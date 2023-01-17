«ПСЖ» заработает 10 млн евро за матч со звездами «Аль-Насра» Роналду и «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

«ПСЖ» заработает крупную сумму за матч в Саудовской Аравии.

В четверг, 19 января, парижане сыграют в Эр-Рияде с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

По информации L’Equipe, эта игра принесет «ПСЖ» чуть более 10 млн евро. Клуб заложил эту сумму в бюджет на сезон-2022/23, так как рассчитывает показать финансовый результат лучше, чем в прошлом сезоне, когда у парижан был зафиксирован убыток 369 млн евро.

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26 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Аль аль, аль!
И это в 37 лет
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Sekir
«ПСЖ» Месси заработает 10 млн евро за матч со звездами «Аль-Насра» Роналду и «Аль-Хилаля» Месси в будущем
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Герман Сергеевич
Главное чтоб Месси доехал, без него этот матч потеряет как минимум 99% привлекательности.
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Никита Лазарев
Ответ Goofts
Интересно, будут ли Играть Месси Неймар Мбаппе
Конечно будут, иначе за что им 10 лямов?))
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Никита Лазарев
Ответ ShanGuide
Комментарии о Клубе Аль Наср зашкаливает глупостью подписчиков,и ничего кроме презрения не вызывает,я живу в арабской стране,многие фамилии и слова в переводе на арабский язык тоже переводятся не очень хорошо,но в отличии от многих над этим в арабских странах не смеются из своего воспитания,которое внушается с детства
Тип Аль Насраль? Пока вы не написали даже не задумывался об этом. И кто же тут испорчен?))
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Evergreen
Ответ ShanGuide
Комментарии о Клубе Аль Наср зашкаливает глупостью подписчиков,и ничего кроме презрения не вызывает,я живу в арабской стране,многие фамилии и слова в переводе на арабский язык тоже переводятся не очень хорошо,но в отличии от многих над этим в арабских странах не смеются из своего воспитания,которое внушается с детства
Футбольный раздел по среднему уровню развития комментаторов примерно сопоставим с фигурным катанием, не нужно принимать близко к сердцу
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Терминатор///Айлбибекович
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий удален модератором
А ты че уже в пятом?
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sintenced
Этого хоть хватит, чтоб отбить их зарплаты за один матч?
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Goofts
Интересно, будут ли Играть Месси Неймар Мбаппе
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KING_OF_RUSSIA
Ответ ShanGuide
Комментарии о Клубе Аль Наср зашкаливает глупостью подписчиков,и ничего кроме презрения не вызывает,я живу в арабской стране,многие фамилии и слова в переводе на арабский язык тоже переводятся не очень хорошо,но в отличии от многих над этим в арабских странах не смеются из своего воспитания,которое внушается с детства
Комментарий удален
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Sobachkin
Ответ kodgong
катар и саудовская аравия)) какой дом. просто катарцы с саудовцами вроде помирились, вот и пиарят друг друга.
В это не баламутят?
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Barca, Liverpool_forever
Ответ ShanGuide
Комментарии о Клубе Аль Наср зашкаливает глупостью подписчиков,и ничего кроме презрения не вызывает,я живу в арабской стране,многие фамилии и слова в переводе на арабский язык тоже переводятся не очень хорошо,но в отличии от многих над этим в арабских странах не смеются из своего воспитания,которое внушается с детства
К арабским странам нормально отношусь. Шутим лишь над Принцессой, которая из перехода в 150 лигу мира пытается сделать великое достижение…)))
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Бухгалтер2021
щас шкльники напишут коментов
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Макс Шева
Тут ведь не в деньгах дело,а в доброте.Это возможность показать маленьким саудовским детишком,что лишь упорный ,каждодневный труд делает из ПСЖ чемпионов и настоящих героев.
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ShanGuide
Модераторов спортса попросил бы блокировать некорректные Сообщения как надсмешки над названием клуба Аль Наср так и всех остальных
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Barca, Liverpool_forever
ПСЖ Месси, Мбаппе и Неймара против Насралл ли Роналду Аль
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ShanGuide
Комментарии о Клубе Аль Наср зашкаливает глупостью подписчиков,и ничего кроме презрения не вызывает,я живу в арабской стране,многие фамилии и слова в переводе на арабский язык тоже переводятся не очень хорошо,но в отличии от многих над этим в арабских странах не смеются из своего воспитания,которое внушается с детства
+8
-7
+1
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SportStrike
ПСЖ заработает 10 млн евро за матч со звездами "Аль-Насра" Роналду и "Аль-Хилаля", но кто знает, может быть они просто играют за то, чтобы заплатить за парковочное место в Париже.
+2
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Psevdosport
Ответ KMR
Торино Миранчука,Монако Головина)
Миранчук в Торино
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kodgong
Ответ Sobachkin
Ахаха.... Все себе в дом... Шейхи крутят, баламутят.... как хотят....
катар и саудовская аравия)) какой дом. просто катарцы с саудовцами вроде помирились, вот и пиарят друг друга.
+1
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KMR
Ответ Бестрофейник 19/20
Комментарий удален модератором
Торино Миранчука,Монако Головина)
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Артём Гармаев
Наконец-то маленькие клубы зарабатывают большие для них деньги!
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Ноябрьский Набат
Всем завтрак за мой счёт!!!
Крикнет Шейх после матча😆
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Терминатор///Айлбибекович
Понятно,что со всякими Наср Алями ПСЖ даром играть бы не стал.Че им заняться больше не чем?
+3
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Cruel Snake
Ну значит убыток будет 359 мультов
+1
-2
-1
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