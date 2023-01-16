Мудрик о кумире: «Это был Роналду. Нравится его менталитет»
Новичок «Челси» Михаил Мудрик рассказал, что Криштиану Роналду был его кумиром.
– Всегда стараюсь помочь команде выигрывать титулы, стараюсь улучшить свою игру.
– Кто был вашим кумиром?
– Это был Роналду. Мне нравится его менталитет.
– Что значит ваша татуировка на шее?
– Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжелая работа. Вот почему я здесь. АПЛ – очень сильная лига. Здесь каждый матч тяжелый. Я действительно не могу дождаться, чтобы начать играть здесь, – сказал вингер.
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-------------Холланд Мбаппе ----------
Мудрик, а что если не хуже Хвичи, если не лучше ...
Выглядят тату будто Мудрик бил их себе сам..
Респект.