«Мы не можем просто взять и купить Мудрика за 100 млн евро». Моуринью о «Роме»

Теги Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Михаил Мудрик Футбол

Жозе Моуринью упомянул переход Михаила Мудрика в «Челси», говоря о трансферах «Ромы».

«Чтобы появилось качество, нам нужно подписывать молодых игроков с потенциалом для роста. У Тахировича он есть. Нам нужен защитник с хорошим первым пасом. Кумбулла, возможно, один из двоих наших игроков, умеющих делать это хорошо. Но мы нуждаемся в Ибанесе, учитывая темп его игры и упорство.

Нужно искать решение. Мы не можем просто взять и купить Мудрика за 100 млн евро!» – сказал Моуринью, работавший в «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013-го по 2015-й.

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43 комментария

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Lindeman
Ответ Максим Курский
Президент «Шахтёра» Ахметов сообщил, что пожертвовал 25 млн долларов из полученных за трансфер Мудрика в «Челси» денег на нужды украинской армии. Ой, как неожиданно)) А мы тут 2 день головы ломает за что такие деньги (нет).
Так Ахметов и хотел пожертвовать деньги с трансфера Мудрика, поэтому меньше чем за 100 не хотели продавать. Арсенал не хотел платить такую сумму, Челси заплатил и да, Ахметов и до этого жертвовал деньги на украинскую армию
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Антон1310
Ответ XavIniesta2008-2015
Да, вся эта движуха вокруг Мудрика пропитана политикой от начала и до конца
Это мозг Ваш пропитан, а не трансфер
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di Malkovich
При этом Жозе не сказал, что они не могут купить Мудрика, потому что бюджет не позволяет.
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basfhavsfh basfhavsfh
Ответ moldfan
Это не объясняет почему команда с Пеллегрини, Спинаццолой, Дибалой, Вейналдумом... они идут на 7-ом месте. Маур уже 200 лямов в Роме потратил, а прогресса нет никакого.
И не будет пока его не уволят.
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Рагнар Лодброк
Ответ QWertY
где?
Там
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9_volk
Ответ moldfan
Это не объясняет почему команда с Пеллегрини, Спинаццолой, Дибалой, Вейналдумом... они идут на 7-ом месте. Маур уже 200 лямов в Роме потратил, а прогресса нет никакого.
большую часть сезона они лечатся, а вместе, наверное, вообще никогда не играли.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Максим Курский
Президент «Шахтёра» Ахметов сообщил, что пожертвовал 25 млн долларов из полученных за трансфер Мудрика в «Челси» денег на нужды украинской армии. Ой, как неожиданно)) А мы тут 2 день головы ломает за что такие деньги (нет).
Да, вся эта движуха вокруг Мудрика пропитана политикой от начала и до конца
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-5
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Вечно в бане
Ответ Максим Курский
Президент «Шахтёра» Ахметов сообщил, что пожертвовал 25 млн долларов из полученных за трансфер Мудрика в «Челси» денег на нужды украинской армии. Ой, как неожиданно)) А мы тут 2 день головы ломает за что такие деньги (нет).
Ну да, именно ради этого такая схема.
В/на Украину совершенно открыто идёт всякой всячины на миллиарды долларов, и именно для того, чтобы помочь ей лишней сотней, провернули такую схему с Мудриком.
А я-то, дурак, думал, что это просто инициатива Ахметова. Спасибо, что глаза мне раскрыл.
+9
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+7
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QWertY
Ответ Рагнар Лодброк
Ты
где?
+1
-1
0
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Elm
Сбитый лётчик продолжает ныть.
0
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kvint(ksk)
Ответ Максим Курский
Президент «Шахтёра» Ахметов сообщил, что пожертвовал 25 млн долларов из полученных за трансфер Мудрика в «Челси» денег на нужды украинской армии. Ой, как неожиданно)) А мы тут 2 день головы ломает за что такие деньги (нет).
Это характеризует с лучшей стороны Ахметова. Допустим ни один из путинских олигархов ни дал ни рубля , тобы хотя бы одеть прилично мобиков
+9
-3
+6
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Рагнар Лодброк
Ответ QWertY
а кто говорил, что второе место -плохо?
Ты
+2
-2
0
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Enchanter WIZZARD
Ответ Максим Курский
Президент «Шахтёра» Ахметов сообщил, что пожертвовал 25 млн долларов из полученных за трансфер Мудрика в «Челси» денег на нужды украинской армии. Ой, как неожиданно)) А мы тут 2 день головы ломает за что такие деньги (нет).
Там самому шахтёру не больше 30 в итоге перепадёт, и то в лучшем случае. Изначально было понято, что стоимость трансфера это не про футбол
+5
-7
-2
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moldfan
Это не объясняет почему команда с Пеллегрини, Спинаццолой, Дибалой, Вейналдумом... они идут на 7-ом месте.

Маур уже 200 лямов в Роме потратил, а прогресса нет никакого.
+2
-1
+1
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kaviknat
Ответ ХЫЫЫ
Трата 80-100 млн за таких игроков, это выгодно, чем брать неплохого, но уже не переучиваемого игрока. Из молодого игрока с таким потенциалом, можно слепить монстра. Поэтому экономичные лицемеры и ноунеймы, даже не пытайтесь спорить. Качество стоит дорого. На расстоянии выигрывает те кто тратит на таланты
На постсоветском пространстве за 30 лет слепили только одного монстра, бравшего впоследствии ЗМ. Но его скауты Милана вели несколько лет, а не покупали с бухты барахты, после полсезона. А сколько было подающих надежды?
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QWertY
Ответ Рагнар Лодброк
А чем плохо второе место в АПЛ?
а кто говорил, что второе место -плохо?
+1
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Орынгали Амирханов
100 миллионов за Мудрика ? Сомневаюсь, скорее 50 за футболиста и 50 на поддержку Украины
+2
-1
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Pigmalion
Ответ Максим Курский
Президент «Шахтёра» Ахметов сообщил, что пожертвовал 25 млн долларов из полученных за трансфер Мудрика в «Челси» денег на нужды украинской армии. Ой, как неожиданно)) А мы тут 2 день головы ломает за что такие деньги (нет).
И к чему такие схемы? Если Боули мог просто самостоятельно взять и пожертвовать
+10
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Рагнар Лодброк
Ответ QWertY
Так ты просто брал и покупал Погбу за 105, но в итоге -одно второе место за 2 сезона, ну и позорное увольнение в середине 3. Так что помимо трат, нужно и тренировать уметь) Прошу персоглоров толмача обходить этот коммент стороной со своими «он вийграл 3 трафея с мю»)
А чем плохо второе место в АПЛ?
+2
-2
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Liquidozz
"купить Мудрика" это уже идиома.
+3
-1
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Мари Хуан
Скучает по былым временам когда мог взять))
+3
-1
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Nuraly Amirov
Погба за сотку Жозе просто взял и купил, а толку?
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KMR
Мудрик канеш взорвал .уканы местной публике.
+2
-3
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ХЫЫЫ
Трата 80-100 млн за таких игроков, это выгодно, чем брать неплохого, но уже не переучиваемого игрока. Из молодого игрока с таким потенциалом, можно слепить монстра.
Поэтому экономичные лицемеры и ноунеймы, даже не пытайтесь спорить. Качество стоит дорого. На расстоянии выигрывает те кто тратит на таланты
+3
-3
0
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King_X
Боромир/Бороумоур: нельзя просто так взять и купить Мудрика за 100
+2
0
+2
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