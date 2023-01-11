« » тратит на зарплаты 728 млн евро – это самая крупная сумма в истории футбола.

Football Benchmark, ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG, опубликовало отчет о финансовых показателях чемпионов топ-8 европейских лиг в сезоне-2021/22.

Из него следует, что после перехода Лионеля Месси, Ашрафа Хакими и Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года траты «ПСЖ» на зарплаты выросли на 45% и составили 728 млн евро.

Отмечается, что расходы «ПСЖ» на зарплаты превосходят выручку, которая составила 670 млн евро. Чистый убыток «ПСЖ» составил 369 млн евро – это один из худших показателей в истории футбола. Вместе с «Аяксом», «Миланом» и «Трабзонспором» парижане стали чемпионами своих стран, для которых прошлый сезон стал убыточным.

Значительно выросли расходы на зарплаты у « ». Они повысились на 25% и составляют 519 млн евро. Это связано с продлением контрактов многих ключевых игроков, а также с выплатой бонусов за победу в Лиге чемпионов.

Показатели остальных шести клубов, ставших чемпионами в топ-8 лиг, улучшились по сравнению с сезоном-2021/22.