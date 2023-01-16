Президент «Шахтера» Ахметов о переходе Мудрика в «Челси»: «Чтобы выигрывать европейские трофеи, я должен приглашать таких игроков, а не провожать»

Президент « » высказался о трансфере вингера в « ».

«У меня двоякие чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, таких футболистов, как Мудрик, я должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира.

Однако я убежден, что своей скоростью, своей техникой, своей яркой, красивой игрой Михаил завоюет уважение, симпатию и любовь всех любителей мирового футбола», – сказал .