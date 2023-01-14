«Их ноги двигались быстрее, чем наши». Защитник «Юве» Данило об 1:5 от «Наполи»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Данило Футбол

Данило заявил, что поражение «Ювентуса» от «Наполи» было обусловлено скоростью игроков. 

Неаполитанская команда одержала победу со счетом 5:1 в 18-м туре Серии А. 

«Их ноги двигались быстрее, чем наши, это правда. «Наполи» – очень сильная команда, когда у них есть пространство для атаки, и нам следовало быть более разумными в таких ситуациях», – сказал защитник «Ювентуса» в интервью DAZN.

«Наполи» разнес безыдейный «Ювентус». План Аллегри помог Хвиче стать суперзвездой матча

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Ну потому что они б**** сильнее!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Михо
Знатно вчера Хвича возил Данилу) думаю именно его он вспоминал когда говорил про быстроту ног
Да, не поспевал, за что и получил жёлтую карточку. Вчера действительно Наполи просто летал на поле, ну и конечно болельщики отлично поддерживали свой любимый клуб, гнали команду вперёд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2RIN
Ответ инок
Наполи должен выиграть чемпионат. Показывают пожалуй лучший футбол в Италии за многие годы
У Сарри на третий сезон была мощнее команда, правда тогда и Юве был машиной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Наполи должен выиграть чемпионат. Показывают пожалуй лучший футбол в Италии за многие годы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Ответ rigobersong
До чего кринж наш пакупентас довел:)
Не знаю, что вашим покупантесом, но с Ювентусрм все в порядке.

Приход Роналду было самым плохим моментом в истории Юве за последние 10 лет.
Эта была чума.
Ее успешно побеждают.
После столь глобального катаклизма, когда тактику поменяли на статистику НЕГОДЯЯ, даже самый тупой диванный эксперт понимал, на восстановление уйдут года, что мы и переживаем.
Но я и не верил, что Ювентус будет побеждать всех.
Вот в следующем сезоне, когда даже запаха крысы не будет, Ювентус предстанет во всей красе.
Пока же уверенно в четверке, и закончат на втором месте, скорее всего.

Все нормально.
Это было ожидаемо.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
forzzza juve
Ну у вас у калек вообще не двигались они
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Знатно вчера Хвича возил Данилу) думаю именно его он вспоминал когда говорил про быстроту ног
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jurgen Klinsmann
и тренер их переиграл вашего, у наполи есть рисунок игры, в отличии от юве, у которого все завязано по сути на индивидуальностях. ждем отставки макса и назначения зидана или тухеля, иначе это мрак.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
До чего кринж наш пакупентас довел:)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий