«Мы не можем просто взять и купить Мудрика за 100 млн евро». Моуринью о «Роме»
Жозе Моуринью упомянул переход Михаила Мудрика в «Челси», говоря о трансферах «Ромы».
«Чтобы появилось качество, нам нужно подписывать молодых игроков с потенциалом для роста. У Тахировича он есть. Нам нужен защитник с хорошим первым пасом. Кумбулла, возможно, один из двоих наших игроков, умеющих делать это хорошо. Но мы нуждаемся в Ибанесе, учитывая темп его игры и упорство.
Нужно искать решение. Мы не можем просто взять и купить Мудрика за 100 млн евро!» – сказал Моуринью, работавший в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.
В/на Украину совершенно открыто идёт всякой всячины на миллиарды долларов, и именно для того, чтобы помочь ей лишней сотней, провернули такую схему с Мудриком.
А я-то, дурак, думал, что это просто инициатива Ахметова. Спасибо, что глаза мне раскрыл.
Маур уже 200 лямов в Роме потратил, а прогресса нет никакого.
Поэтому экономичные лицемеры и ноунеймы, даже не пытайтесь спорить. Качество стоит дорого. На расстоянии выигрывает те кто тратит на таланты