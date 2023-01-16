«Мы не можем просто взять и купить Мудрика за 100 млн евро». Моуринью о «Роме»

упомянул переход в « », говоря о трансферах «Ромы».

«Чтобы появилось качество, нам нужно подписывать молодых игроков с потенциалом для роста. У Тахировича он есть. Нам нужен защитник с хорошим первым пасом. Кумбулла, возможно, один из двоих наших игроков, умеющих делать это хорошо. Но мы нуждаемся в Ибанесе, учитывая темп его игры и упорство.

Нужно искать решение. Мы не можем просто взять и купить Мудрика за 100 млн евро!» – сказал Моуринью, работавший в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.