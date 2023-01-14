«Их ноги двигались быстрее, чем наши». Защитник «Юве» Данило об 1:5 от «Наполи»
Данило заявил, что поражение «Ювентуса» от «Наполи» было обусловлено скоростью игроков.
Неаполитанская команда одержала победу со счетом 5:1 в 18-м туре Серии А.
«Их ноги двигались быстрее, чем наши, это правда. «Наполи» – очень сильная команда, когда у них есть пространство для атаки, и нам следовало быть более разумными в таких ситуациях», – сказал защитник «Ювентуса» в интервью DAZN.
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Приход Роналду было самым плохим моментом в истории Юве за последние 10 лет.
Эта была чума.
Ее успешно побеждают.
После столь глобального катаклизма, когда тактику поменяли на статистику НЕГОДЯЯ, даже самый тупой диванный эксперт понимал, на восстановление уйдут года, что мы и переживаем.
Но я и не верил, что Ювентус будет побеждать всех.
Вот в следующем сезоне, когда даже запаха крысы не будет, Ювентус предстанет во всей красе.
Пока же уверенно в четверке, и закончат на втором месте, скорее всего.
Все нормально.
Это было ожидаемо.