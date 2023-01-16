Мудрик о кумире: «Это был Роналду. Нравится его менталитет»

Теги Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Михаил Мудрик Футбол

Новичок «Челси» Михаил Мудрик рассказал, что Криштиану Роналду был его кумиром.

– Всегда стараюсь помочь команде выигрывать титулы, стараюсь улучшить свою игру.

– Кто был вашим кумиром?

– Это был Роналду. Мне нравится его менталитет.

– Что значит ваша татуировка на шее?

– Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжелая работа. Вот почему я здесь. АПЛ – очень сильная лига. Здесь каждый матч тяжелый. Я действительно не могу дождаться, чтобы начать играть здесь, – сказал вингер.

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35 комментариев

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Дженнифер Коннелли
Парень достаточно красив! В будущем будет плейбоем после Криштиану!!!
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rma13fcb
Ответ Rej1sta
Какой красивый игрок
красивый за красивого, ничего удивительного !!
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rma13fcb
Ответ Мукунку хороший
Это Мудрик а не Модрич))
да где была хорватская десятка в таком то возрасте молодёжном или юниорском/юношеском (как Гави вчера условно)
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rma13fcb
Ответ Ignazio DE Alter
Пример для начального этапа карьеры, в конце карьеры ему советую поменять ориентир и своего кумира
обидно немного, что новая генерация, чуть ли не треть условной сборной будущего за Криша, а не за Лео ...
-------------Холланд Мбаппе ----------
Мудрик, а что если не хуже Хвичи, если не лучше ...
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Мукунку хороший
Ответ Джиза
На шее написано "только Бог", а означает это, что надо много работать? Да парень философ, а не футболист.
Хорошо что не «Бог с нами»))
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Max Sinulin
Ответ DekiB
Тогда б не позировал с тряпкой антихриста
Так он и не позировал с триколором
+5
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DekiB
Ответ Dexter Dallas
А теперь сравни кол-во украинских игроков в Европе и российских.
Там в целом гастеров из нищей незалежной гораздо больше)))
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DekiB
Ответ vaslover
Он очень верующий, православный парень. Старается жить по законам Божьим.
Тогда б не позировал с тряпкой антихриста
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-6
-6
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Mark Safaniev
Ответ Глебиньо
Смотри,а то твой длинный язык,до Колымы доведет
Да Колымы мне только самолетам, так что мимо!)
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Форман21
Ключевое слово: "был".
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Mark Safaniev
Ответ Dexter Dallas
А теперь сравни кол-во украинских игроков в Европе и российских.
Коноплянка и Ярмоленко, прям блеснули в Европе
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Глебиньо
Ответ Mark Safaniev
На польских грядках рос, конечно красивый!
Смотри,а то твой длинный язык,до Колымы доведет
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rookie84
Такой сочный
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psycho killer
Похоже, такой же сладкий, как и Кринжтиану
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Dexter Dallas
Ответ Mark Safaniev
Дальше водокачки? Значит Головин играет где-то около французских водокачек, а Миранчук, итальянских?)
А теперь сравни кол-во украинских игроков в Европе и российских.
+6
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vaslover
Ответ Джиза
На шее написано "только Бог", а означает это, что надо много работать? Да парень философ, а не футболист.
Он очень верующий, православный парень. Старается жить по законам Божьим.
0
0
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Mark Safaniev
Ответ Уставший Фергюсон
Хейт Мудрика это же тупо зависть по большей части, потому что наши перспективные игроки дальше водокачки и уехать никуда не могут, а Михаилу удачи в Челси
Дальше водокачки? Значит Головин играет где-то около французских водокачек, а Миранчук, итальянских?)
+2
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Kanonir152
Ответ Джиза
На шее написано "только Бог", а означает это, что надо много работать? Да парень философ, а не футболист.
"Only Jesus" сбоку на шее, под кадыком "t̶a̶l̶e̶n̶t̶ ain’t enough".
Выглядят тату будто Мудрик бил их себе сам..
+5
-1
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Mark Safaniev
Ответ Rej1sta
Какой красивый игрок
На польских грядках рос, конечно красивый!
+4
-9
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Kit244098
Ответ Rej1sta
Какой красивый игрок
Мечта любого голубого))
+4
-8
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Mark Safaniev
Ответ mancity111
Отличный выбор! Буду держать кулачки, чтобы все получилось. Хоть и не взлюбили тут многие клоуны человека из-за национальности
А может всё-таки не и за это? А за то что парень с упл не стоит этих денег?? Какой срач был бы если бы это был российский игрок за такие деньги 😅
+5
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Donald Subanov
Ответ Бухгалтер2021
Топ игрок на уровне Мбаппе
Комментарий удален
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Aibek Zhaparov
Тонко троллит спротсрушных русских.

Респект.
0
-4
-4
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Уставший Фергюсон
Хейт Мудрика это же тупо зависть по большей части, потому что наши перспективные игроки дальше водокачки и уехать никуда не могут, а Михаилу удачи в Челси
+10
-6
+4
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Джон Норман
Все в твоих руках парень , работай может что то и выйдет
+1
-1
0
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