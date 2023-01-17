Кассано о «Юве»: «У Аллегри команда, полная чемпионов, а он думает только о защите. Один из сильнейших клубов мира не может получать 5 голов от конкурента»
Антонио Кассано раскритиковал Массимилиано Аллегри за работу в «Ювентусе».
«Наполи» – «Ювентус» был зеркалом реальности. Футбол «Наполи» – сумасшедший, замечательный, качественный и идейный, он доставляет мне огромное удовольствие.
Но на бумаге «Наполи» гораздо менее силен, чем «Ювентус». Спаллетти – гений, он проделал невероятную работу.
А у Аллегри команда, полная чемпионов, и он думает только о том, чтобы защищаться. Он вообще не заслужил восьми побед подряд, ведь часто «Ювентус» забивал на девяностой минуте. А когда находится команда выше классом, чем «Удинезе» и «Кремонезе», ты получаешь 5 голов.
Если бы я был фанатом «Ювентуса», мне было бы стыдно за тренера. «Ювентус», одна из сильнейших команд мира, не может производить такое дурное впечатление и получать пять мячей в матче с конкурентом. Тренер не понимает, где он находится», – заявил бывший игрок сборной Италии.
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Такое должно быть в норме, а не соплежуйство, когда по старой памяти друг-друга прикрывают.
Состав? Тоже нет. В центре Рабьо с пионеротрядом, в защите Бремер с Сандро. В нападении Ди Мария в возрасте дожития и Милик... Уровень ровно плейофф ЛЕ.
Что конечно не отменяет того, что другой тренер мог бы дать другой результат. Но мы этого не узнаем
Как говорится лучше один матч проиграть 5:0 чем пять матчей по 1:0.
Фанат Милана.
Без идей, без желания победить, без запасного плана, подставившись под сильные стороны Наполи.
Реально печально.
А еще что странного в нем?
разнесли Ювентус. Пусть Спаллетти и его команда в
этом сезоне станет чемпионами. Они заслужили его.
Все кто говорят иначе, лицмеры пляшущие в угоду футбольной маффии, где все строят целочку из себя, хотя сплошь коррупция и кумовство. В этот круг чужакам вход заказан.
Трехкратеый обладатель Кубка чемпионов на внутренней арене был боксерской грушей для конкурента, получая уйму мячей.
Это иногда случается.