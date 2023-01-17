Президент «Наполи» про Аньелли: «Серия А готова была продать активы за кусок хлеба. Я использовал Андреа для срыва сделок – получив власть над лигой, фонды не дали бы ему создать Суперлигу»

Глава « » рассказал, как срывал переговоры Серии А с инвесторами.

«Я использовал господина Аньелли, он нужен был мне для того, чтобы добиться срыва переговоров с фондами.

Представители лиги были в таком отчаянии, что готовы были продать фондам активы за кусок хлеба. Я использовал Аньелли, потому что было очевидно, что эти фонды, получив власть над лигой, не позволили бы ему создать Суперлигу Европы.

Вот почему он совершал нападки на них», – сказал Де Лаурентис о бывшем президенте « » в эфире Rai 3.

«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?