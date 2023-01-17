Кассано о «Юве»: «У Аллегри команда, полная чемпионов, а он думает только о защите. Один из сильнейших клубов мира не может получать 5 голов от конкурента»

Теги Лучано Спаллетти Ювентус Антонио Кассано серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Антонио Кассано раскритиковал Массимилиано Аллегри за работу в «Ювентусе».

«Наполи» – «Ювентус» был зеркалом реальности. Футбол «Наполи» – сумасшедший, замечательный, качественный и идейный, он доставляет мне огромное удовольствие.

Но на бумаге «Наполи» гораздо менее силен, чем «Ювентус». Спаллетти – гений, он проделал невероятную работу.

А у Аллегри команда, полная чемпионов, и он думает только о том, чтобы защищаться. Он вообще не заслужил восьми побед подряд, ведь часто «Ювентус» забивал на девяностой минуте. А когда находится команда выше классом, чем «Удинезе» и «Кремонезе», ты получаешь 5 голов.

Если бы я был фанатом «Ювентуса», мне было бы стыдно за тренера. «Ювентус», одна из сильнейших команд мира, не может производить такое дурное впечатление и получать пять мячей в матче с конкурентом. Тренер не понимает, где он находится», – заявил бывший игрок сборной Италии.

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21 комментарий

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tverd1
Ну там все хуже. Если бы Аллегри думал о защите то не ставил бы на место защитника Кьезу. Который на секундочку ярко выраженный фланговый нападающий.
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ХЫЫЫ
Ответ d.xoxlov
В них всех одно и то же и совсем не странное: никакой ответственности у них нет и никогда не будет. Их работа – явно не "мешки ворочать". Но гороховые шуты тоже нужны, я не против.
Они и не обязаны иметь отвественности больше, чем за слова. Вот это их привелегия, а у тренеров з.п и власть привелегия. Болелам в первую очередь выгодно в тонусе держать тренеров, поэтому нам польза, от таких экспертов. Вообще не понимаю такого хейта. Я и ты не владельцы клубов. Ну бывают охеревшие тренеры, которые из клуба в клуб кочуют, либо выбивают контракт с неустойкой и сидят. Вот тогда нужны такие слова.
Такое должно быть в норме, а не соплежуйство, когда по старой памяти друг-друга прикрывают.
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Marco Nero
Ответ Жбаныч
И ведь не поспоришь с Кассано..
Ещё как поспоришь. Юве сейчас и близко не европейский топ. ЛЧ все показала.
Состав? Тоже нет. В центре Рабьо с пионеротрядом, в защите Бремер с Сандро. В нападении Ди Мария в возрасте дожития и Милик... Уровень ровно плейофф ЛЕ.
Что конечно не отменяет того, что другой тренер мог бы дать другой результат. Но мы этого не узнаем
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Kirkoroff
Ответ Жбаныч
И ведь не поспоришь с Кассано..
Ну хз. Зачастую титул и берёт команда, которая выигрывает по 1:0 и заталкивает на 90 минуте. Думаю не в этом сезоне конечно, но вообще это говорит о классе.
Как говорится лучше один матч проиграть 5:0 чем пять матчей по 1:0.
Фанат Милана.
+2
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Heisenberg
Ответ Жбаныч
И ведь не поспоришь с Кассано..
Редко такое встретишь.
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Sobachkin
Спартак
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d.xoxlov
Ответ ХЫЫЫ
А че, он тоже ценные вещи говорит. Но конечно троллит по большей части, по поводу тренерской лицензии и т.п. Хотя учитывая уровень рос тренеров, он прав. Он мог бы спокойно тренерировать и без. А еще что странного в нем?
В них всех одно и то же и совсем не странное: никакой ответственности у них нет и никогда не будет. Их работа – явно не "мешки ворочать". Но гороховые шуты тоже нужны, я не против.
0
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Schiaff1no
Да любая команда может 5 мячей получить от конкурента, всякое случается, вопрос как их получать.
Без идей, без желания победить, без запасного плана, подставившись под сильные стороны Наполи.
Реально печально.
+11
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Psevdosport
А где полный сквад чемпионов? Влахович, Милик, Бремер, Костич, Кин, Маккенни - они чемпионы?
+1
-1
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Холден Колфилд
Да даже гол Димы-это только его заслуга
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Лёха Жданчик
Аллегри как тренер и как менеджер абсолютный ноль.....у физруков понимание о футболе больше...
+1
-1
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ХЫЫЫ
Ответ d.xoxlov
Мостового забыли
А че, он тоже ценные вещи говорит. Но конечно троллит по большей части, по поводу тренерской лицензии и т.п. Хотя учитывая уровень рос тренеров, он прав. Он мог бы спокойно тренерировать и без.
А еще что странного в нем?
+1
-2
-1
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инок
Пожалуй лучшая игра Наполи за последние годы. Просто
разнесли Ювентус. Пусть Спаллетти и его команда в
этом сезоне станет чемпионами. Они заслужили его.
+17
0
+17
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d.xoxlov
Ответ ХЫЫЫ
Кассано, Агбонлахор, Ротен это лучшие футбольные эксперты. Говорят простым и точным словом, не пытаясь понравиттся малолетним глорам. Респект. Это новые находки в футболе. Все кто говорят иначе, лицмеры пляшущие в угоду футбольной маффии, где все строят целочку из себя, хотя сплошь коррупция и кумовство. В этот круг чужакам вход заказан.
Мостового забыли
+4
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+4
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corazón blanco
Ответ Nuraly Amirov
Казалось, Юве выходит из кризиса. Как оказалось, до первого топ соперника
По игре так не казалось. Да они выигрывали за счет индивидуального мастерства, но так играть против Кремонезе такому статусному клубу, как Ювентус просто непозволительно.
+5
-1
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ХЫЫЫ
Кассано, Агбонлахор, Ротен это лучшие футбольные эксперты. Говорят простым и точным словом, не пытаясь понравиттся малолетним глорам. Респект. Это новые находки в футболе.
Все кто говорят иначе, лицмеры пляшущие в угоду футбольной маффии, где все строят целочку из себя, хотя сплошь коррупция и кумовство. В этот круг чужакам вход заказан.
+4
-4
0
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Жбаныч
И ведь не поспоришь с Кассано..
+12
-2
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Nuraly Amirov
Казалось, Юве выходит из кризиса. Как оказалось, до первого топ соперника
+2
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Isshin88
Самое смешное когда топ-клуб, играющий от обороны, получает 5 от прямого конкурента.
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Direct free kick
Только Каррера спасёт Юву
+1
-4
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А.Э.РАСИМ
Может.

Трехкратеый обладатель Кубка чемпионов на внутренней арене был боксерской грушей для конкурента, получая уйму мячей.

Это иногда случается.
+3
-2
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