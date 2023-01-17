Президент «Наполи» про Аньелли: «Серия А готова была продать активы за кусок хлеба. Я использовал Андреа для срыва сделок – получив власть над лигой, фонды не дали бы ему создать Суперлигу»

Теги Ювентус серия А Италия бизнес Наполи Аурелио Де Лаурентис Андреа Аньелли Футбол

Глава «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, как срывал переговоры Серии А с инвесторами.

«Я использовал господина Аньелли, он нужен был мне для того, чтобы добиться срыва переговоров с фондами.

Представители лиги были в таком отчаянии, что готовы были продать фондам активы за кусок хлеба. Я использовал Аньелли, потому что было очевидно, что эти фонды, получив власть над лигой, не позволили бы ему создать Суперлигу Европы.

Вот почему он совершал нападки на них», – сказал Де Лаурентис о бывшем президенте «Ювентуса» в эфире Rai 3.

«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?

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6 комментариев

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Mega• Battman
Вообще не понял но интересно.
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Stas Sp Juventino
Ответ igls54
Мафия бессмертна
Какая мафия их даже Сицилийцы в 30 х годах в Америку не пускали, убивали и гнали обратно в Неаполь, потому что без понятий
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Stas Sp Juventino
Дешовка!!!
+2
-1
+1
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igls54
Мафия бессмертна
+1
0
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Дмитрий Мороз
А ещё он собрал команду из Бетмена, Флеша и Супермена, и не дал Аньели захватить мир.
Ох уж этот клоун, который вечно говорит правду )))
0
-3
-3
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Ruslans Karpikovs
Ну не понятно же
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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