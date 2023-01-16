Мудрик о кумире: «Это был Роналду. Нравится его менталитет»

Новичок «Челси» рассказал, что был его кумиром.

– Всегда стараюсь помочь команде выигрывать титулы, стараюсь улучшить свою игру.

– Кто был вашим кумиром?

– Это был Роналду. Мне нравится его менталитет.

– Что значит ваша татуировка на шее?

– Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжелая работа. Вот почему я здесь. АПЛ – очень сильная лига. Здесь каждый матч тяжелый. Я действительно не могу дождаться, чтобы начать играть здесь, – сказал вингер.

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