Президент «Наполи» про Аньелли: «Серия А готова была продать активы за кусок хлеба. Я использовал Андреа для срыва сделок – получив власть над лигой, фонды не дали бы ему создать Суперлигу»
Глава «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, как срывал переговоры Серии А с инвесторами.
«Я использовал господина Аньелли, он нужен был мне для того, чтобы добиться срыва переговоров с фондами.
Представители лиги были в таком отчаянии, что готовы были продать фондам активы за кусок хлеба. Я использовал Аньелли, потому что было очевидно, что эти фонды, получив власть над лигой, не позволили бы ему создать Суперлигу Европы.
Вот почему он совершал нападки на них», – сказал Де Лаурентис о бывшем президенте «Ювентуса» в эфире Rai 3.
«Ювентусу» грозят вылетом в Серию В, несмотря на уход Аньелли. Что происходит?
Ох уж этот клоун, который вечно говорит правду )))