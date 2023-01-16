Президент «Шахтера» Ахметов о переходе Мудрика в «Челси»: «Чтобы выигрывать европейские трофеи, я должен приглашать таких игроков, а не провожать»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Ринат Ахметов Михаил Мудрик Футбол

Президент «Шахтера» высказался о трансфере вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«У меня двоякие чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, таких футболистов, как Мудрик, я должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.

Однако я убежден, что своей скоростью, своей техникой, своей яркой, красивой игрой Михаил завоюет уважение, симпатию и любовь всех любителей мирового футбола», – сказал Ринат Ахметов.

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11 комментариев

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Сибирский литовец
Ответ Арсений Элин
Рано петь парню дифирамбы,при всём его таланте! Я вспоминаю пример Чигринского,с каким его пафосом в Барселону провожали за 25млн евро(и это на 2009год) и как там чигринский,многие такого игрока даже не помнят....
Да кстати , первая фамилия которая пришла в голову - это Чигринский . Сколько там было крика, Пике просто отдыхал в сторонке .
Потом Диму отправили в Грецию доигрывать
+1
-1
0
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Сибирский литовец
Ответ Бухгалтер2021
через год купите за 100,слабо?
Через год за 5 обратно отдадут
+2
-1
+1
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Mark Safaniev
Ответ 0mertas626
Комментарий удален модератором
Одно другому не мешает)
+3
-3
0
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Бухгалтер2021
через год купите за 100,слабо?
+1
-2
-1
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Арсений Элин
Рано петь парню дифирамбы,при всём его таланте! Я вспоминаю пример Чигринского,с каким его пафосом в Барселону провожали за 25млн евро(и это на 2009год) и как там чигринский,многие такого игрока даже не помнят....
+1
-1
0
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Max Zhomkov
Ответ Инженер Управляющий
Каких таких? Чел один сезон отыграл всего, не факт что не скатится, Коноплянка и Ярмоленко себя показали на более длинном отрезке и то оба в Европе провалились, но за них никто по 100 мультов не спускал в канализацию
Согласен. Мудрик играет когда есть свободное пространство, хорошо убегает в контратаки. То есть он изначально не подходит командам которые играют первым номером. Посмотрим, может с другой стороны раскроется
+1
-1
0
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Narambug
Ну через год можно и пригласить назад в аренду же!
+25
-2
+23
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Teodrakis
Хочешь выигрывать еврокубки - вложись не в один клуб, а в целую лигу, сделав её конкурентоспособной, что поможет лучше развивать новых Мудрыков из прекрасной академии. А пока переход Мудрыка это чудо, которое доставляет больше удовольствия болельщикам, чем пустые обещания каких то гипотетических побед в кубках
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-1
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0mertas626
Ответ Volgogradets
нужно провести реструктуризацию твоих активов
Комментарий удален
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MK Gamer
но 100млн заработки нам бы не помещало)
подытожил представитель Шахтера)
+8
-1
+7
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Volgogradets
нужно провести реструктуризацию твоих активов
+5
-5
0
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Инженер Управляющий
Каких таких? Чел один сезон отыграл всего, не факт что не скатится, Коноплянка и Ярмоленко себя показали на более длинном отрезке и то оба в Европе провалились, но за них никто по 100 мультов не спускал в канализацию
+18
-6
+12
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