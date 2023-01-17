«ПСЖ» заработает 10 млн евро за матч со звездами «Аль-Насра» Роналду и «Аль-Хилаля»
«ПСЖ» заработает крупную сумму за матч в Саудовской Аравии.
В четверг, 19 января, парижане сыграют в Эр-Рияде с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.
По информации L’Equipe, эта игра принесет «ПСЖ» чуть более 10 млн евро. Клуб заложил эту сумму в бюджет на сезон-2022/23, так как рассчитывает показать финансовый результат лучше, чем в прошлом сезоне, когда у парижан был зафиксирован убыток 369 млн евро.
И это в 37 лет
Крикнет Шейх после матча😆