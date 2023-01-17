Кассано о «Юве»: «У Аллегри команда, полная чемпионов, а он думает только о защите. Один из сильнейших клубов мира не может получать 5 голов от конкурента»

раскритиковал за работу в «Ювентусе».

«Наполи» – «Ювентус» был зеркалом реальности. Футбол «Наполи» – сумасшедший, замечательный, качественный и идейный, он доставляет мне огромное удовольствие.

Но на бумаге «Наполи» гораздо менее силен, чем «Ювентус». Спаллетти – гений, он проделал невероятную работу.

А у Аллегри команда, полная чемпионов, и он думает только о том, чтобы защищаться. Он вообще не заслужил восьми побед подряд, ведь часто «Ювентус» забивал на девяностой минуте. А когда находится команда выше классом, чем «Удинезе» и «Кремонезе», ты получаешь 5 голов.

Если бы я был фанатом « », мне было бы стыдно за тренера. «Ювентус», одна из сильнейших команд мира, не может производить такое дурное впечатление и получать пять мячей в матче с конкурентом. Тренер не понимает, где он находится», – заявил бывший игрок сборной Италии.

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