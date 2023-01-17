«ПСЖ» заработает 10 млн евро за матч со звездами «Аль-Насра» Роналду и «Аль-Хилаля»

«ПСЖ» заработает крупную сумму за матч в Саудовской Аравии.

В четверг, 19 января, парижане сыграют в Эр-Рияде с командой звезд саудовских команд « » и « », за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

По информации L’Equipe, эта игра принесет « » чуть более 10 млн евро. Клуб заложил эту сумму в бюджет на сезон-2022/23, так как рассчитывает показать финансовый результат лучше, чем в прошлом сезоне, когда у парижан был зафиксирован убыток 369 млн евро.