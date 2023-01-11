«ПСЖ» потратил 728 млн евро на зарплаты в прошлом сезоне – больше всех в истории футбола. Убыток клуба – 369 млн

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига бизнес деньги Футбол

«ПСЖ» тратит на зарплаты 728 млн евро – это самая крупная сумма в истории футбола.

Football Benchmark, ставшее самостоятельным подразделение аудиторской компании KPMG, опубликовало отчет о финансовых показателях чемпионов топ-8 европейских лиг в сезоне-2021/22.

Из него следует, что после перехода Лионеля Месси, Ашрафа Хакими и Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года траты «ПСЖ» на зарплаты выросли на 45% и составили 728 млн евро.

Отмечается, что расходы «ПСЖ» на зарплаты превосходят выручку, которая составила 670 млн евро. Чистый убыток «ПСЖ» составил 369 млн евро – это один из худших показателей в истории футбола. Вместе с «Аяксом», «Миланом» и «Трабзонспором» парижане стали чемпионами своих стран, для которых прошлый сезон стал убыточным.

Значительно выросли расходы на зарплаты у «Реала». Они повысились на 25% и составляют 519 млн евро. Это связано с продлением контрактов многих ключевых игроков, а также с выплатой бонусов за победу в Лиге чемпионов.

Показатели остальных шести клубов, ставших чемпионами в топ-8 лиг, улучшились по сравнению с сезоном-2021/22.

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76 комментариев

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Wild91688
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Эффект Месси называется,развалилась и банкротить
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Алекс Самойлов
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Ответ Варлампий Варлампий
А в Европе этот французский Анжи лишь мальчики для битья. Неправильно это, когда нефтяные шейхи, ничего в жизни не производившие, распродают недра своих стран и куражатся как хотят.
Лучше так , чем как у нас в Казахстане. Продают свои недра и себе в карман все
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Алекс Самойлов
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Ответ Ильнур Хасанов
Я одного не понимаю почему мяче пинателям такие зп платят. Что они такого важного делают для человечества.
Я тоже против таких за им. Но когда есть спрос буду и такие предложения
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server1ucker
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Ответ Апач
Только формирование параллельного турнира (с блэкджеком и шлюхами) заставит мафию из УЕФА начать менять хоть что-то. Пока этого не произойдет - весь этот цирк с ФФП, исключением стран по политическим мотивам, продвижение повестки (женщины судьи) будет продолжаться. Жду с нетерпением рождение вне рамок УЕФА суперлиги или любой ее альтернативы.
Женщины судьи???? Ужас!!!! Повесточка!!!!!!! Что дальше? Может быть женщины врачи? Женщины учителя???? Может быть и машину разрешим им водить?? Доколе?!?!?
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Анатолий Дмитриевич
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Ответ Blaumerc
ПСЖ уже в открытую делают что хотят и посылают всех. Они поверили в свою безнаказанность. Максимум что будет то это штраф пару лимонов, которое для ПСЖ смешная сумма. Нассер Аль Хелаифи уже всех в УЕФА в кармане держит и вертит ими как хочет. УЕФА, это лицемерие которое утопает в коррупции всем назло.
"Нассер Аль Хелаифи уже всех в УЕФА в кармане держит и вертит ими как хочет"

так держит и вертит, что ПСЖ вылетел из прошлой ЛЧ после дикого фола Бензема на Доннарумме, который даже вар смотреть не стал))
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vik444
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Месси знает куда переходить. Один клуб еле выжил после него.
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Денис Мартин
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Ответ last_guard
Ты реально очень слабо разбираешься в спорте и футболе, если сравниваешь гипотетическую Суперлигу с СА проф лигами.
Ну раз ты гуру футбола и спорта в целом, поведай мне, научи, а иначе пустой трёп выходит.
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Денис Мартин
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Ответ Александр Гончаров
Человек предлагающий такое, хочет, чтобы футбол скатился до уровня заокеанских спортивных шоу. Футбол почему самый популярный вид спорта? Потому-что он глобален, а вы предлагаете его монополизировать.
Как Суперлига помешает глобальности? Никто не отменяет внутренние лиги стран. Они будут такими же, как и сейчас, где в большей части топ лиг ясно кто будет в топ 3-4, за редким исключением.
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JuveInMyHeart
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Но виноваты Юве и Барса за "завышение" цен на Артура и Пьянича!
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Ильнур Хасанов
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По большому счету, пока эти траты не сильно окупаются в ЛЧ.
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Айлин 1990
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Хакими, Месси и Доннарума)))))
А то что зарплата Мбапе это мелочи??? После нового контракта.
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Ильнур Хасанов
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Я одного не понимаю почему мяче пинателям такие зп платят. Что они такого важного делают для человечества.
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GuruFutbola
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Слив засчитан
https://ua.tribuna.com/amp/tribuna/blogs/karkarblog/1474513/
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Bugy
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ффп работает, как надо)
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ GuruFutbola
Что за сочинение русского болельщика ты мне скинул
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red hikkikomori
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Ответ Vy_Ao
Чё там Кан выпердит что-то по поводу парижан, или оно только про Юве умеет?)
У тебя нездоровая фиксация на Оливере Кане, ты его уже в третьем комментарии поносишь 🤣что он тебе сделал? 😂
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ GuruFutbola
Что за сочинение русского болельщика ты мне скинул
А что ты мне скинешь? Ну же
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К.Игорь
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Fair play? Не, не слышал.)))
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GuruFutbola
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
https://bukmekerov.net/blog/analitika/real-kak-rabotaet-futbolnyj-klub-iz-madrida/ Почитай. Потом не будешь выдавать гениальные мысли про "Клуб Франко"
Что за сочинение русского болельщика ты мне скинул
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Амбарцум Амбарцумян
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Ответ Апач
Только формирование параллельного турнира (с блэкджеком и шлюхами) заставит мафию из УЕФА начать менять хоть что-то. Пока этого не произойдет - весь этот цирк с ФФП, исключением стран по политическим мотивам, продвижение повестки (женщины судьи) будет продолжаться. Жду с нетерпением рождение вне рамок УЕФА суперлиги или любой ее альтернативы.
В баскетболе уже давно существует этот параллельный турнир, который смог выиграть конкуренцию у ФИБА.
И что? Там тоже по политическим мотивам выкинули российские команды
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Vy_Ao
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Ответ Александр Гончаров
Почему Ювентус нарушает правила?!
Почему всех остальных не судят и закрывают глаза на ффп? В сравнении с ПСЖ, дела Ювентуса - это цветочки полные, учитывая, что клубу нужно было как-то выживать в условиях пандемии и жесткого коррупционного аппарата Италии.
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Александра Александрова
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Этот ффп и протаскивали такие клубы мешки как Челси и реал , которые потратили миллиарды в начале 2000 и видите ли им , не нужны конкуренты , по факту этот ффп в таком виде в котором он существует убил бы футбол , сделал богатых еще богаче , а нищих еще более нищими ! Когда в футболе появляется новая сила это больше конкуренции !
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Варлампий Варлампий
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А в Европе этот французский Анжи лишь мальчики для битья. Неправильно это, когда нефтяные шейхи, ничего в жизни не производившие, распродают недра своих стран и куражатся как хотят.
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Азамат Оралов
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Не мешок ли
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ GuruFutbola
Нет, ты скинь
https://bukmekerov.net/blog/analitika/real-kak-rabotaet-futbolnyj-klub-iz-madrida/ Почитай. Потом не будешь выдавать гениальные мысли про "Клуб Франко"
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