнее»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Гарет Бэйл Стэн Коллимор Михаил Мудрик Футбол

Стэн Коллимор прокомментировал переход Михаила Мудрика в «Челси». 

Лондонский клуб купил вингера «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. Игрок подписал контракт до 2031 года.

«Что касается потенциала Мудрика, то многие команды, а не только «Челси», возлагают большие надежды на парня. Есть и другие клубы, которые верят, что он будущий обладатель «Золотого мяча», так что его очень, очень высоко оценивают. 

Я не буду предсказывать будущее Мудрика и говорить, что он выиграет «Золотой мяч», еще слишком рано для чего-либо подобного, но он хороший игрок. Он целеустремлен, у него бешеная скорость, он очень уверен в себе, он может забивать и обыгрывать защитников, прежде чем делать хорошие передачи.

Я думаю, что он станет физически крепче и сильнее по мере того, как будет развиваться в «Челси», подобно тому, как Гарет Бэйл развивался в «Тоттенхэме». Оба левые вингеры, оба обладают способностью прорываться мимо игроков соперника.

Так что, если бы можно было провести сравнение, я думаю, Мудрик мог бы стать игроком такого типа, как Бэйл», – сказал бывший капитан «Астон Виллы».

15 комментариев

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Pitkin
Да Бог подойдёт Мудрик Челси.
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Добрый Ретроград
До свидания, Челси. R. I. P.
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Eliza77
Такое ощущение , что сейчас Челси - кладбище для игроков
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Сергей Кайзер
Ответ NIK7478
Пусть сыграет хотя бы один матч за Челси, тогда и посмотрим, как он выглядит на фоне АПЛ.
За один матч ты не поймёшь ничего. Разорвёт или провалится - всё одно. Нужно до лета смотреть, как Поттер будет решать проблему сдерживания такого игрока соперниками с низким блоком.
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corazón blanco
Ну скорость у Мудрика действительно очень высокая, но мне кажется, что стилистически Челси не очень ему подходит.
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Кокич
Летом смотрел товарняк Рома-Шахтёр 5:0.
В одном эпизоде Мудрик блеснул.
Как конкретно уже и не помню, но комментатор его расхваливал.
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RealJericho
Ответ Алексий Бяконт
Парень не свой чемпионат выбрал - поедет в Вильярреал через полгода!
Все верно. Или в Ниццу
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RealJericho
...а может и не стать...
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Руслан Чесебиев
Спорим «больше и сильнее» не станет?
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NIK7478
Пусть сыграет хотя бы один матч за Челси, тогда и посмотрим, как он выглядит на фоне АПЛ.
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-1
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Алексий Бяконт
Парень не свой чемпионат выбрал - поедет в Вильярреал через полгода!
+6
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Бухгалтер2021
столько хейта против него
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Пако
Так пусть и станет Мудрик и «больше и сильнее». Что мешает?
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RG26
По количеству лестных комментариев это не Мудрик, а прямо новый Пеле. А в это верится с трудом
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rigobersong
У Бэйла хорошая аэродинамика за счет ушей была, именно после пластики на них стал чаще травмироваться, и уже не вышел на свой уровень:)
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