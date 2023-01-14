«Их ноги двигались быстрее, чем наши». Защитник «Юве» Данило об 1:5 от «Наполи»

заявил, что поражение «Ювентуса» от «Наполи» было обусловлено скоростью игроков.

Неаполитанская команда одержала победу со счетом 5:1 в 18-м туре Серии А.

«Их ноги двигались быстрее, чем наши, это правда. «Наполи» – очень сильная команда, когда у них есть пространство для атаки, и нам следовало быть более разумными в таких ситуациях», – сказал защитник «Ювентуса» в интервью DAZN.

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